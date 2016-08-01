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Апельсиновые цукаты + Что вам понадобится: апельсины — 4 штуки сахар — 2,5 стакана вода — 2 стакана Как приготовить: 1. Сначала как следует вымойте апельсины. Срежьте у них место, в котором крепится черенок, и верхушку. 2. Теперь сделайте несколько вертикальных надрезов и очистите апельсины от кожуры. Внутреннюю белую часть уберите. 3. Очищенную кожуру нарежьте небольшими полосками и замочите на 2 часа в холодной воде. 4. 2 стакана воды влейте в небольшую кастрюльку. Всыпьте сахар. Нагрей
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Чудесная домашняя пастила Надо взять: желатин - 30 г вода - 1 ст. сахар - 420 г патока (или сироп) - по вкусу соль- 1/4 ч.л. яйца куриные - 2 шт. ванильный сахар - уп. сахарная пудра - 1/2 уп. крахмал - 25 г Приготовление: Желатин залить ½ ст. горячей воды и мешать до полного растворения. На огонь поставить кастрюлю с сахаром, сиропом, солью и половиной стакана воды. Помешивая, варить на среднем огне около 7 минут. Как только сахар расплавится, выключить огонь и добавить желатин. Остудить сме
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Птичье молоко Ингредиенты: 4 шт. яичных белка 1 ст. л. сахарной пудры (по вкусу) сок 1/4 лимона (по вкусу) 20 гр. желатина 1,5-2 ст. л. какао 2 ст. молоко Сахар или сах. пудра (по вкусу) 10 гр. желатина Приготовление: Белки взбить до густой пены, добавить сах. пудру, аккуратно влить сок лимона. Желатин предварительно замочить на час в воде, разогреть и слегка остудить, затем очень аккуратно, тоненькой струйкой влить в белки, одновременно взбивая. Сварить какао, и прокипятить минут 5, чтобы оно с
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added today at 12:15
"Пицца на сковороде за 10 минут" Ингредиенты: - 4 ст.л. сметаны - 4 ст.л. майонеза - 2 яйца - 9 ст.л. муки (без горки, в ущерб) - сыр Приготовление: 1. Тесто получается жидкое, как сметана, его вылить на сковороду смазаную маслом и уже сверху положить любую начинку (томат, колбаса, солёные огурчики, оливки, помидоры и др.) 2. Залить майонезом, и сверху толстый слой сыра. Рекомендуем толстый слой сыра. 3. Ставим сковороду на плиту, буквально на несколько минут, огонь большой не делайте 4. Сковоро
added today at 12:12
Пирог "Проще не придумаешь" с картошкой и грибами Надо взять: Тесто: 250 гр майонеза, 1 стакан муки, 2 яйца 0,5 ч.ложки разрыхлителя. Приготовление: Выливаем половину теста в блюдо для запекания, потом начинка и снова тесто. Начинка любая. Я люблю с капустой. В этом пироге грибы обжаренные с луком и картошка-пюре. Приятного аппетита!
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