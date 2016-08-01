ПОЛЕЗНАЯ ШПАРГАЛКА!КАК ВАРИТЬ КАШИ. ПРОПОРЦИИ Каши очень полезное и популярное блюдо, а как их правильно варить знают не все. А если и знают, то часто забывают пропорции. Приведенные рецепты из многолетнего опыта хозяюшек... Как варить гречневую кашу ***** Пропорции 1:2. Мне достаточно такой порции — одна кофейная чашечка гречневой крупы и две таких же чашечки воды. Гречку засыпаем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Ставим на конфорку, ждём, пока закипит, делаем огонь меньше и накрываем кастрюлю крышкой. Варим минут 15. Солить в конце варки. Если посолить сразу, то вкус каши будет хуже. После окончания варки кастрюлю снимаем с огня и заворачиваем в покрывало (одеяло), чтобы каша настоялась, набухла. Если вам можно добавлять в кашу сливочное масло. то хорошо добавить немного за минуту-две до окончания варки, а остальную часть масла положить в кашу, когда она уже на тарелке. Гречневая каша хороша с оливковым маслом — очень вкусно. А еще — с горчицей! Тоже очень вкусно. Как варить рисовую кашу ***** Пропорция 1:1,5. Беру кофейную чашечку риса и полторы такой же чашечки воды. Воду наливаю в кастрюлю, довожу до кипения, потом засыпаю рис. Варю на сильном огне до закипания, потом на среднем — минут 10, а потом минуты три на слабом огне. После окончания варки рисовую кашу тоже хорошо «укутать», чтобы распарилась окончательно. Солить при подаче на стол. Как варить пшеничную кашу ***** Пропорция 1:3. Кофейная чашечка пшеничной крупы на три таких чашечки холодной воды. Засыпаем в кастрюлю крупу, заливаем водой и ставим на огонь. Когда закипит, делаем огонь средним — на таком и варим. Время приготовления минут 15-20. Крупа «Артек» готовится быстрее и в пропорции 1 часть каши на две части воды. Я считаю обычную пшеничную крупу более полезной, чем «Артек». Когда воды в каше почти совсем не осталось, добавляем чуть сливочного масла (если позволяет диета). Солим тоже в конце варки. «Укутывать» — рекомендуется. Как варить пшённую кашу ***** Каша из пшена очень полезна. Недаром пшено называют золотой крупой. Пшено чистит организм лучше любой другой крупы. И витаминов в нём полным-полно. Пропорции пшенной каши 1:2. Кофейную чашечку пшена заливаю двумя такими же чашечками холодной воды. Довожу до кипения, уменьшаю огонь и варю минут 10-15. Класть сливочное масло (если вам можно его употреблять) перед концом варки (маленький кусочек) и «укутывать» любую кашу, после того как сварится — это из бабушкиных рецептов. Вкусно. Солить пшённую кашу перед окончанием варки. Очень хорошо добавить в пшенную кашу кусочки тыквы и чернослив. Добавлять тыкву и чернослив следует тогда, когда каша покипит минут 5. Остальное время всё будет вариться вместе. Чернослив лучше брать вяленый (не копчёный) — он полезнее. Перед тем, как класть чернослив в кашу, его следует хорошенько вымыть, а тыкву лучше всего натереть на крупной терке. Как варить ячневую кашу ***** Пропорции 1:1,5. На чашечку крупы полторы чашечки холодной воды. Я, перед варкой, высыпаю приготовленную порцию крупы на сковородку (без жира) и прокаливаю её, прожариваю — постоянно помешивая. Это для того, чтобы ячневая каша получилась рассыпчатой. Прожаренную крупу кладу в кастрюлю и заливаю холодной водой. Варю минут 10-15. Не прожаренную ячку варить также. Она получится не такой рассыпчатой. но всё равно очень вкусной. Как варить манную кашу ***** Кипятим пол литра жидкости (молока или воды), потом всыпаем в него струйкой при постоянном помешивании манку. На пол литра — три четверти стакана. Варится манка минут 5. Не забывайте помешивать. Манку укутывать не нужно. Солить перед окончанием приготовления, сахар класть (по желанию) в уже готовую кашу. Если хотите, чтобы манка получилась рассыпчатой, то перед приготовлением крупу надо прожарить на сковороде без жира. Как варить овсяную кашу или геркулес ***** Геркулес можно не варить, а просто запаривать в кипяченой воде. Чашечку крупы заливаем чашечкой же кипятка, закрываем посуду крышечкой и оставляем на ночь. Утром можно есть, добавив по вкусу: соль, сахар, свежие или сушеные фрукты. Если надо приготовить кашу протёртую, то варите овсянку пропорции 1:1 в течение 10 минут. а потом протрите через сито или дуршлаг. Каши очень полезны не только при диетическом питании. Крупы полны витаминами, в том числе витаминами группы В, которые необходимы организму.