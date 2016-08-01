added today at 12:35
Куриный сальтисон Надо взять: 1 куриная грудка 3 окорочка 5-6 долек чеснока 20 гр желатина соль, черный перец, копченая паприка - по вкусу Приготовление: 1. Мясо курицы отделить от костей и порезать на мелкие кусочки. 2. Добавить измельченный чеснок (через давилку), специи и сухой желатин (порошок). 3. Все хорошо перемешать и выложить в пакет для запекания - закрепить, чтоб внутрь не попала вода. А потом положить в форму для выпечки кекса, например. 4. Поставить в кастрюлю с водой, так чтобы в
added today at 11:35
Бутерброды "Крабовые цветы" Надо взять: небольшие булочки или багет 2 плавленых сырка 3 варёных яйца 2-3 зубчика чеснока майонез соль Для украшения: несколько крабовых палочек консервированная кукуруза петрушка Приготовление: 1. Булочки разрезать вдоль. 2. Натереть на крупной тёрке сырки, яйца, добавить натёртый чеснок, майонез, посолить, перемешать. 3. Намазать половинки булочек приготовленной массой. 4. Крабовые палочки нарезать тонкими пластинами. 5. На каждой булочке выложить из крабовых
added today at 10:35
Закуска "Вкусные лебеди" Надо взять: - помидоры - креветки - мягкий сыр - укроп - сметана или майонез - горчица - соевый соус Приготовление: 1. Помидоры разрезать вдоль и ч. ложкой вынуть сердцевину. 2. Креветки почистить, мелко порубить, добавить натёртый мягкий сыр, мелко нарезанный укроп, горчицу, соевый соус и сметану или майонез, тщательно перемешать и наполнить этой смесью помидоры. 3. Украсить целыми креветками и зеленью петрушки. Приятного аппетита!
added today at 09:35
Салат «Русская красавица» Надо взять: Картофель — 500 гр Ветчина — 350 гр Огурец свежий — 200 гр Яйца — 4 шт Куриное филе — 300 гр Сыр — 300 гр Помидоры — 350 гр Майонез — 350 гр Соль, перец — по вкусу Приготовление: Сначала картофель отварим до готовности и натрем его на крупной терке. Затем ветчину нарежем небольшими кубиками или ломтиками. Огурец нарежем тонкими ломтиками. Яйца отварим вкрутую и натрем на крупной терке. Куриное филе отварим до готовности и разберем на волокна. Сыр натрем на
added today at 08:36
Десерт мраморный (творожный) Надо взять: 400гр творога обезжиренного 500 гр сметаны 10% 5 ст.л какао 35-40 гр желатина печенье Юбилейное (самое обычное) 8 шт. 2/3 ст сахара Приготовление: Желатин замочить на 30 мин.в холодной кипяч.воде(1/2 стакана). Смешать в блендере сахар, творог, сметану. Развести желатин в теплом молоке (примерно 5 ст.л может чуть больше, должно жиденько получиться :) ) на газу, но не доводить до кипения. Добавить желатин к полученной творожной массе. Массы разд
added today at 07:35
Восхитительные вареники "Пухнатые" Надо взять: Начинка: Начинка может быть любая- и сладкая, и солёная.Чаще всего у нас это подсоленый творог, свежая вишня, картошка со шкварками или капуста.У меня сегодня как раз - капуста. Тесто: 300 грамм тёплой воды 40 грамм свежих живых дрожжей 2-3 стол. ложки постного масла 1-2 стол. ложки сахара(в зависимости от начинки) Щепотка соли. примерно 650 грамм муки Приготовление: Развести дрожжи в воде, добавить масло,соль,сахар.Ввести туда часть муки, как на
added today at 06:35
5 восхитительных салатов с крабовыми палочками 1. Салат "Морская звезда" ИНГРЕДИЕНТЫ: ● 2 маринованных огурца, ● 1 куриная грудка, ● 3 яйца, ● 2 зубчика чеснока, ● 2 морковки, ● 3 картофелины, ● 100 г крабовых палочек, ● майонез, ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Отвариваем морковь, картофель, яйца и куриную грудку. 2. Чеснок пропускаем через чеснокодавку и смешиваем с майонезом. 3. Куриную грудку мелко нарезаем и смешиваем с майонезом с чесноком (не жалейте майонеза, чтоб салат не был сухой!) 4. Дальше выкл
added today at 05:35
Чудесные мятные "брауни" Надо взять: Тесто: 100 грамм сливочного масла 100 грамм тёмного шоколада 0,5 стакана сахара 2 яйца 0,5 стакан муки щепотка соли 0,5 ст.л. ванильного сахара Мятная глазурь: 60 грамм сливочного масла 100 грамм сахарной пудры 3-4 ст.л. мятного сиропа Шоколадная глазурь: 50 грамм сливочного масла 100 грамм тёмного шоколада Как готовить: 1. Тесто: Шоколад и масло растопить на водяной бане. Яйца слегка взбить с сахаром, ванильными сахаром и солью. Перемешать яйца с шокол
added today at 04:35
Бездрожжевое тесто для пирожков с капустой Надо взять: Мука: 400 Грамм, Соль: По вкусу, Простокваша: 4 Ст. ложки (кефир), Яйцо: 2 Штуки, Вода: 100 Миллилитров Приготовление: Просейте муку в миску, добавьте к ней соль, перемешайте. Яйца, простоквашу и воду перемешайте, добавьте постепенно муку, замесите мягкое тесто. Накройте его миской, подготовьте начинку: нарежьте и потушите капусту с морковью, луком и болгарским перцем. Тесто разделите на две части, каждую скатайте в колбаску и порежьте на
added today at 03:36
Запеченная улитка из лаваша. Надо взять: -Тонкий лаваш – 1 шт.; -Томатный соус – 6 стол. ложек; -Колбаса сервелат – 300 грамм; -Репчатый лук – 1-2 шт.; -Маринованные огурцы – 200 грамм; -Твердый сыр – 200 грамм; -Кефир – 1 стакан; -Куриное яйцо – 1 шт.; -Растительное масло – 3 стол. ложки; -Соль – по вкусу. Приготовление: Первым делом, подготовим начинку для нашей «улитки». Сначала надо нарезать сервелат небольшими кубиками. Вместо сервелата подойдет и любая полукопченая колбас
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