added October 26 2019 at 08:33
added July 27 2019 at 14:43
С днем рождения любимая доченька Нина Клочко Любимая,родная моя дочь Хочу поздравить тебя с днем рожденья Тебе ни 3 ,ни 9 уже лет А 39,это так серьезно Как незаметно пролетели школьные года Так незаметно юность пролетела Ты специальность и работу по душе нашла Жилье свое приобрела с подмогой Семья,любимый муж,два сына ,дочь. Багаж большой уж за плечами Ты постоянно все мечтаешь,рвешься в облака Да только сил одной для исполненья не хватает Так незаметно детки подросли 17 старшему А #МояДуша
added January 15 2019 at 16:34
Встреч случайных Просто не бывает Встречи Просто посланы судьбой Просто мы о них порой не знаем И проходим мимо стороной Ждём другую встречу и ещё другую Ну когда же вспыхнет огонек? Жалуемся на судьб...
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added August 27 2018 at 13:34
Зачем морочишь ты мне голову Нина Клочко Зачем морочишь ты мне голову ? Зачем в глаза мне не глядишь ? Зачем даешь надежду новую? А сам по прежнему молчишь? Душа огнем горит в желании Тебя увидеть и понять Какая боль,стук сердца молотом Уходят встречи наши вспять Ты оборвал струны мелодии Душа не плачет ,ни поет закрыл все двери откровения Значит слова твои -все ложь Тебя считала верным другом я Открытой книгою была А оказался просто трусом ТЫ Какой наивной я была © Copyright:
added April 3 2018 at 18:34
Ты разрушил мои мечты Нина Клочко Ты разрушил мои мечты Они разлетелись на осколки Отраженья не вижу в них Боль в душе,сдавила как иголки Пустая мгла.И тишина... Бьет озноб. По всему телу дрожь Значит я тебе была не нужна Неужели все это была ложь? Я хожу по острию бритвы Боль не чувствую,кровь застыла.. Я читала для тебя молитвы Чтоб на душе тебе легче было Тебе будет больно до слез Готов будешь искупить вину Покажется жизнь на волоске Позовешь..я уже не приду Искупи вину ,моей болью.. Мо
added March 29 2018 at 22:39
А нам уже за шестьдесят... Нина Клочко Мы встретелись с тобой случайно Я искала и ждала тебя всю жизнь Заменить тебя никто не сможет Ты мой попутчик,а не пассажир Хочется проснуться ночью от звонка Услышать голос - по тебе СКУЧАЮ ! Улыбаться, в то же время понимать Что мы могли с тобой не повстречаться Прими меня такой ,какая есть... В твоих ладонях буду растворяться Как хочется тебя не потерять... Смотреть в твои глаза и наслаждаться Мне не нужны цветы и подарки Хочется вдохнуть в тебя
added March 28 2018 at 13:30
Погибшим в Кемерово Нина Клочко Господи! Скажи,за что такая смерть столь жизней унесла ?... Кто провенился так,что эти дети расплотились? Зачем тогда ,скажи,в муках детей рожать?.... Чтоб в жертву отдавать и чтобы их сердца не бились? Пусть говрят ,что мир на трех китах стоит Хочу поспорить, ЖЕНЩИНА стоит на первом месте Она дарует жизнь ,и за нее и слезы льет... Мир и любовь, очаг домашний держит... Какая сволочь уничтоить хочет НАС ? Война,терракт..,внезапные пожары.... Страдает мирный
added January 27 2018 at 14:59
Ты ушел незримой тенью Нина Клочко Ты ушел в гущу теней незримых Невидимкой в ней растворился Как пленница тобой одиржима Ты от меня совсем отдалился Образ твой не дает мне покоя Просто какое то навожденье Мне бы от тебя навсегда скрыться Чувствую не земное притяженье Тяжело бороться с этим чувством Одиночество и этот вкус любви - Безответной,жестокой,обманчивой А я все жду,когда появишься ты Не могу понять ? И за что люблю ?... По ночам не сплю.То гоню... то зову... Вопрос каждый раз оди
added December 2 2017 at 16:07
Я переписываться больше не хочу Прости...я ждать тебя устала Я день и ночь как на посту Пойми,я не железная,а я живая Хочу я рядом быть с тобой Смотреть в твои глаза и улыбаться Ловить твой вздох...
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added August 28 2017 at 16:04
Скажи, мамуль... Нина Клочко Скажи, мамуль, как долго я кричала ? Когда рожала в муках ты меня. Что говорили?...На кого похожа ? Ведь ты и папа , словно два крыла ВЫ лучшие из лучших на планете Прожили вместе на одной волне Меня любили больше всех на свете Ведь я у Вас единственной была Характер мне достался твой и папин А в личной жизни мне не повезло Но я сильная,мне терпения хватит Преодолеть все трудности и зло Да, тяжело ,видно судьба такая Но дети есть и ,пятеро внучат От оди
Увидимся завтра ___________________ Пальцы трогают темноту: наощупь - что-то между водой и желе. Семьдесят тысяч лун пляшут в моих глазах. В голове Сон Дервиша: дудук вытекает из дудука, как реальность перетекает извне себя в мою закаменелую боль, разбивая её на светоточки, наполняя воздух густым туманом, который можно выжать по утру, растягивая по бельевой верёвке. Высушить, выбросить после. И опять, и опять, и опять… «Увидимся завтра» - из кожаной оболочки… (с)Елена Збаражская, 2020
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Увидимся завтра ___________________ Пальцы трогают темноту: наощупь - что-то между водой и желе. Семьдесят тысяч лун пляшут в моих глазах. В голове Сон Дервиша: дудук вытекает из дудука, как реальность перетекает извне себя в мою закаменелую боль, разбивая её на светоточки, наполняя воздух густым туманом, который можно выжать по утру, растягивая по бельевой верёвке. Высушить, выбросить после. И опять, и опять, и опять… «Увидимся завтра» - из кожаной оболочки… (с)Елена Збаражская, 2020
0 Comments
31 Shares
1 like
Увидимся завтра ___________________ Пальцы трогают темноту: наощупь - что-то между водой и желе. Семьдесят тысяч лун пляшут в моих глазах. В голове Сон Дервиша: дудук вытекает из дудука, как реальность перетекает извне себя в мою закаменелую боль, разбивая её на светоточки, наполняя воздух густым туманом, который можно выжать по утру, растягивая по бельевой верёвке. Высушить, выбросить после. И опять, и опять, и опять… «Увидимся завтра» - из кожаной оболочки… (с)Елена Збаражская, 2020
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Разные расы не хуже и не лучше - они разные. Что сделали США? Они слили детей разных рас в одну. Что рассказывают преподаватели в Америке? Белые дети улавливают материал за 1-2 раза. Китайские - за 3-4 раза. Мексиканские - 5-6 раз. Чёрные - 10-12 раз. Это просто статистика. И учителя вынуждены читать один и тот же материал 12 раз, пока самый последний ученик не усвоит его. А что делать тому ребёнку, кто усвоил с первого раза? А у таких убивается интерес к знаниям, они начинают валять дурака. По сути, они снизили уровень образования до минимума.
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Разные расы не хуже и не лучше - они разные. Что сделали США? Они слили детей разных рас в одну. Что рассказывают преподаватели в Америке? Белые дети улавливают материал за 1-2 раза. Китайские - за 3-4 раза. Мексиканские - 5-6 раз. Чёрные - 10-12 раз. Это просто статистика. И учителя вынуждены читать один и тот же материал 12 раз, пока самый последний ученик не усвоит его. А что делать тому ребёнку, кто усвоил с первого раза? А у таких убивается интерес к знаниям, они начинают валять дурака. По сути, они снизили уровень образования до минимума.
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105 Shares
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added today at 12:38
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