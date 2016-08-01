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✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 17:35
Фисташковые колечки Надо взять: На 4 штуки Сливочное масло - 200гр Сахар - 1/2ст. Яйца - 2шт Ванильный сахар - 1ч.л. Сода, гашеная уксусом - 1ч.л. Мука Для украшения: Очищенные фисташки - 1/2ст. Сахарная пудра - 1/2ст. Лимонный сок - 1/2 лимона Приготовление: Размягченное сливочное масло разотрите с сахаром, затем добавьте яйца и ванильный сахар. Перемешайте. После добавьте соду и муку. Замесите мягкое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной 3мм. Вырежьте колечки и выложите их на противень. Вы
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 16:35
Изумительный лосось маринованный Надо взять: 500 г лосося; 1 ст. л. соли; 0,5 ст. л. сахара; 0,5 ч. л. молотого кориандра; 2 ст. л. соевого соуса; 2 ст. л. оливкового масла; 2 ст. л. лимонного сока; укроп - по желанию. Приготовление: Рыбу очистить от чешуи, срезать плавники. Разрезать на филе, удалить хребет и кости. Смешать соль, сахар и кориандр. Отдельно смешать для маринада оливковое масло, соевый соус и лимонный сок. Филе лосося натереть смесью соли, сахара и кориандра со
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 15:36
лакомство из апельсиновой кожуры. Апельсиновая кожура очень аппетитно выглядит, ее аромат сводит с ума. Потому идея сделать из апельсиновых корок десерт не должна показаться безумной! Надо взять: ● корки четырех апельсинов ● 2,5 ст. сахара ● 2 ст. воды Приготовление: 1. Хорошо промой кожуру. Тщательно очисти ее от внутреннего белого слоя с прожилками, он будет горчить и может испортить вкус десерта. 2. Порежь корочки полосками. Поставь их в холодную воду на 2 часа. 3. Раствори 2 стакана са
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 14:35
Готовим восхитительные овсяные котлеты Надо взять: 1 стакан овсяных хлопьев 1 головка репчатого лука 1 зубчик чеснока 1 средняя картофелина Панировочные сухари Перец, соль и Ваши любимые приправы по вкусу Приготовление: Берём овсяные хлопья и заливаем 100 мл горячей воды, оставляем замачиваться на 30 минут. Пока заваривается овсянка, очищаем лук и пропускаем через среднюю тёрку. Когда овсяные хлопья разбухнут, добавляем к ним лук. Пропускаем чеснок через чесночницу или очень мелко нарезаем. Д
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 13:35
Закуска на новогодний стол "Террин" Надо взять: Филе трески - 900гр Форель слабосоленая - 240гр Креветки отварные - 165гр Желатин - 10гр Каперсы - 2,5ч.л. Сливки (35%) - 200мл Сок лимона - 0,5ст.л. Цедра - 1ч.л. Соль Приготовление: Треску отварите. Часть нарежьте крупно, другую - измельчите в фарш. Натрите цедру. В рыбном бульоне растворите желатин. К фаршу добавьте цедру, сок, раствор желе. Выложите в форму на пленку фарш, креветок, каперсы, цедру, кусочки трески и форели. Уберите на 12ч. Обе
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 12:35
Бесподобные пироги с картошкой и луком. Ингредиенты: 1 стакан теплого кефира, 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 400 грамм муки. Приготовление: Замесить тесто, поставить в теплое место на 1.5 часа, обмять, дать еще раз подняться, разделить на 5 частей. Начинка: 300 грамм картофельного пюре не жидкого, жареный лук, зеленый лук,соль, перец. Каждую часть теста размять не тонко, класть начинку, защипнуть в мешочек,
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 11:35
ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ ЧАЙНОЙ КОЛБАСКИ Надо взять: ● Печенье (любое) - 600 г ● Какао - 3 ст.л. ● Молоко - 150 мл ● Масло сливочное - 200 г ● Сахар - 8 ст.л. Приготовление: 1) Печенье раскрошить так, чтобы осталось немного цельных кусочков. 2) Какао перемешать с сахаром. 3) Масло растопить в ковшике с молоком, какао и сахаром. Держать на огне до полного растворения сахара, но не кипятить. 4) Смешать печенье с жидкой смесью (поэтапно) до образования густой липкой массы. 5) Скатать три колбаски и заверну
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 10:35
Ну очень вкусный и простой йогуртовый манник. Потребуется: манная крупа 200 гр мука 200 гр сахар 200 гр йогурт питьевой 200 гр (у меня персиковый) разрыхлитель 12 гр маргарин для выпечки 100 гр яйцо 2 шт Приготовление: Смешать просеянную муку с разрыхлителем, сахаром, манкой. Добавить яйца и йогурт, хорошо перемешать. Маргарин растопить и охладить. Добавить маргарин в тесто и хорошо перемешать. Выложить тесто в смазанную маслом форму и поставить в заранее разогретую духовку. Выпекать при 180С
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 09:35
Бесподобные бутербродики со шпротами Надо взять: Шпроты - 1 банка; Огурец свежий - 1 шт; Помидор свежий - 1 шт; Лук зелёный - 2 шт; Яйца варёные - 3 шт; Чеснок - 1-2 зубчика; Плавленый сыр - 2 ст.л; Твёрдый сыр - 50 грамм; Майонез - 1 ст.л; Чёрный перец - по вкусу; Укроп или петрушка - по вкусу; Листья салата - для подачи. Приготовление: Наверно трудно представить себе праздничный стол без бутербродов. С закуски начинают практически каждое застолье и уж какое превеликое множество и
✔️ Копилка оригинальных идей 👉
added today at 08:36
Чудесный хворост "Малыш" Надо взять: ● 2 стакана пшеничной муки ● 1 столовая ложка молока ● 2 яйца ● 1 столовая ложка сахара ● 2 стакана растительного масла ● соль Приготовление: Растираем яйца с сахаром, смешиваем с мукой, солью и молоком. Месим тесто, делаем из него жгут. Разрезаем жгут на кусочки. Раскатываем кусочки теста и формируем из них небольшие банты. Обжариваем их на подсолнечном масле. Перед подачей на стол щедро присыпаем сахарной пудрой.
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✔️ Копилка оригинальных идей 👉
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Восхитительный кабачковый рулет с грибами Надо взять: кабачки (молодые) - 2 шт. яйца куриные - 2 шт. шампиньоны - 350 г зелень (петрушка и укроп) - 1 пучок соль - по вкусу перец - по вкусу лук - 1 шт. чеснок - 2-3 зубчика сливки молочные (25%) - 200 мл сыр (твердый) - 50 г мука - 250 г разрыхлитель - 1 ч.л. Приготовление: 1. Помыть кабачки, кончики отрезать. 2. Натереть на крупной или средней терке. 3. Белки отделить от желтков. Желтки, соль, муку и разрыхлитель добавить к натертым кабачкам. 4. Все хорошенько перемешать до однородной консистенции. 5. Белки отдельно взбить с небольшой щепоткой соли. 6. Добавить взбитые белки в несколько приемов к кабачковой смеси. Аккуратно перемешать. 7. Противень застелить бумагой для выпечки (можно даже сбрызнуть ее растительным или оливковым маслом, чтобы легче было потом отделить корж), вылить полученное тесто, разровнять. 8. Поставить в духовку, нагретую до 180 градусов, минут на 30—40. Когда корж приобретет золотистый оттенок, можно вынимать из духовки. 9. Пока корж печется, приготовить начинку. Грибы помыть, обсушить. 10. Нарезать шампиньоны соломкой или кубиками. 11. Мелко покрошить лук. 12. Измельчить чеснок. 13. Обжарить на масле чеснок, лук, а потом и грибы. Минут 5—10. 14. Добавить сливки. Тушить еще минут 5—7, пока масса не станет довольно густой. 15. Добавить соль и перец по вкусу. 16. Готовый корж можно аккуратно отделить от бумаги, положить обратно, свернуть в рулет. Дать немного остыть. 17.Натереть на мелкой терке сыр. 18. Вымыть и высушить зелень. 19. Мелко нарезать. 20. Грибную начинку выложить на остывший корж. 21. Сверху присыпать тертым сыром. 22. Последний слой — мелко нарезанная зелень укропа и петрушки. 23. Свернуть рулет, придерживая края бумагой.
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