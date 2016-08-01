Ну очень вкусный и простой йогуртовый манник. Потребуется: манная крупа 200 гр мука 200 гр сахар 200 гр йогурт питьевой 200 гр (у меня персиковый) разрыхлитель 12 гр маргарин для выпечки 100 гр яйцо 2 шт Приготовление: Смешать просеянную муку с разрыхлителем, сахаром, манкой. Добавить яйца и йогурт, хорошо перемешать. Маргарин растопить и охладить. Добавить маргарин в тесто и хорошо перемешать. Выложить тесто в смазанную маслом форму и поставить в заранее разогретую духовку. Выпекать при 180С примерно 40 минут. Манник немного охладить в форме, затем достать и посыпать сахарной пудрой. Приятного чаепития!