EnglishHelp
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 21:37
Готовим Хе из кальмаров Надо взять: Кальмары свежемороженные – 1.5 кг растительное масло – 5 ст.л. яблочный или рисовый уксус – 1 ст.л. соевый соус – 1 ст.л. кунжутное семя – 1 ч.л. кориандр молотый – 1 ч.л. соль – 1 ч.л. сахар 1 ч.л. красный и черный перец – по 1 ч.л. лук репчатый – 1 шт по желанию чеснок – 5-7 зубчиков Приготовление: Мороженные кальмары залить горячей водой. Очистить от внутренностей и пленки. Очищенные кальмары нужно отварить. На плите вскипятить воду, слегка посолить. Кусо
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 20:35
Чудесный салат "коктейль на двоих" Надо взять: ●Отварное куриное мясо - 100 г. ●Огурец - 1 шт. ●Сыр - 50 г. ●Салат - 2 шт. ●Майонез - 75 г. ●Маслины - 10 шт Приготовление: 1.Холодное отварное куриное мясо ( у меня ножки), салат и огурцы мелко порезать, сыр натереть на терке. 2. На дно стакана насыпать куриного мяса, слегка смазать майонезом, но не придавливать, чтобы сохранилась воздушность и легкость салата. 3. Следом огурцы, снова майонез, тертый сыр, майонез, салат. Сверху украсить маслинам
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 19:35
Пицца с тонким тестом на сковороде Надо взять: Для тонкого теста на сковороде 24 см: Яйцо — 1/2 шт. Мука — 2,5 ст. л. Сметана — 2,5 ст. л. Майонез — 1 ст. л. (можно и сметаны) Соль Растительное масло — для жарки В качестве начинки я люблю: Помидор — 1 шт. Ветчина — 50 г Шампиньоны жаренные — 4 ст. л. Сыр тертый Томатная паста По желанию можно добавить консервированную кукурузу Приготовление: 1. Смешать все ингредиенты для теста (тесто получается жидкое). 2. Подготовить начинку: все порезать,
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 18:35
Готовим вкуснейший гуляш с капустой в горшочке Надо взять: 600 г говядины 300 г свежей капусты 200 г квашеной капусты 1 помидор 1 морковь 1 луковица Приготовление: Соль, молотый черный перец, паприка, душистый перец, лавровый лист Говядину вымыть и нарезать средними кусочками. Зарумянить на масле со всех сторон, посыпав паприкой и перцем. На дно горшка выложить слой кислой капусты. Добавить лаврушку, душистый перец. Сверху выложить обжаренную говядину. Влить воду, чтобы слегка покрывала мясо.
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 17:35
Пирог с курицей в сливочном соусе Для теста:  2/3 стакана теплого молока,  1 яйцо,  1/4 пачки сл. масла,  1 пакетик сухих дрожжей (САФ-момент),  мука Для начинки:  1 средняя курица (можно 4 куриных филе),  половинка средней луковицы,  сливки 11% Приготовление: Замесить тесто. Поставить в теплое место, чтобы подходило. Сварить курицу с небольшим добавлением специй, немного остудит ее и разобрать руками на кусочки. Тушить на медленном огне с мелко нарезанной половинкой луковицы (можно лук немног
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 16:35
Изумительные бублики с сыром Надо взять: ● Творог — 300 г ● Яйцо — 1 шт. ● Сыр твердый — 50 г ● Мука — 5–6 ст. л. ● Соль — по вкусу ● Кунжут — 1 ст. л. Приготовление : 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Творог я выбрала достаточно сухой, он почти рассыпался у меня в руках. Как раз такой нам и нужен, чтобы тесто для бубликов не получилось слишком жидким. 2. Сыр натрите на крупной терке, смешайте с творогом, яйцом и солью. Хорошо все перемешайте. Затем всыпьте сначала половину муки, х
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 15:36
вкуснейшие Китайские пирожки "Шаобин" Надо взять: 450 гр. муки 225 мл. воды 4 ст.л. подсолнечного масла соль перец Начинка: 300 гр. свинины (у меня говядина) капуста, натертая или мелко нарезанная свежая кинза немного натертого имбиря зеленый лук 2 зубка чеснока соль перец Приготовление: Для теста все компоненты смешать и сделать мягкое тесто. Поставить на пару часов в холодильник. Фарш говяжий или свиной смешать с остальными компонентами н
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 14:35
17 вариантов заправки для бутербродов Для начала вам нужно нарезать французскую булку или батон на средние ломтики. Затем смазать каждый кусочек оливковым маслом или растопленным сливочным. Нагреть духовку до 180 градусов, выпекать кусочки хлеба в течение 15 минут до золотистой корочки. Варианты заправки бутербродов: 1. Французский вариант — тонко нарезать лук и обжарить в масле. Выложить лук на тосты вместе с сыром бри и кусочками яблока. 2. Положить на тосты тонко нарезанные ломтики яблока,
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 13:35
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ "ШУБА В ЖЕЛЕ" Салат "Шуба в желе" - это вариация всем известной и любимой селедки "под шубой". Этот салат по вкусу очень похож, но получается он наряднее и интереснее! Такой салат украсит любой праздничный стол, особенно уместен он будет на новогоднем столе! Надо взять: скумбрия соленая - 200 г свекла - 1 шт. морковь - 1 шт. картофель - 2 шт. горошек зеленый консервированный - 3 ст.л. лук репчатый - 1 шт. желатин - 6 г майонез - 150 г сметана - 50 г соль - по вкусу перец черн
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 12:35
Куриный сальтисон Надо взять: 1 куриная грудка 3 окорочка 5-6 долек чеснока 20 гр желатина соль, черный перец, копченая паприка - по вкусу Приготовление: 1. Мясо курицы отделить от костей и порезать на мелкие кусочки. 2. Добавить измельченный чеснок (через давилку), специи и сухой желатин (порошок). 3. Все хорошо перемешать и выложить в пакет для запекания - закрепить, чтоб внутрь не попала вода. А потом положить в форму для выпечки кекса, например. 4. Поставить в кастрюлю с водой, так чтобы в
loading...
Show more
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
387 644 participants in the group
join
Хитрости для приготовления лучшего теста! 1. Всегда добавляйте в тесто разведенный картофельный крахмал – булки и пироги будут пышными и мягкими даже на следующий день. Главное условие вкусных пирогов — пышное, хорошо взошедшее тесто: муку для теста необходимо просеять: из нее удаляются посторонние примеси, и она обогащается кислородом воздуха 2. В любое тесто (кроме пельменного, слоеного, заварного, песочного), то есть тесто на пироги, блины, хлеб, оладьи — на пол литра жидкости добавляйте всегда «жменю» (примерно столовая ложка с горкой) манки. Монашки научили: "Раньше самый качественный хлеб стряпали из крупчатки. Он долго не высыхал и был пышным. Сейчас крупчатки нет. Теперь добавляйте жменю манки и всегда будет хорошая выпечка." Вот такой бесценный этот совет. 3. Добавлять в тесто, помимо молока полстакана минводы. Развести 1 ч. л. соды в 1/2 ст. воды и слегка загасить ее лимонной кислотой или уксусом. Выпечка,действительно, получается супер.Даже оставшееся на следующий день, пышненькая. 4. В помещении, где разделывают тесто, не должно быть сквозняка: он способствует образованию очень плотной корочки на пироге. 5. При замесе дрожжевого теста все продукты должны быть теплыми или комнатной температуры, продукты из холодильника замедляют подъем теста 6. Для дрожжевых изделий жидкость всегда должна быть подогретой до 30 - 35ºС, так как дрожжевые грибки в жидкости, имеющей более низкую или высокую температуру, теряют свою активность 7. Когда вы обминаете тесто руки должны быть сухие. 8. Перед тем как поставить изделия в духовку,ему дают подойти в течении 15 - 20 минут. Перед выпечкой тесту дайте полностью расстояться. При неполной расстойке оно плохо поднимается и пироги долго не пропекаются. 9. Пироги на противне выпекать на среднем огне, чтобы начинка не пересохла. 10. В тесто (дрожжевое и пресно-сдобное) лучше всего добавлять нерастопленное сливочное масло, так как растопленное масло ухудшает структуру теста. 11. Пироги, приготовленные на молоке, более вкусны и ароматны, корочка после выпечки блестящая с красивым цветом. 12. Дрожжи для теста должны быть свежими, с приятным спиртным запахом. Проверьте дрожжи заранее. Для этого приготовьте небольшую порцию опары и посыпьте слоем муки. Если через 30 минут не появятся трещины, то качество дрожжей плохое 13. При избытке сахара в тесте пироги быстро «румянятся» и даже подгорают. Замедляется брожение дрожжевого теста, и пироги получаются менее пышными 14. Жиры, размягченные до густоты сметаны, добавляют в конце замешивания теста или при его обминке, от этого брожение теста улучшается 15. Чтобы готовые пироги были более нежными и рассыпчатыми, в тесто кладите только желтки 16. Высокие пироги выпекают на слабом огне, чтобы они равномерно пропекались. 17. Тесто для пирога, выпекаемого на противне, раскатывают как можно тоньше, чтобы хорошо чувствовался вкус начинки. 18. Чтобы нижняя часть пирога была сухой, слегка посыпьте нижний пласт пирога крахмалом, а потом уже выкладывайте начинку. 19. Ни тесту, ни опаре не следует давать перестаиваться, так как это вызывает ухудшение качества теста. Достаточно 3 часов, но обязательно в тепле. 20. Пироги из дрожжевого теста можно смазывать молоком, а при желании посыпать сверху солью, маком, тмином. 21. Закрытые пироги смазывают перед выпечкой взбитым яйцом, молоком, сахарной водой. Благодаря этому на готовом пироге появляется аппетитный глянец. Наилучший блеск получается при смазке желтками. 22. Пироги, которые посыпают сахарной пудрой, смазывают также маслом — оно придает им приятный аромат. 23. Пироги, смазанные яичным белком, приобретают во время выпечки блестящую румяную корочку. 24. Чем больше в тесте жира и меньше жидкости, тем более рассыпчатыми получаются изделия. 25. Если в тесто переложить соды, то пирог получится более темного цвета с неприятным запахом. 26. Тонкое тесто легко раскатать, обернув скалку чистой полотняной тряпкой 27. Если тесто слишком влажное, положите на него лист пергамента и раскатывайте прямо через бумагу. 28. Пироги из песочного теста следует вынимать из форм охлажденными. 29. Прежде чем добавлять в тесто изюм, его нужно обвалять в муке. 30. Соль всегда добавляют к муке лишь тогда, когда опара уже отбродила 31. Чем больше в тесте жира и меньше жидкости, тем более рассыпчатыми получаются изделия. 32. Если тесто уже подошло, а у вас нет времени поставить его в духовку, прикройте тесто хорошо смоченной бумагой, предварительно стряхнув с нее воду. 33. Горячий пирог лучше не резать. Но если это необходимо, нужно нож нагреть в горячей воде, быстро вытереть и резать. 34. Если пирог не снимается с противня, отделяют его от противня ниткой.
Log in or sign up to add a comment