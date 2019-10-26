С благовещением, друзья Вас хочу поздравить я! Пожелаю вам терпения, Веры в Бога и прощения, И покоя вам в душе, Рая в сердце, в шалаше, И надежды и смирения, И любви, и вдохновения! И тепла, и благ, и света, Солнца, радости и лета! Планов всех осуществлений И мечтаний исполнений!