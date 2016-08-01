ПРОСТОЙ СПОСОБ ОМОЛОЖЕНИЯ РОЗ СОДОЙ Предлагаю вашему вниманию уникальный способ омоложения роз. Для этого применяю обычную пищевую соду, которая есть в каждом доме. Пищевую соду применяю для омоложения кустов розы. Для этого в 5 литрах воды развожу 1 ст. л. соды и 0,5 ч. л. нашатырного спирта, 1 ч. л. сульфата магния и 1 ч. л. натертого хозяйственного мыла. Полученным раствором опрыскиваем кусты роз. Обработку проводим утром или вечером, чтобы не было прямых солнечных лучей. Благодаря данному раствору у розы начнется активный рост новых побегов. В результате куст омолодится. по материалам dnevnik_sadovod