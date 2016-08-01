Супер вкусные отбивнушки с тонкой луковой ноткой. Надо взять: Филе куриное — 700 г Яйцо куриное (для кляра) — 4 шт Майонез (для кляра) — 3 ст. л. Сметана (для кляра) — 3 ст. л. Соль (по вкусу) Перец черный (по вкусу) Мука (с горкой,для кляра) — 4 ст. л. Приготовление: Куриное филе нарезать на куски и отбить. Посолить, поперчить и отложить пока. Делаем кляр... На средней терке натереть большую луковицу (можно измельчить в блендере). Добавить яйца, майонез, сметану, соль и перец. Постепенно добавить муку. Все перемешиваем до однородного состояния. Обмакиваем мясо в кляр и обжариваем на раст. масле под крышкой. И выкладываем на блюдо, украшаем по желанию.