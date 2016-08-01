Рецепт тонкой итальянской пиццы. Вкуснее ресторана! Нужно взять: Для тонкого теста: - 100 гр. теплой воды; - 0,5 ч.л. сухих дрожжей; - по 1 чайной ложке сахара и соли; - 2 стакана просеянной муки; - 1 яйцо; - 2 ст. л. оливкового масла. Для начинки: - Томатный соус (100 гр. помидоров, оливковое масло, сухой базилик, орегано, соль, сахар); - 100 гр. помидоров; - 100 гр. ветчины; - 120 гр. сыра; - 50 гр. болгарского перца; - 100 гр. свежих шампиньонов. Приготовление: 1. Замесите тесто: растворите в теплой воде сахар, сухие дрожжи и соль. 2. Всыпьте половину муки, размешайте и добавьте яйцо, еще раз хорошо размешайте массу. 3. Добавьте остальную муку, оливковое масло и вымесите тесто. 4. Разделите тесто напополам: из каждой половинки вы сможете приготовить пиццу диаметром 35-40 см. 5. Раскатайте тесто в виде круглого тонкого блина, по мере необходимости подсыпая муку. 6. Приготовьте томатный соус: 2-3 средних помидора ошпарьте кипятком и удалите кожицу, измельчите их в блендере, добавьте щепотку сухого базилика и орегано, оливковое масло, сахар, соль. Проварите соус 5 минут, и дайте немного остыть. 7. Всю площадь теста намажьте томатным соусом. 8. Выложите нарезанные грибы, ветчину, сладкий перец, помидоры, посыпьте натертым сыром и зеленью. 9. Поставьте пиццу на 15-20 минут в заранее разогретую до 220 градусов духовку. Важно: не передерживайте ее в духовке, иначе тесто не получится мягким! Приятного аппетита!