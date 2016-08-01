Ингредиенты: Мясо- 1 кг Картофель - 600–900 г Помидор - 5 шт. Болгарский перец - 2 шт. Лук - 2 шт. Зелень - по вкусу Чеснок - по вкусу Черный перец (молотый) - по вкусу Соль - по вкусу Приготовление: Мясо промойте и нарежьте довольно крупными кусками. Очистите и нарежьте лук крупными дольками. Картофель очистите и также нарежьте крупными дольками. В казан или кастрюлю с толстым дном выложите сначала мясо, затем лук. Нарежьте крупными дольками помидоры, очистите перец и нарежьте его соломкой. На мясо выложите помидоры, затем перец, а после картофель. По желанию можно повторить слои. Залейте овощи и мясо водой, чтобы она едва покрывала продукты. Добавьте соль и перец по вкусу, накройте крышкой, поставьте на медленный огонь и ставьте на 2,5–3 часа. Подавайте хашламу с зеленью и измельченным чесноком. Вот и всё! Более ленивого блюда кавказской кухни вам не найти.