КАРТОФЕЛЬ: СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
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1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.
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2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.
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3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.
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4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.
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5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.
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6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.
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7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье.
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8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.
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9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.