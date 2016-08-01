Рыба под соусом "Бешамель" в духовке Для этого рецепта понадобится любая рыба без костей, я остановила свой выбор на минтае. Это недорогой и вкусный вариант. Рыба приготовленная под соусом "Бешамель" просто тает во рту. Попробуйте! Ингридиенты: Рыба: 700 Грамм, Сыр: 100 Грамм, Чеснок: 1 Зубчик, Масло растительное: 1 Ст. ложка, Перец черный молотый: 1 Щепотка, Соль: По вкусу, Масло сливочное: 30 Грамм (для соуса), Мука: 30 Грамм (для соуса), Мускатный орех: 1-2 Щепоток (для соуса), Молоко: 250 Миллилитров (для соуса), Сливки: 250 Миллилитров (для соуса) Приготовление: Подготовьте продукты. Если рыба заморожена, то ее нужно разморозить при комнатной температуре, я это сделала заранее. Приступим. Чтобы приготовить соус "Бешамель" нужно растопить сливочное масло и обжарить муку до кремового цвета, постоянно помешивая. Введите горячее молоко, сливки и соль, перец, мускатный орех. Приварите соус до загустевания. У рыбы удалите хребет, плавники (внутреннюю часть), порежьте рыбу кусочками. Чтобы сэкономить время на приготовление ужина, я решила под рыбу положить пару картошин, порезанных тонко. Форму смажьте маслом растительным. Разложите рыбу. Между кусочками рыбы распределите чеснок, пропущенный через пресс. Залейте рыбу соусом "Бешамель" и отправьте в духовку на 35 минут, температура 190 градусов. За 5 минут до конца запекания добавьте тертый сыр и снова отправьте в духовку рыбу. рыба под соусом "Бешамель" готова. Подавайте к столу!