Куриная печень "Аппетитная", с добавлением манки Надо взять: Печень куриная - 500 г Лук репчатый -2-3 шт Морковь - 2-3 шт. Крупа манная - 0,5 стак. Молоко - 0,5 стак. Сметана - 3-4 ст. л. Соль (по вкусу) - 1,5 ч. л. Перец чёрный (по вкусу) Яйцо 1 шт. Масло растительное (для смазывания) Приготовление: Куриную печень очищаем,моем и пропускаем через мясорубку.Добавляем соль,перец,манную крупу,молоко. Хорошенько перемешиваем и ставим в холодильник на час. Тем временем чистим лук и морковь. Натираем морковь на тёрке.Лук режем полукольцами.Обжариваем,морковь и лук на растительном масле до полуготовности.Форму смазываем маслом.У меня форма 28 см в диаметре.Выкладываем часть печени,на печень выкладываем аккуратно ложкой морковь и лук,на лук оставшиеся печень.Ставим запекаться в духовку при температуре 180-200 градусов на час.Сметану с яйцом,взбиваем,где-то за 20 мин,достаём печень смазываем сметанной,и ставим запекаться до конца.Украшаем,по своему вкусу. Приятного аппетита!