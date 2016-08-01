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Меню на всю Неделю
added today at 21:55
Воздушный крем-десерт за 5 минут: нежный, сливочный и очень легкий! Разрешается даже при диете. Если вы где-либо пробовали или даже сами готовили баваруа (баварский крем), наверняка помните его вкус. Волшебный сливочный крем желеобразной консистенции потрясающ уже сам по себе, а еще открывает огромнейший простор для кулинарной фантазии. Его можно использовать для создания многослойных пирожных, как начинку для блинов и тарталеток, а также для смазывания тортов…
Ингредиенты Молоко — 1,5 стак. Сахар — по вкусу Яичный желток — 3 шт. Сметана — 300 мл Вода — 4 ст. л. Ванильный экстракт — 1 ч. л. Желатин — 1 ст. л. Приготовление Разотрите желтки с сахаром и поставьте на слабый огонь. Тонкой струйкой влейте молоко и прогревайте в течение 10 минут при постоянном помешивании. До кипения не доводите! Снимите с плиты. Взбейте нежирную сметану или йогурт без наполнителей с ванильным экстрактом. Замочите (растворите) желатин согласно инструкции на упаковке. Влейте
Меню на всю Неделю
added today at 20:55
Куриные шарики в сливочном соусе. Необыкновенная вкуснятина Ингредиенты: 500 г куриного филе 1 луковица 1 яйцо 3 зубчика чеснока 200 мл сливок 150 г твердого сыра Приготовление: 1. Куриное филе слегка отбить и мелко порезать, затем добавить мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, влить взбитое в пену яйцо и хорошенько перемешать.  2. Форму для запекания смазать жирными сливками. Из приготовленной массы формировать небольшие шарики и выкладывать их в форму. Запекать в разогретой до 180С духов
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Меню на всю Неделю
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added today at 20:11
Давно мечтала о платке Луи Витон, все ждала скидочки. Наконец-то долгожданная покупка у меня💣. Радуюсь как ребенок 👉 http://q.pro-trade-24.ru/rd/krvGXv Я заказала светло-серый палантин, рисунок идет двухсторонний, так что с обратной стороны он нежно-молочный. 😉 Можно носить любой стороной, в зависимости от одежды. Очень красивый, мягкий и приятный на ощупь, элегантный. Если надеть такой шарф даже под обычную водолазку, будете выглядеть как леди, и чувствовать себя королевой. 👍 Покупкой оч
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Меню на всю Неделю
added today at 20:00
Хачапури без замешивания тестаИнгредиенты:по 200г тертого твердого сыра и сметаны, 100г зелени укропа, 2 яйца, по 2 ст.л. пшеничной муки и растительного масла. Приготовление: Все ингредиенты перемешать до однородной массы, не взбивая. На сковороде разогреть растительное масло, ложкой выложить смесь, разровнять, накрыть крышкой и жарить около 5-7мин, затем аккуратно перевернуть и поджарить вторую сторону без крышки еще 5-7мин до зарумянивания. Подавать такие хачапури можно в горячем и холодном
Меню на всю Неделю
added today at 19:00
Мясной хлеб "Конфетти" Надо взять: Мясной фарш (свинина+курица) - 1кг Конс. кукуруза - 200гр Зеленый горошек (свежий или замороженный) - 150гр Морковь - 1шт Лук - 1шт Панировочные сухари - 1ст Яйцо - 1шт Раст. масло - 2ст.л. Хмели-сунели - 1ч.л. Соль - 1ч.л. Молотый черный перец Приготовление: В фарш добавьте сухари, яйцо, хмели-сунели, соль и перец. Тщательно перемешайте и отбейте. На сковороде на масле обжарьте нарезанные мелкими кубиками лук и морковь. Дайте остыть. Смешайте обжаренные овощ
Меню на всю Неделю
added today at 19:00
Наполеон для ленивых хозяек Ингредиенты: Печенье "Ушки" слоёные 800гр . КРЕМ 1 литр молока 3 шт яйца пол стакана сахара 6 столовых ложек муки немного ванильки Приготовление: всё хорошенько перемешала венчиком, чтобы не было комков и поставила на огонь варила при постоянном помешивании до тех пор пока не станет густой и начнёт булькать. Когда крем немного остынет добавить 150гр сливочного масла и опять взбить венчиком . Теперь начинаем собирать наш ленивый наполеон : "Ушки" обильно вмакиваем в кр
Меню на всю Неделю
added today at 18:44
Желейные вишневые кoнфеты Состав: вишневый нектар 200г желатин 10г кокосовая стружка 10г Приготовление 1. В вишневом нектаре согласно инструкции замочить желатин. (мне нравится желатин др. Откер: замачивать всего 10 минут и расходится быстро и застывает быстро) 2. Когда набухнет, расворить желатин полностью (или в микроволновке на 300W на 1-2 минуты, или на водяной бане, но не кипятить) 3. В формочки залить нектар с желатином, сверху посыпать кокосовой стружкой (можно и орешками колотыми)
Меню на всю Неделю
added today at 18:29
Рецепт хлеба. Иногда балую свою семью домашним хлебушком. Решила выставить фото и рецепт. Если кто-то попробует и поблагодарит, мне будет приятно. Думаю, нет ничего вкуснее домашнего хлеба, сделанного своими руками. Ингредиенты: 1 литр вода кипяченая дрожжи 50 гр., лучше всего сырые. масло растительное 3 ст. ложки сахар 2 ст. ложки соль 2 ч. ложки мука 1,5 - 1,7 кг. Приготовление: Желательно все добавлять по порядку, начиная с дрожжей, растворить их в теплой воде, затем масло растительное, сахар
Меню на всю Неделю
added today at 17:00
БЕЗУМНО ЛЕГКИЙ И ВКУСНЫЙ салатик "Русалочка". Готовится за 15 минут! Классный вариант для ужина! И нeдолго и сытно😉 Ингрeдиенты: Крaбовые палочки — 100 гр. Плавлeнный сырок — 1 шт. Яйцо — 3 шт. Огурeц — 1 шт. Мaйонез Пeрец черный Соль Чеcнок — 1-2 зубчика ✍Пошаговое описание: Шаг 1 Яйца и плавленный сырок трем на терке. Шаг 2 Крабовые палочки и огурец режем кусочками. Шаг 3 Добавляем майонез, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец. Шаг 4 Перемешиваем и подаем к столу.
Меню на всю Неделю
added today at 16:00
Шоколадно-творожный пирог Нежный, рассыпчатый шоколадный слой и кремовый творожный создают вкусный гармоничный дуэт! Ингредиенты: Для шоколадного слоя: Шоколад — 100 г Сливочное масло — 100 г Сахар — 100 г Мука — 100 г Какао — 2 ст. л. Яйца — 2 шт. Разрыхлитель — 0,5 ч. л. Ванилин — 1 пакетик Соль — 1 щепотка Для творожного слоя: Творог — 200 г Сахар — 2 ст. л. Яйца — 1 шт. Ванилин — 1 пакетик Приготовление: 1. Шоколад поломать на кусочки, растопить вместе со сливочным маслом. Яйца взбит
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Меню на всю Неделю
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Подборка рецептов с кабачками. 1. Кабачки жареные по-украински Такие кабачки готовила моя бабушка. Я впадаю в детство каждое лето. Приготовление: Рецепт слишком простой, но очень вкусные кабачки получаются. Молодые кабачки нарезать кружочками, чуть присолить и дать постоять минут 10. Дальше возможны два варианта развития событий. Бабушка жарила, обкатав в муке и хорошенько ее обтрусив, чтобы не приставали к сковороде. Но сейчас, во время высоких технологий, есть сковородки, к которым не прилипает. Я жарю без обкатывания в муке, потому что главное - чесночная подливка. Чесночная подливка. Откровенно говоря, она всегда подстраивается под количество кабачков, поэтому самого точного рецепта не будет. На два средних кабачка я беру 3 крупных зубка чеснока. Мелко режу и бросаю в ступку. (Можно и на тонкой терке натереть или нарезанные кубички растереть плоскостью ножа.) В ступку добавляю щепотку соли, щепотку черного молотого перца (когда не для ребенка, то щепотку красного острого молотого перца), 1 чайную ложку уксуса, 1 ч.л. без горки сахара. И хорошенько все растираю до однородной массы. Попробую и добавляю по вкусу соли, уксуса или сахара. Кабачки жарю в небольшом количестве растительного масла до румяного цвета. Снимаю со сковороды и сразу же на каждый горячий кружочек кладу треть-четверть чайной ложки подливки, и размазываю по всему кружочку. Следующие жареные кабачки укладываю сверху и точно так же смазываю. Мы такое расхватываем горячим. Но когда кабачков много.... ммммм... остывшие они еще вкуснее. Можно посыпать мелконарезанным укропом. 2. Кабачки с мясом в кляре Ингредиенты: - 2 – 3 молодых кабачка - 300 г мяса (можно в любом раскладе – свинина, говядина, смешанный фарш, курица и даже рыба) - 1 луковица - 1 – 2 ломтика белого хлеба (можно и без него) - 1 яйцо - Соль, перец, чеснок (по желанию) Для кляра: - Мука – 2 столовые ложки - 1 – 2 куриных яйца - 2 – 3 чайные ложки молока - Соль, перец Приготовление: Кабачок нарежьте на кружки толщиной 1.5 – 2 см. При необходимости срежьте кожуру (если кожура молодая и тонкая, можно не срезать). Вырежьте серединки. При желании их можно использовать для приготовления фарша – просто удалите семена и проверните с мясом – луком. Для начинки подойдет любой котлетный фарш. Можете приготовить его по любому из ваших рецептов, а можете, например, так. Белый хлеб замочите в молоке, а затем отожмите. Мясо, лук и хлеб проверните на мясорубке в фарш. Вбейте яйцо, добавьте соль – перец и все хорошенько перемешайте до однородной массы, а затем отбейте, чтобы фарш собрался в единый ком. Готовый фарш накройте и поставьте в холодильник минут на 30 – 40 настояться. Если времени нет, можно готовить и сразу. Серединки кружков кабачка заполните фаршем. Уплотните. Для кляра взбейте яйца с небольшим количеством молока, солью – перцем. Каждый кружок обваляйте в муке. Окуните в яичной смеси. Обжаривайте на разогретом растительном масле до румяности и готовности. Поскольку внутри сырое мясо, обжаривайте на среднем огне, чтобы мясо успело дойти до готовности. После обжаривания желательно разрезать один из кабачков и проверить начинку. Если сыровата, можно довести до полной готовности в духовке, микроволновке или сложить все обжаренные кабачки в сковородку и немного потомить на маленьком огне под крышкой. Приятного вам аппетита! 3. Запеканка из кабачков с зеленым луком Ингредиенты: Яичная смесь: ●3 яйца, ●3 стол.ложки молока, ●1 стол.ложку сметаны(или майонеза). ●1 стол.ложку муки, ●50 г сыра(натереть), ●соль,перец,шепотку карри. Приготовление: Кабачок нарезать тонкими колечками,уложить в смазанную форму веером. Лук мелко, насыпать поверх кабачка, залить яичной смесью. Выпекать при 200 25 минут (до румяной корочки). Остудить, нарезать. 4. Закуска из кабачка, сыра и моркови Закуска из обжаренных кабачков очень популярна и любима многими. Очень аппетитный вид этой закуски позволяет нам украсить ею даже праздничный стол, не говоря уже о буднях. Для ее приготовления лучше использовать молодые кабачки без крупных семечек Ингредиенты: ● кабачок средний 1 шт (примерно 15 колечек у меня получилось), ● помидоры 2 шт, ● морковь 1 шт (130 г), ● сыр твердый 130 г, ● чеснок по вкусу, ● майонез, ● зелень. Приготовление: Кабачок порезать колечками, посолить и оставить на 10 мин Помидоры порезать колечками. С кабачков слить жидкость, обвалять в муке и обжарить с 2х сторон до золотистой корочки. Морковь потереть на мелкой терке. Сыр натереть на мелкой терке. Смешать сыр с морковью, выдавить чеснок, перемешать с майонезом. Обжаренные кабачки выложить на блюдо, сверху помидор и сырно-морковный салат. Закуска готова. Остается только украсить ее зеленью. 5. Суперские рулетики из кабачков с куриным мясом Ингредиенты: -молодые кабачки (или цуккини) - 2 шт.; -филе куриной грудки - 1 шт.; -чеснок - 2 зубчика; -сыр твердый - 50 г; -готовый соус из паприки (не острый); -несколько листиков базилика; -соль, черный молотый перец; -оливковое масло. Приготовление: Кабачки вымыть и нарезать полосками примерно по 0,5 см. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом и посолить. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, чтобы кабачки стали мягче и лучше сворачивались. Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками, немного отбить, посолить и поперчить. Добавить чеснок, перемешать и оставить немного помариноваться. На подготовленные кабачки выложить полоски куриного мяса, присыпать сыром, базиликом, добавить немного соуса. Скрутить рулетики из кабачков с куриным мясом, сколоть их шпажками и запечь при 180 градусах 25 минут. Рулетики из кабачка с куриным мясом готовы. 6. Кабачки по-корейски «улетают» первыми. Для приготовления этой заготовки на зиму желательно использовать только крепкие и молоденькие кабачки. От кожуры их очищать не стоит и, если вы нарезали кабачки соломкой, то и другие овощи, присутствующие в этой закуске режьте тоже соломкой. Если же режете кабачки кружочками, то всё тогда тоже режьте кружочками. Так получается более красиво. Хотя, в принципе, это дело вкуса каждой хозяйки. Будет удобно и красиво, если вы будете использовать тёрку для моркови по-корейски. Обязательно, нарезав и перемешав все овощи для кабачков по-корейски, дайте им постоять, чтобы маринад наполнил каждый кусочек неповторимым ароматом корейской кухни. Вкусная и острая закуска, пахнущая пряностями и травами, сделает зимой ваш стол намного аппетитнее. Даже с обыкновенной картошечкой такие кабачки по-корейски будут «уплетаться за обе щеки». Ингредиенты: молодые крепкие кабачки – 2,5 кг.; лук репчатый – 0,5 кг.; морковь – 0,5 кг.; сладкий перец – 5 средних; чеснок – 200 г.; зелень разная (укроп, кинза, сельдерей, петрушка) – сколько хотите; Ингредиенты для маринада: растительное масло – 1 стакан; сахар – 1 стакан; уксус 9% - 150 мл.; соль – 2 ложки ст.; приправа для моркови по-корейски – 2 пачки. Как готовить: Для приготовления маринада достаточно просто перемешать его ингредиенты. Кабачки и морковку натираем на тёрке для моркови по-корейски или режем тоненькой соломкой – как нравится. Можно также нарезать овощи небольшими кружочками. Сладкий перец и лук режем, как нравится. Измельченный чеснок и мелко нарубленную зелень перемешиваем со всеми овощами. Предварительно приготовленным маринадом заливаем наше блюдо, еще раз перемешиваем и даем настояться 3-4 часа. По истечении данного времени, раскладываем закуску в чистые сухие банки и стерилизуем: литровые банки полчаса, полулитровые – 15 минут. Всё. Закатать, дать остыть, не переворачивая банок. Хранить можно кабачки по-корейски и в кладовке, и в погребе – они не «привередливые». 7. Кабачковая запеканка Потребуется: 400 грамм кабачка, 100 грамм сыра, 2 яйца, 100 грамм сметаны, 0,5 чайной ложки гашеной соды, 150 грамм муки, зелень, 0,5 чайной ложки соли., перец. Как делать: Кабачок натереть, отжать хорошенько. Сыр очень мелко порезать или натереть, порезать зелень. Соду перемешать со сметаной, оставить на 5 мин, добавить яйца, соль, перец, взбить вилкой, всыпать муку, перемешать. Затем туда же выложить сыр, кабачок и зелень, смешиваем и выливаем в форму небольшого диаметра (смазать). Запекать 40-50 мин при температуре 180 градусов. 8. Пицца из кабачка 2 молоденьких кабачка(приблизительно всего около 400 г) 1 стакан просеянной муки; 3 яйца; 1 ч.л. разрыхлителя; помидор; сыр; соль; зелень укропа; растит. масло. Кабачки натереть на крупной терке,добавить яйца, зелень, муку, перемешать, посолить. Форму щедро смазать растит. маслом, выложить массу, сверху помидорки. Надо было это дело смазать еще желтком-забыла! Отправить в разогретую до 180 гр. духовку,до готовности.У меня ушло минут 30.Затем я посыпала верх сыром и отправила еще на минут пять в духовочку. 9. Вкуснейший тортик из кабачков ПОНАДОБИТСЯ: 4 – небольших кабачка 2 – яйца 200 гр – майонеза 100 гр – сыра 2- большие моркови 2 – луковицы чесночок, соль. перчик- по вкусу мука- до консистенции теста как на оладьи 2- помидорчика. ПРИГОТОВЛЕНИЕ : Кабачки помыть и почистить. Натереть на крупной тёрке, посолить, поперчить и дать немного постоять, пока кабачки выделят сок. Затем их отжать, добавить яйца и муку. Жарить коржи на разогретой сковороде с небольшим добавление растит. масла. ДЛЯ НАЧИНКИ : Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной тёрке. Обжарить до мягкости. В отдельной посуде смешать майонез с чесноком и укропом. Сыр натереть заранее. Помидоры нарезать тонкими кружочками. Я ими тоже перекладываю слои торта. Пока жарится очередной корж, на готовый мы намазываем слой майонеза с чесноком и зеленью, выкладываем начинку из лука и моркови, разложить кружочки помидоров, посыпать тёртым сыром. Накрыть готовым , горячим коржом. Так повторить с каждым слоем ! Сыр плавится от только что испечённого коржа и скрепляет тортик. 10. Оладьи из кабачков Ингредиенты: -Кабачки — 2-3 шт. среднего размера, примерно 300 г -Яйцо — 1 шт. -Чеснок — 3-4 зубчика -Мука — примерно 100 г -Соль — по вкусу -Растительное масло — для жарки Приготовление: 1.На терке натираем кабачки вместе с кожурой (т.к. кабачки — молодые и кожура у них очень тонкая). В кабачках очень много воды, поэтому отжимаем их от лишней жидкости, иначе оладьи будут растекаться и придется добавлять лишнюю муку. 2. Выдавливаем чеснок (он придает блюду особый вкус и аромат). 3. Вбиваем одно яйцо, солим по вкусу. Если после этого образуется еще лишняя жидкость, её тоже аккуратно слейте. 4. Добавляем муку и размешиваем, чтобы получилось тесто как для оладьев – густоватое. 5. Ложкой выкладываем оладьи на разогретую сковороду с растительным маслом, слегка придавливаем их и жарим до образования золотистой корочки с двух сторон. 6. На стол подаем оладьи, украшенные свежим укропом, со сметной. Их можно есть как теплыми, так и остывшими. Приятного аппетита!
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