Мягчайшие рулетики с яблоками на скорую руку Надо взять: Для теста: 350 г. муки 200 г. сливочного масла (маргарина) 200 г. сметаны 2 ч.л. ванильного сахара 1 ч.л. разрыхлителя Для начинки: 4-5 яблок (средних) 150 г. сахара (по вкусу) 2 ст.л. лимонного сока цедра лимона (корица, изюм и пр.) по желанию Приготовление яблочных рулетов 1. В миску отправляем сливочное масло, сметану и ванильный сахар. Хорошо перемешиваем. 2. Половину муки смешиваем с разрыхлителем и просеиваем к сметанно-масляной смеси. 3. Начинаем замешивать тесто постепенно подсыпая оставшуюся муку (муки может понадобиться больше или меньше). В итоге должно получиться мягкое, но не липнущее к рукам тесто. 4. Для начинки яблоки натираем на крупной терке. Добавляем лимонный сок, сахар и, по желанию, цедру лимона (корицу, изюм и пр.) 5. Тесто раскатываем в прямоугольник 15х30 см. По центру распределяем начинку (яблоки предварительно процедить от сока через сито) и заворачиваем сначала один край, затем внахлест второй. 6. Разрезаем на кусочки шириной 4-5 см. 7. Смазываем взболтанным яйцом (по желанию) и выпекаем в разогретой до 200 град. духовке до красивого румяного цвета 25-35 мин. Готовые рулетики по желанию посыпаем сахарной пудрой.