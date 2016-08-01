added today at 21:37
Готовим Хе из кальмаров Надо взять: Кальмары свежемороженные – 1.5 кг растительное масло – 5 ст.л. яблочный или рисовый уксус – 1 ст.л. соевый соус – 1 ст.л. кунжутное семя – 1 ч.л. кориандр молотый – 1 ч.л. соль – 1 ч.л. сахар 1 ч.л. красный и черный перец – по 1 ч.л. лук репчатый – 1 шт по желанию чеснок – 5-7 зубчиков Приготовление: Мороженные кальмары залить горячей водой. Очистить от внутренностей и пленки. Очищенные кальмары нужно отварить. На плите вскипятить воду, слегка посолить. Кусо
added today at 20:35
Чудесный салат "коктейль на двоих" Надо взять: ●Отварное куриное мясо - 100 г. ●Огурец - 1 шт. ●Сыр - 50 г. ●Салат - 2 шт. ●Майонез - 75 г. ●Маслины - 10 шт Приготовление: 1.Холодное отварное куриное мясо ( у меня ножки), салат и огурцы мелко порезать, сыр натереть на терке. 2. На дно стакана насыпать куриного мяса, слегка смазать майонезом, но не придавливать, чтобы сохранилась воздушность и легкость салата. 3. Следом огурцы, снова майонез, тертый сыр, майонез, салат. Сверху украсить маслинам
added today at 19:35
Пицца с тонким тестом на сковороде Надо взять: Для тонкого теста на сковороде 24 см: Яйцо — 1/2 шт. Мука — 2,5 ст. л. Сметана — 2,5 ст. л. Майонез — 1 ст. л. (можно и сметаны) Соль Растительное масло — для жарки В качестве начинки я люблю: Помидор — 1 шт. Ветчина — 50 г Шампиньоны жаренные — 4 ст. л. Сыр тертый Томатная паста По желанию можно добавить консервированную кукурузу Приготовление: 1. Смешать все ингредиенты для теста (тесто получается жидкое). 2. Подготовить начинку: все порезать,
added today at 18:35
Готовим вкуснейший гуляш с капустой в горшочке Надо взять: 600 г говядины 300 г свежей капусты 200 г квашеной капусты 1 помидор 1 морковь 1 луковица Приготовление: Соль, молотый черный перец, паприка, душистый перец, лавровый лист Говядину вымыть и нарезать средними кусочками. Зарумянить на масле со всех сторон, посыпав паприкой и перцем. На дно горшка выложить слой кислой капусты. Добавить лаврушку, душистый перец. Сверху выложить обжаренную говядину. Влить воду, чтобы слегка покрывала мясо.
added today at 17:35
Пирог с курицей в сливочном соусе Для теста: 2/3 стакана теплого молока, 1 яйцо, 1/4 пачки сл. масла, 1 пакетик сухих дрожжей (САФ-момент), мука Для начинки: 1 средняя курица (можно 4 куриных филе), половинка средней луковицы, сливки 11% Приготовление: Замесить тесто. Поставить в теплое место, чтобы подходило. Сварить курицу с небольшим добавлением специй, немного остудит ее и разобрать руками на кусочки. Тушить на медленном огне с мелко нарезанной половинкой луковицы (можно лук немног
added today at 16:35
Изумительные бублики с сыром Надо взять: ● Творог — 300 г ● Яйцо — 1 шт. ● Сыр твердый — 50 г ● Мука — 5–6 ст. л. ● Соль — по вкусу ● Кунжут — 1 ст. л. Приготовление : 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Творог я выбрала достаточно сухой, он почти рассыпался у меня в руках. Как раз такой нам и нужен, чтобы тесто для бубликов не получилось слишком жидким. 2. Сыр натрите на крупной терке, смешайте с творогом, яйцом и солью. Хорошо все перемешайте. Затем всыпьте сначала половину муки, х
added today at 15:36
вкуснейшие Китайские пирожки "Шаобин" Надо взять: 450 гр. муки 225 мл. воды 4 ст.л. подсолнечного масла соль перец Начинка: 300 гр. свинины (у меня говядина) капуста, натертая или мелко нарезанная свежая кинза немного натертого имбиря зеленый лук 2 зубка чеснока соль перец Приготовление: Для теста все компоненты смешать и сделать мягкое тесто. Поставить на пару часов в холодильник. Фарш говяжий или свиной смешать с остальными компонентами н
added today at 14:35
17 вариантов заправки для бутербродов Для начала вам нужно нарезать французскую булку или батон на средние ломтики. Затем смазать каждый кусочек оливковым маслом или растопленным сливочным. Нагреть духовку до 180 градусов, выпекать кусочки хлеба в течение 15 минут до золотистой корочки. Варианты заправки бутербродов: 1. Французский вариант — тонко нарезать лук и обжарить в масле. Выложить лук на тосты вместе с сыром бри и кусочками яблока. 2. Положить на тосты тонко нарезанные ломтики яблока,
added today at 13:35
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ "ШУБА В ЖЕЛЕ" Салат "Шуба в желе" - это вариация всем известной и любимой селедки "под шубой". Этот салат по вкусу очень похож, но получается он наряднее и интереснее! Такой салат украсит любой праздничный стол, особенно уместен он будет на новогоднем столе! Надо взять: скумбрия соленая - 200 г свекла - 1 шт. морковь - 1 шт. картофель - 2 шт. горошек зеленый консервированный - 3 ст.л. лук репчатый - 1 шт. желатин - 6 г майонез - 150 г сметана - 50 г соль - по вкусу перец черн
added today at 12:35
Куриный сальтисон Надо взять: 1 куриная грудка 3 окорочка 5-6 долек чеснока 20 гр желатина соль, черный перец, копченая паприка - по вкусу Приготовление: 1. Мясо курицы отделить от костей и порезать на мелкие кусочки. 2. Добавить измельченный чеснок (через давилку), специи и сухой желатин (порошок). 3. Все хорошо перемешать и выложить в пакет для запекания - закрепить, чтоб внутрь не попала вода. А потом положить в форму для выпечки кекса, например. 4. Поставить в кастрюлю с водой, так чтобы в
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