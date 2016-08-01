EnglishHelp
Ням-Ням
added today at 12:05
Заварные блинчики на кефире "ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО" ✅ ✅ ✅
Пирог Манник. Безумно вкусный! Ингредиенты 1 стакан Мука 1 стакан Манка 1 стакан Кефир стакан Сахар неполный 100 гр. Масло сливочное Яйцо 2 шт. 0,5 ч.л. Сода Приготовление Стакан манки заливаем кефиром. Хорошо перемешиваем и оставляем манку набухать, примерно на 40 минут. Добавляем к набухшей в кефире манке яйца, сахар и размягчённое при комнатной температуре сливочное масло. Всё хорошенько перемешиваем (можно воспользоваться миксером). Добавляем муку и соду. Соду гасить не нужно, так как ну
•••
Ням-Ням
added today at 10:05
Бабушка научила готовить меня этот обалденный торт "Пломбир" для которого даже духовка не нужна! Такой тортик готовится просто и быстро, а его вкус напоминает пломбирное мороженое, то самое мороженое, от которого все без ума!😋
Маленькая просьба, кто заберёт к себе рецепт в закладки📌 , оставьте любой смайл в комментариях.Хочу видеть тех, кому нравится то, что мы делаем🙌🏽💫 Для нас это очень важно 🙏 ✅ Ингредиенты: Для песочной крошки: - сахар – 70 гр. - мука -250 гр. - сливочное масло – 130-150 гр. Для крема: - сметана -500 гр. - куриные яйца – 2 шт. - крахмал (кукурузный или картофельный) – 2 ст.л. - сливочное масло – 50 гр. - ванильный сахар – 1 упаковка - сахар -150 гр. Приготовление: 1.Высыпаем в миску 250
•••
Ням-Ням
added today at 08:05
Трюки для садовода. Прививка деревьев.
03:03
Трюки для садовода! Прививка деревьев
19 817 views
ГРАФИК ПОДКОРМОК ТОМАТНОЙ РАССАДЫ ✅ ✅ ✅ Мы считаем, что томатный куст — это как пластилин, что ТЕБЕ надо, то ты и слепишь из него. Надо смотреть по кусту — он сам подскажет, что ему нужно. Поэтому мы начинаем «лепить» свои томаты еще в рассаде. 1-я подкормка — на третьи сутки после того, как сеянцы полностью развернули семядольные листики: 1 л. воды 2 гр. кальциевой селитры 2-я подкормка — через 7 дней от первой: Энерген развести до цвета слабого чая 3-я подкормка — появились 2 пары нас
•••
Ням-Ням
Promo
added today at 06:05
Шикарные головные уборы ручной работы! Пр-во Россия. Без предоплаты! Бесплатная доставка по акции. Более 8000 отзывов и каталог по этой ссылке: ok.ru/group/52424855191774 Пишите для заказа Лидии: ok.ru/profile/578556674214 Звоните: 8-800-550-60-64 (бесплатно) или пишите на вайбер/ватсап: +7-965-131-09-91
•••
Парфюмерия, Косметика, Бижутерия. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Парфюмерия, Косметика, Бижутерия. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Более 3000 отзывов по ссылке: ok.ru/group/52424855191774/topic/64363188576478 Каталог и цены в фотоальбомах группы, по ссылке ok.ru/group/52424855191774/albums Как заказать: Добавьте менеджера в друзья ok.ru/profile/571027344078 и напишите сообщение с указанием товаров, которые хотите заказать, прикрепив к сообщению фото товара или ссылку на него Очень быстрая доставка во все страны от 1-10 дней в зависимости от расстояния, БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ (по РФ). Все другие страны на данный момент по предоплате. БЕСПЛАТНО доставим от 2-х товаров. 1 товар от 300 руб. Быстрая доставка в другие страны. В ассортименте элитные реплики премиум качества по выгодным ценам в розницу и оптом.
242K participants
•••
Ням-Ням
added today at 04:05
Шесть десертов на скopyю pyку 🍰
•••
Маленькая просьба, кто заберёт к себе рецепт в закладки📌 , оставьте любой смайл в комментариях.Хочу видеть тех, кому нравится то, что мы делаем🙌🏽💫 Для нас это очень важно 🙏
•••
Ням-Ням
added yesterday at 22:25
Так много полезных идей по ремонту одежды придумали рукодельницы! Что-то обязательно пригодится!
03:05
Идеи с одеждой от рукодельниц
37 194 views
⬇ ⬇  Полезные мелочи быта!  ⬇ ⬇
•••
Ням-Ням
added yesterday at 20:05
Это должно быть в копилке каждой хозяйки! 📝 📝 📝
Ребята, делюсь очень полезной штучкой! Просто незаменимая вещь для тех, кто хочет иметь идеальные булочки и пироги)
•••
Ням-Ням
Promo
added yesterday at 19:00
Редкие и популярные РЕТРО-ДУХИ для вас в наличии. Без предоплаты! Бесплатная доставка по акции. Более 8000 отзывов и каталог смотрите по ссылке: ok.ru/sumkayoudream.ru Пишите для заказа Лидии: ok.ru/profile/585373802291 Звоните: 8-800-550-60-64 (бесплатно) или Пишите на вайбер/ватсап: +7-965-131-09-91 Также в наличии сотни наименований мужской и женской парфюмерии премиум-класса. А также элитные реплики высокого качества по выгодным ценам.
•••
Сумки Часы Парфюм и Аксессуары БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Сумки Часы Парфюм и Аксессуары БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Тысячи отзывов тут: ok.ru/sumkayoudream.ru/topic/63415921675093 Каталог в фотоальбомах группы по ссылке> ok.ru/sumkayoudream.ru/albums Для заказа и вопросы пишите в сообщении сюда>ok.ru/group/52458286743637/messages или менеджеру сюда > ok.ru/profile/586148179725 и укажите товары которые хотите заказать, прикрепив к сообщению фото товара или ссылку на него БЕСПЛАТНО доставим от 2-х товаров. 1 товар от 300 руб. Быстрая доставка в другие страны. Пишите на Viber/WhatsApp/ +7-965-131-09-91 Представляем вашему вниманию товары премиум-качества по выгодным ценам в розницу и оптом.
291K participants
•••
Ням-Ням
added yesterday at 18:45
Ольга Тимофеева (Васильева) ОБУВЬ
Ольга Тимофеева (Васильева) ОБУВЬ
⚠⚠⚠️ Внимание КОНКУРС! Выиграй обувь на сумму до 4000 руб. Всё что вам нужно это выполнить всего 3 условия!!! 1. Быть у меня в друзьях и ПОДЕЛИТЬСЯ  данной заметкой у себя на странице (сделать РЕПОСТ). Не удалять до конца акции ☝️ 2. Быть участником нашей группы https://ok.ru/group45608760377442 3. Поставить порядковый номер под этой заметкой в комментариях. Победитель будет выбран рандомным способом в прямом эфире. Розыгрыш состоится 1 марта в 20:00 по Московскому времени . Приз победителю отправим почтой. ТОЛЬКО ПО РОССИИ! А теперь о призах- 1 МЕСТО - ЛЮБАЯ пара обуви на выбор стоимостью до 4000р. 2 МЕСТО - СКИДКА 50% НА ЛЮБОЙ ЗАКАЗ 3 МЕСТО - СКИДКА 10% НА ЛЮБОЙ ЗАКАЗ Желаю всем удачи 😘😘😘 Ну а так же вы можете купить у нас ОБУВЬ на любой вкус и цвет) КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ- читаем тут в комментариях https://ok.ru/group45608760377442/topic/69568199832930
•••
638 Comments
494 Shares
655 likes
Ням-Ням
added yesterday at 16:33
Любимый рецепт домашнего НАПОЛЕНА ПО-НОВОМУ!
10:28
Очень вкусное пирожное! Мечта сладкоежек – наполеон по-новому на десерта к чаю!
4 673 views
loading...
Show more
Ням-Ням
1 355 625 participants in the group
join
Как приготовить перловку с мясом вкусно? Еще в древности перловая крупа очень ценилась за свои вкусовые качества и полезные свойства. Это источник бодрости и силы, хорошего настроения и массы полезных микроэлементов. Считается даже, что регулярное употребление перловки способствует развитию высокого интеллекта. Рейтинг ее популярности в кулинарии, по сравнению с другими крупами, незаслуженно занижен. Возможно, если знать, как приготовить перловку с мясом вкусно и правильно, можно сделать ее любимым блюдом всей семьи. Существует много способов приготовления перловой каши. Она прекрасно сочетается с мясом, овощами, а специи придают ей удивительный аромат и делают блюдо пикантным. Как вкусно приготовить перловку с мясом? Невозможно передать на словах все тонкости того аромата, который разносится по кухне при приготовлении плова из перловки. Он хорошо будет встречен домашними как на обед, так и на ужин. Он очень сытный, вкусный, полезный и прост в приготовлении. Желательно использовать казан, но если такового нет, подойдет сковорода с толстым дном. Для плова понадобится: - 500 граммов говядины; - 1 стакан перловой крупы; - 2 головки репчатого лука; - 1 морковь; - 1 столовая ложка томатной пасты; - 1 стручковый острый перец; - 1 головка чеснока; - 70 мл растительного масла; - паприка, зира, барбарис, соль. Первым делом хорошо промываем и очищаем от пленочек говядину, нарезаем ее на куски небольшой величины. Полукольцами шинкуем лук, соломкой нарезаем морковь. На дно казана наливаем растительное масло, прогреваем, высыпаем кусочки мяса. Оно должно не полностью прожариться, а покрыться золотистой корочкой, после чего к нему добавляем лук. Важно не дать луку подгореть, иначе испортится весь вкус и аромат. Последней из овощей добавляем морковь, она при жарке должна статья мягкой и слегка золотистой. Теперь пришло время специй: высыпаем к мясу зиру, добавляем томатную пасту. Еще через несколько минут добавляем барбарис, паприку и укладываем в центр чеснок, очищенный от шелухи. Далее добавляем в казан горячей воды, она должна покрыть всю основу для плова. Оставляем все тушиться, после закипания добавляем соль и оставляем на огне еще на 30-40 минут, накрыв крышкой. В это время займемся подготовкой перловой крупы. Ее нужно тщательно промыть, высыпать на бумажное или обычное полотенце, дать просохнуть. Чтобы усилить аромат и подчеркнуть вкус перловки, ее приготовление рекомендуется начинать с обжарки. Высыпаем на сковороду без масла подсушенную крупу, обжариваем в течение 2-3 минут, пока не появится тонкий аромат, слегка напоминающий ореховый. Перловую крупу выкладываем к мясу в казанок, хорошо разравниваем с помощью деревянной лопатки, добавляем кипятка, чтобы он покрыл крупу и поднимался над ее уровнем еще на 2 сантиметра. Доводим плов до кипения, уменьшаем огонь, накрываем казанок крышкой и оставляем готовиться еще 40 минут. В готовом блюде не должно оставаться воды, она вся выпаривается. Перед тем, как разложить плов по тарелкам, хорошо его перемешиваем. Подавая к обеду, перловку можно посыпать зеленью, украсить свежим болгарским перцем и помидорами. Приятного аппетита и будьте здоровы!
04:51
Перловка с мясом. Barley porridge with meat
743 views
06:58
ВКУСНЫЙ и СЫТНЫЙ ужин БЛЮДО удивит ВАС своею НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬЮ и НЕОЖИДАННОСТЬЮ
432 views
Мастер Шеф
Мастер Шеф
Интересные кулинарные рецепты и оригинальные решения вы найдете в нашей группе! Ежедневно мы публикуем невероятное количество рецептов, полезных советов и лайфаков для улучшения повседневной жизни наших читателей. Сотрудничество: www.ok.ru/yelena.nazarova82
480K participants
ПОЛЕЗНАЯ ШПАРГАЛКА! ✅ ✅ ✅ КАК ВАРИТЬ КАШИ. ПРОПОРЦИИ Каши очень полезное и популярное блюдо, а как их правильно варить знают не все. А если и знают, то часто забывают пропорции. Приведенные рецепты из многолетнего опыта хозяюшек... Как варить гречневую кашу ***** Пропорции 1:2. Мне достаточно такой порции — одна кофейная чашечка гречневой крупы и две таких же чашечки воды. Гречку засыпаем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Ставим на конфорку, ждём, пока закипит, делаем огонь меньше и накрываем кастрюлю крышкой. Варим минут 15. Солить в конце варки. Если посолить сразу, то вкус каши будет хуже. После окончания варки кастрюлю снимаем с огня и заворачиваем в покрывало (одеяло), чтобы каша настоялась, набухла. Если вам можно добавлять в кашу сливочное масло. то хорошо добавить немного за минуту-две до окончания варки, а остальную часть масла положить в кашу, когда она уже на тарелке. Гречневая каша хороша с оливковым маслом — очень вкусно. А еще — с горчицей! Тоже очень вкусно. Как варить рисовую кашу ***** Пропорция 1:1,5. Беру кофейную чашечку риса и полторы такой же чашечки воды. Воду наливаю в кастрюлю, довожу до кипения, потом засыпаю рис. Варю на сильном огне до закипания, потом на среднем — минут 10, а потом минуты три на слабом огне. После окончания варки рисовую кашу тоже хорошо «укутать», чтобы распарилась окончательно. Солить при подаче на стол. Как варить пшеничную кашу ***** Пропорция 1:3. Кофейная чашечка пшеничной крупы на три таких чашечки холодной воды. Засыпаем в кастрюлю крупу, заливаем водой и ставим на огонь. Когда закипит, делаем огонь средним — на таком и варим. Время приготовления минут 15-20. Крупа «Артек» готовится быстрее и в пропорции 1 часть каши на две части воды. Я считаю обычную пшеничную крупу более полезной, чем «Артек». Когда воды в каше почти совсем не осталось, добавляем чуть сливочного масла (если позволяет диета). Солим тоже в конце варки. «Укутывать» — рекомендуется. Как варить пшённую кашу ***** Каша из пшена очень полезна. Недаром пшено называют золотой крупой. Пшено чистит организм лучше любой другой крупы. И витаминов в нём полным-полно. Пропорции пшенной каши 1:2. Кофейную чашечку пшена заливаю двумя такими же чашечками холодной воды. Довожу до кипения, уменьшаю огонь и варю минут 10-15. Класть сливочное масло (если вам можно его употреблять) перед концом варки (маленький кусочек) и «укутывать» любую кашу, после того как сварится — это из бабушкиных рецептов. Вкусно. Солить пшённую кашу перед окончанием варки. Очень хорошо добавить в пшенную кашу кусочки тыквы и чернослив. Добавлять тыкву и чернослив следует тогда, когда каша покипит минут 5. Остальное время всё будет вариться вместе. Чернослив лучше брать вяленый (не копчёный) — он полезнее. Перед тем, как класть чернослив в кашу, его следует хорошенько вымыть, а тыкву лучше всего натереть на крупной терке. Как варить ячневую кашу ***** Пропорции 1:1,5. На чашечку крупы полторы чашечки холодной воды. Я, перед варкой, высыпаю приготовленную порцию крупы на сковородку (без жира) и прокаливаю её, прожариваю — постоянно помешивая. Это для того, чтобы ячневая каша получилась рассыпчатой. Прожаренную крупу кладу в кастрюлю и заливаю холодной водой. Варю минут 10-15. Не прожаренную ячку варить также. Она получится не такой рассыпчатой. но всё равно очень вкусной. Как варить манную кашу ***** Кипятим пол литра жидкости (молока или воды), потом всыпаем в него струйкой при постоянном помешивании манку. На пол литра — три четверти стакана. Варится манка минут 5. Не забывайте помешивать. Манку укутывать не нужно. Солить перед окончанием приготовления, сахар класть (по желанию) в уже готовую кашу. Если хотите, чтобы манка получилась рассыпчатой, то перед приготовлением крупу надо прожарить на сковороде без жира. Как варить овсяную кашу или геркулес ***** Геркулес можно не варить, а просто запаривать в кипяченой воде. Чашечку крупы заливаем чашечкой же кипятка, закрываем посуду крышечкой и оставляем на ночь. Утром можно есть, добавив по вкусу: соль, сахар, свежие или сушеные фрукты. Если надо приготовить кашу протёртую, то варите овсянку пропорции 1:1 в течение 10 минут. а потом протрите через сито или дуршлаг. Каши очень полезны не только при диетическом питании. Крупы полны витаминами, в том числе витаминами группы В, которые необходимы организму.
ВЕРНОСТЬ - Психология отношений
ВЕРНОСТЬ - Психология отношений
Кто-то выносит мозг... кто-то — выворачивает душу... а кто-то просто возьмёт за руку... « ЧТОБ НЕ ПОТЕРЯТЬ »
334 participants
Людмила Ширшакова(Черкасова)
10 Jan
Людмила Ширшакова(Черкасова)
​на заметку
  • 1
Ольга Бондарева— Протасова
10 Jan
Ольга Бондарева— Протасова
Ой ,столько возни Не надо заморачиваться Готовиться проще
  • 2
Вал Ли
10 Jan
Вал Ли
Я и пшеничку заливаю кипятком, укутываю. Обед готов. И гречку тоже.
  • 0
Людмила Ширшакова(Черкасова)
10 Jan
Людмила Ширшакова(Черкасова) replied to Вал
??? НА СКОЛЬКО И КАК?
  • 0
голуб надежда
10 Jan
голуб надежда
Поздравляю!!!
  • 0
Светланна Светланна
10 Jan
Светланна Светланна
❤
  • 0
Log in or sign up to add a comment