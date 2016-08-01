Восхитительный крем, напоминающий пломбир Нам нужно: ● 500 гр.сметаны 20% ● немного лимонной цедры ● 2 яйца ● 3 ст.л. муки ● 180 гр. сахара ● 2 гр. ванили ● 250 гр. масла комнатной температуры Приготовление: Смешать сметану, яйца, ваниль, цедру, муку и сахар, поместить на водяную баню и варить до загустения, полностью остудить.Масло взбить и, продолжая взбивать, ввести остывший крем.