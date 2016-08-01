Восхитительный кабачковый рулет с грибами Надо взять: кабачки (молодые) - 2 шт. яйца куриные - 2 шт. шампиньоны - 350 г зелень (петрушка и укроп) - 1 пучок соль - по вкусу перец - по вкусу лук - 1 шт. чеснок - 2-3 зубчика сливки молочные (25%) - 200 мл сыр (твердый) - 50 г мука - 250 г разрыхлитель - 1 ч.л. Приготовление: 1. Помыть кабачки, кончики отрезать. 2. Натереть на крупной или средней терке. 3. Белки отделить от желтков. Желтки, соль, муку и разрыхлитель добавить к натертым кабачкам. 4. Все хорошенько перемешать до однородной консистенции. 5. Белки отдельно взбить с небольшой щепоткой соли. 6. Добавить взбитые белки в несколько приемов к кабачковой смеси. Аккуратно перемешать. 7. Противень застелить бумагой для выпечки (можно даже сбрызнуть ее растительным или оливковым маслом, чтобы легче было потом отделить корж), вылить полученное тесто, разровнять. 8. Поставить в духовку, нагретую до 180 градусов, минут на 30—40. Когда корж приобретет золотистый оттенок, можно вынимать из духовки. 9. Пока корж печется, приготовить начинку. Грибы помыть, обсушить. 10. Нарезать шампиньоны соломкой или кубиками. 11. Мелко покрошить лук. 12. Измельчить чеснок. 13. Обжарить на масле чеснок, лук, а потом и грибы. Минут 5—10. 14. Добавить сливки. Тушить еще минут 5—7, пока масса не станет довольно густой. 15. Добавить соль и перец по вкусу. 16. Готовый корж можно аккуратно отделить от бумаги, положить обратно, свернуть в рулет. Дать немного остыть. 17.Натереть на мелкой терке сыр. 18. Вымыть и высушить зелень. 19. Мелко нарезать. 20. Грибную начинку выложить на остывший корж. 21. Сверху присыпать тертым сыром. 22. Последний слой — мелко нарезанная зелень укропа и петрушки. 23. Свернуть рулет, придерживая края бумагой.