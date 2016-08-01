Торт из зефира со сгущенкой без выпечки Надо взять: зефир - 500 г; масло сливочное - 200 г; варёное сгущённое молоко - 1 банка; печенье - 150 г; орехи - 80 г. Размягченное сливочное масло соединить с варёной сгущёнкой и перемешать до однородного состояния.Печенье поместить в плотный пакет и измельчить с помощью скалки в крошку. Орехи поместить в пакет и измельчить в крупную крошку, тоже с помощью скалки. Можно измельчить печенье и орехи в блендере. В смесь сгущенки и масла всыпать крошку печенья и хорошо перемешать. Затем добавить измельченные орехи и ещё раз перемешать получившийся крем. Масляный крем получится не очень густым и липким. Зефиринки разделить на половинки. На дно разъёмной формы выложить половину зефира, разделенного на половинки. Я использовала форму диаметром 20 см. Поверх зефира выложить половину крема. Хорошо распределить массу по форме и заполнить все пустоты между зефиром. Затем выложить вторую часть зефира. Далее выложить оставшийся крем и хорошо разровнять поверхность. Поставить форму с тортом из зефира со сгущенкой в холодильник на ночь. Утром снять бортики формы и переложить тортик на тарелку. Верх торта можно посыпать измельченным печеньем и орехами. Бока тортика можно украсить маленькими печеньками. Вот такой вкусный и нежный тортик получился из зефира, печенья и сгущенки, и готовился он без выпечки. Приятного чаепития!