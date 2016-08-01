added today at 17:35
Фисташковые колечки Надо взять: На 4 штуки Сливочное масло - 200гр Сахар - 1/2ст. Яйца - 2шт Ванильный сахар - 1ч.л. Сода, гашеная уксусом - 1ч.л. Мука Для украшения: Очищенные фисташки - 1/2ст. Сахарная пудра - 1/2ст. Лимонный сок - 1/2 лимона Приготовление: Размягченное сливочное масло разотрите с сахаром, затем добавьте яйца и ванильный сахар. Перемешайте. После добавьте соду и муку. Замесите мягкое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной 3мм. Вырежьте колечки и выложите их на противень. Вы
added today at 16:35
Изумительный лосось маринованный Надо взять: 500 г лосося; 1 ст. л. соли; 0,5 ст. л. сахара; 0,5 ч. л. молотого кориандра; 2 ст. л. соевого соуса; 2 ст. л. оливкового масла; 2 ст. л. лимонного сока; укроп - по желанию. Приготовление: Рыбу очистить от чешуи, срезать плавники. Разрезать на филе, удалить хребет и кости. Смешать соль, сахар и кориандр. Отдельно смешать для маринада оливковое масло, соевый соус и лимонный сок. Филе лосося натереть смесью соли, сахара и кориандра со
added today at 15:36
лакомство из апельсиновой кожуры. Апельсиновая кожура очень аппетитно выглядит, ее аромат сводит с ума. Потому идея сделать из апельсиновых корок десерт не должна показаться безумной! Надо взять: ● корки четырех апельсинов ● 2,5 ст. сахара ● 2 ст. воды Приготовление: 1. Хорошо промой кожуру. Тщательно очисти ее от внутреннего белого слоя с прожилками, он будет горчить и может испортить вкус десерта. 2. Порежь корочки полосками. Поставь их в холодную воду на 2 часа. 3. Раствори 2 стакана са
added today at 14:35
Готовим восхитительные овсяные котлеты Надо взять: 1 стакан овсяных хлопьев 1 головка репчатого лука 1 зубчик чеснока 1 средняя картофелина Панировочные сухари Перец, соль и Ваши любимые приправы по вкусу Приготовление: Берём овсяные хлопья и заливаем 100 мл горячей воды, оставляем замачиваться на 30 минут. Пока заваривается овсянка, очищаем лук и пропускаем через среднюю тёрку. Когда овсяные хлопья разбухнут, добавляем к ним лук. Пропускаем чеснок через чесночницу или очень мелко нарезаем. Д
added today at 13:35
Закуска на новогодний стол "Террин" Надо взять: Филе трески - 900гр Форель слабосоленая - 240гр Креветки отварные - 165гр Желатин - 10гр Каперсы - 2,5ч.л. Сливки (35%) - 200мл Сок лимона - 0,5ст.л. Цедра - 1ч.л. Соль Приготовление: Треску отварите. Часть нарежьте крупно, другую - измельчите в фарш. Натрите цедру. В рыбном бульоне растворите желатин. К фаршу добавьте цедру, сок, раствор желе. Выложите в форму на пленку фарш, креветок, каперсы, цедру, кусочки трески и форели. Уберите на 12ч. Обе
added today at 12:35
Бесподобные пироги с картошкой и луком. Ингредиенты: 1 стакан теплого кефира, 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 400 грамм муки. Приготовление: Замесить тесто, поставить в теплое место на 1.5 часа, обмять, дать еще раз подняться, разделить на 5 частей. Начинка: 300 грамм картофельного пюре не жидкого, жареный лук, зеленый лук,соль, перец. Каждую часть теста размять не тонко, класть начинку, защипнуть в мешочек,
added today at 11:35
ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ ЧАЙНОЙ КОЛБАСКИ Надо взять: ● Печенье (любое) - 600 г ● Какао - 3 ст.л. ● Молоко - 150 мл ● Масло сливочное - 200 г ● Сахар - 8 ст.л. Приготовление: 1) Печенье раскрошить так, чтобы осталось немного цельных кусочков. 2) Какао перемешать с сахаром. 3) Масло растопить в ковшике с молоком, какао и сахаром. Держать на огне до полного растворения сахара, но не кипятить. 4) Смешать печенье с жидкой смесью (поэтапно) до образования густой липкой массы. 5) Скатать три колбаски и заверну
added today at 10:35
Ну очень вкусный и простой йогуртовый манник. Потребуется: манная крупа 200 гр мука 200 гр сахар 200 гр йогурт питьевой 200 гр (у меня персиковый) разрыхлитель 12 гр маргарин для выпечки 100 гр яйцо 2 шт Приготовление: Смешать просеянную муку с разрыхлителем, сахаром, манкой. Добавить яйца и йогурт, хорошо перемешать. Маргарин растопить и охладить. Добавить маргарин в тесто и хорошо перемешать. Выложить тесто в смазанную маслом форму и поставить в заранее разогретую духовку. Выпекать при 180С
added today at 09:35
Бесподобные бутербродики со шпротами Надо взять: Шпроты - 1 банка; Огурец свежий - 1 шт; Помидор свежий - 1 шт; Лук зелёный - 2 шт; Яйца варёные - 3 шт; Чеснок - 1-2 зубчика; Плавленый сыр - 2 ст.л; Твёрдый сыр - 50 грамм; Майонез - 1 ст.л; Чёрный перец - по вкусу; Укроп или петрушка - по вкусу; Листья салата - для подачи. Приготовление: Наверно трудно представить себе праздничный стол без бутербродов. С закуски начинают практически каждое застолье и уж какое превеликое множество и
added today at 08:36
Чудесный хворост "Малыш" Надо взять: ● 2 стакана пшеничной муки ● 1 столовая ложка молока ● 2 яйца ● 1 столовая ложка сахара ● 2 стакана растительного масла ● соль Приготовление: Растираем яйца с сахаром, смешиваем с мукой, солью и молоком. Месим тесто, делаем из него жгут. Разрезаем жгут на кусочки. Раскатываем кусочки теста и формируем из них небольшие банты. Обжариваем их на подсолнечном масле. Перед подачей на стол щедро присыпаем сахарной пудрой.
loading...Show more