Подборка рецептов с кабачками. 1. Кабачки жареные по-украински Такие кабачки готовила моя бабушка. Я впадаю в детство каждое лето. Приготовление: Рецепт слишком простой, но очень вкусные кабачки получаются. Молодые кабачки нарезать кружочками, чуть присолить и дать постоять минут 10. Дальше возможны два варианта развития событий. Бабушка жарила, обкатав в муке и хорошенько ее обтрусив, чтобы не приставали к сковороде. Но сейчас, во время высоких технологий, есть сковородки, к которым не прилипает. Я жарю без обкатывания в муке, потому что главное - чесночная подливка. Чесночная подливка. Откровенно говоря, она всегда подстраивается под количество кабачков, поэтому самого точного рецепта не будет. На два средних кабачка я беру 3 крупных зубка чеснока. Мелко режу и бросаю в ступку. (Можно и на тонкой терке натереть или нарезанные кубички растереть плоскостью ножа.) В ступку добавляю щепотку соли, щепотку черного молотого перца (когда не для ребенка, то щепотку красного острого молотого перца), 1 чайную ложку уксуса, 1 ч.л. без горки сахара. И хорошенько все растираю до однородной массы. Попробую и добавляю по вкусу соли, уксуса или сахара. Кабачки жарю в небольшом количестве растительного масла до румяного цвета. Снимаю со сковороды и сразу же на каждый горячий кружочек кладу треть-четверть чайной ложки подливки, и размазываю по всему кружочку. Следующие жареные кабачки укладываю сверху и точно так же смазываю. Мы такое расхватываем горячим. Но когда кабачков много.... ммммм... остывшие они еще вкуснее. Можно посыпать мелконарезанным укропом. 2. Кабачки с мясом в кляре Ингредиенты: - 2 – 3 молодых кабачка - 300 г мяса (можно в любом раскладе – свинина, говядина, смешанный фарш, курица и даже рыба) - 1 луковица - 1 – 2 ломтика белого хлеба (можно и без него) - 1 яйцо - Соль, перец, чеснок (по желанию) Для кляра: - Мука – 2 столовые ложки - 1 – 2 куриных яйца - 2 – 3 чайные ложки молока - Соль, перец Приготовление: Кабачок нарежьте на кружки толщиной 1.5 – 2 см. При необходимости срежьте кожуру (если кожура молодая и тонкая, можно не срезать). Вырежьте серединки. При желании их можно использовать для приготовления фарша – просто удалите семена и проверните с мясом – луком. Для начинки подойдет любой котлетный фарш. Можете приготовить его по любому из ваших рецептов, а можете, например, так. Белый хлеб замочите в молоке, а затем отожмите. Мясо, лук и хлеб проверните на мясорубке в фарш. Вбейте яйцо, добавьте соль – перец и все хорошенько перемешайте до однородной массы, а затем отбейте, чтобы фарш собрался в единый ком. Готовый фарш накройте и поставьте в холодильник минут на 30 – 40 настояться. Если времени нет, можно готовить и сразу. Серединки кружков кабачка заполните фаршем. Уплотните. Для кляра взбейте яйца с небольшим количеством молока, солью – перцем. Каждый кружок обваляйте в муке. Окуните в яичной смеси. Обжаривайте на разогретом растительном масле до румяности и готовности. Поскольку внутри сырое мясо, обжаривайте на среднем огне, чтобы мясо успело дойти до готовности. После обжаривания желательно разрезать один из кабачков и проверить начинку. Если сыровата, можно довести до полной готовности в духовке, микроволновке или сложить все обжаренные кабачки в сковородку и немного потомить на маленьком огне под крышкой. Приятного вам аппетита! 3. Запеканка из кабачков с зеленым луком Ингредиенты: Яичная смесь: ●3 яйца, ●3 стол.ложки молока, ●1 стол.ложку сметаны(или майонеза). ●1 стол.ложку муки, ●50 г сыра(натереть), ●соль,перец,шепотку карри. Приготовление: Кабачок нарезать тонкими колечками,уложить в смазанную форму веером. Лук мелко, насыпать поверх кабачка, залить яичной смесью. Выпекать при 200 25 минут (до румяной корочки). Остудить, нарезать. 4. Закуска из кабачка, сыра и моркови Закуска из обжаренных кабачков очень популярна и любима многими. Очень аппетитный вид этой закуски позволяет нам украсить ею даже праздничный стол, не говоря уже о буднях. Для ее приготовления лучше использовать молодые кабачки без крупных семечек Ингредиенты: ● кабачок средний 1 шт (примерно 15 колечек у меня получилось), ● помидоры 2 шт, ● морковь 1 шт (130 г), ● сыр твердый 130 г, ● чеснок по вкусу, ● майонез, ● зелень. Приготовление: Кабачок порезать колечками, посолить и оставить на 10 мин Помидоры порезать колечками. С кабачков слить жидкость, обвалять в муке и обжарить с 2х сторон до золотистой корочки. Морковь потереть на мелкой терке. Сыр натереть на мелкой терке. Смешать сыр с морковью, выдавить чеснок, перемешать с майонезом. Обжаренные кабачки выложить на блюдо, сверху помидор и сырно-морковный салат. Закуска готова. Остается только украсить ее зеленью. 5. Суперские рулетики из кабачков с куриным мясом Ингредиенты: -молодые кабачки (или цуккини) - 2 шт.; -филе куриной грудки - 1 шт.; -чеснок - 2 зубчика; -сыр твердый - 50 г; -готовый соус из паприки (не острый); -несколько листиков базилика; -соль, черный молотый перец; -оливковое масло. Приготовление: Кабачки вымыть и нарезать полосками примерно по 0,5 см. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом и посолить. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, чтобы кабачки стали мягче и лучше сворачивались. Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками, немного отбить, посолить и поперчить. Добавить чеснок, перемешать и оставить немного помариноваться. На подготовленные кабачки выложить полоски куриного мяса, присыпать сыром, базиликом, добавить немного соуса. Скрутить рулетики из кабачков с куриным мясом, сколоть их шпажками и запечь при 180 градусах 25 минут. Рулетики из кабачка с куриным мясом готовы. 6. Кабачки по-корейски «улетают» первыми. Для приготовления этой заготовки на зиму желательно использовать только крепкие и молоденькие кабачки. От кожуры их очищать не стоит и, если вы нарезали кабачки соломкой, то и другие овощи, присутствующие в этой закуске режьте тоже соломкой. Если же режете кабачки кружочками, то всё тогда тоже режьте кружочками. Так получается более красиво. Хотя, в принципе, это дело вкуса каждой хозяйки. Будет удобно и красиво, если вы будете использовать тёрку для моркови по-корейски. Обязательно, нарезав и перемешав все овощи для кабачков по-корейски, дайте им постоять, чтобы маринад наполнил каждый кусочек неповторимым ароматом корейской кухни. Вкусная и острая закуска, пахнущая пряностями и травами, сделает зимой ваш стол намного аппетитнее. Даже с обыкновенной картошечкой такие кабачки по-корейски будут «уплетаться за обе щеки». Ингредиенты: молодые крепкие кабачки – 2,5 кг.; лук репчатый – 0,5 кг.; морковь – 0,5 кг.; сладкий перец – 5 средних; чеснок – 200 г.; зелень разная (укроп, кинза, сельдерей, петрушка) – сколько хотите; Ингредиенты для маринада: растительное масло – 1 стакан; сахар – 1 стакан; уксус 9% - 150 мл.; соль – 2 ложки ст.; приправа для моркови по-корейски – 2 пачки. Как готовить: Для приготовления маринада достаточно просто перемешать его ингредиенты. Кабачки и морковку натираем на тёрке для моркови по-корейски или режем тоненькой соломкой – как нравится. Можно также нарезать овощи небольшими кружочками. Сладкий перец и лук режем, как нравится. Измельченный чеснок и мелко нарубленную зелень перемешиваем со всеми овощами. Предварительно приготовленным маринадом заливаем наше блюдо, еще раз перемешиваем и даем настояться 3-4 часа. По истечении данного времени, раскладываем закуску в чистые сухие банки и стерилизуем: литровые банки полчаса, полулитровые – 15 минут. Всё. Закатать, дать остыть, не переворачивая банок. Хранить можно кабачки по-корейски и в кладовке, и в погребе – они не «привередливые». 7. Кабачковая запеканка Потребуется: 400 грамм кабачка, 100 грамм сыра, 2 яйца, 100 грамм сметаны, 0,5 чайной ложки гашеной соды, 150 грамм муки, зелень, 0,5 чайной ложки соли., перец. Как делать: Кабачок натереть, отжать хорошенько. Сыр очень мелко порезать или натереть, порезать зелень. Соду перемешать со сметаной, оставить на 5 мин, добавить яйца, соль, перец, взбить вилкой, всыпать муку, перемешать. Затем туда же выложить сыр, кабачок и зелень, смешиваем и выливаем в форму небольшого диаметра (смазать). Запекать 40-50 мин при температуре 180 градусов. 8. Пицца из кабачка 2 молоденьких кабачка(приблизительно всего около 400 г) 1 стакан просеянной муки; 3 яйца; 1 ч.л. разрыхлителя; помидор; сыр; соль; зелень укропа; растит. масло. Кабачки натереть на крупной терке,добавить яйца, зелень, муку, перемешать, посолить. Форму щедро смазать растит. маслом, выложить массу, сверху помидорки. Надо было это дело смазать еще желтком-забыла! Отправить в разогретую до 180 гр. духовку,до готовности.У меня ушло минут 30.Затем я посыпала верх сыром и отправила еще на минут пять в духовочку. 9. Вкуснейший тортик из кабачков ПОНАДОБИТСЯ: 4 – небольших кабачка 2 – яйца 200 гр – майонеза 100 гр – сыра 2- большие моркови 2 – луковицы чесночок, соль. перчик- по вкусу мука- до консистенции теста как на оладьи 2- помидорчика. ПРИГОТОВЛЕНИЕ : Кабачки помыть и почистить. Натереть на крупной тёрке, посолить, поперчить и дать немного постоять, пока кабачки выделят сок. Затем их отжать, добавить яйца и муку. Жарить коржи на разогретой сковороде с небольшим добавление растит. масла. ДЛЯ НАЧИНКИ : Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной тёрке. Обжарить до мягкости. В отдельной посуде смешать майонез с чесноком и укропом. Сыр натереть заранее. Помидоры нарезать тонкими кружочками. Я ими тоже перекладываю слои торта. Пока жарится очередной корж, на готовый мы намазываем слой майонеза с чесноком и зеленью, выкладываем начинку из лука и моркови, разложить кружочки помидоров, посыпать тёртым сыром. Накрыть готовым , горячим коржом. Так повторить с каждым слоем ! Сыр плавится от только что испечённого коржа и скрепляет тортик. 10. Оладьи из кабачков Ингредиенты: -Кабачки — 2-3 шт. среднего размера, примерно 300 г -Яйцо — 1 шт. -Чеснок — 3-4 зубчика -Мука — примерно 100 г -Соль — по вкусу -Растительное масло — для жарки Приготовление: 1.На терке натираем кабачки вместе с кожурой (т.к. кабачки — молодые и кожура у них очень тонкая). В кабачках очень много воды, поэтому отжимаем их от лишней жидкости, иначе оладьи будут растекаться и придется добавлять лишнюю муку. 2. Выдавливаем чеснок (он придает блюду особый вкус и аромат). 3. Вбиваем одно яйцо, солим по вкусу. Если после этого образуется еще лишняя жидкость, её тоже аккуратно слейте. 4. Добавляем муку и размешиваем, чтобы получилось тесто как для оладьев – густоватое. 5. Ложкой выкладываем оладьи на разогретую сковороду с растительным маслом, слегка придавливаем их и жарим до образования золотистой корочки с двух сторон. 6. На стол подаем оладьи, украшенные свежим укропом, со сметной. Их можно есть как теплыми, так и остывшими. Приятного аппетита!