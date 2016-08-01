added today at 21:55
Воздушный крем-десерт за 5 минут: нежный, сливочный и очень легкий! Разрешается даже при диете. Если вы где-либо пробовали или даже сами готовили баваруа (баварский крем), наверняка помните его вкус. Волшебный сливочный крем желеобразной консистенции потрясающ уже сам по себе, а еще открывает огромнейший простор для кулинарной фантазии. Его можно использовать для создания многослойных пирожных, как начинку для блинов и тарталеток, а также для смазывания тортов…
Ингредиенты Молоко — 1,5 стак. Сахар — по вкусу Яичный желток — 3 шт. Сметана — 300 мл Вода — 4 ст. л. Ванильный экстракт — 1 ч. л. Желатин — 1 ст. л. Приготовление Разотрите желтки с сахаром и поставьте на слабый огонь. Тонкой струйкой влейте молоко и прогревайте в течение 10 минут при постоянном помешивании. До кипения не доводите! Снимите с плиты. Взбейте нежирную сметану или йогурт без наполнителей с ванильным экстрактом. Замочите (растворите) желатин согласно инструкции на упаковке. Влейте
added today at 20:55
Куриные шарики в сливочном соусе. Необыкновенная вкуснятина Ингредиенты: 500 г куриного филе 1 луковица 1 яйцо 3 зубчика чеснока 200 мл сливок 150 г твердого сыра Приготовление: 1. Куриное филе слегка отбить и мелко порезать, затем добавить мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, влить взбитое в пену яйцо и хорошенько перемешать. 2. Форму для запекания смазать жирными сливками. Из приготовленной массы формировать небольшие шарики и выкладывать их в форму. Запекать в разогретой до 180С духов
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added today at 20:11
Давно мечтала о платке Луи Витон, все ждала скидочки. Наконец-то долгожданная покупка у меня. Радуюсь как ребенок http://q.pro-trade-24.ru/rd/krvGXv Я заказала светло-серый палантин, рисунок идет двухсторонний, так что с обратной стороны он нежно-молочный. Можно носить любой стороной, в зависимости от одежды. Очень красивый, мягкий и приятный на ощупь, элегантный. Если надеть такой шарф даже под обычную водолазку, будете выглядеть как леди, и чувствовать себя королевой. Покупкой оч
added today at 20:00
Хачапури без замешивания тестаИнгредиенты:по 200г тертого твердого сыра и сметаны, 100г зелени укропа, 2 яйца, по 2 ст.л. пшеничной муки и растительного масла. Приготовление: Все ингредиенты перемешать до однородной массы, не взбивая. На сковороде разогреть растительное масло, ложкой выложить смесь, разровнять, накрыть крышкой и жарить около 5-7мин, затем аккуратно перевернуть и поджарить вторую сторону без крышки еще 5-7мин до зарумянивания. Подавать такие хачапури можно в горячем и холодном
Мясной хлеб "Конфетти" Надо взять: Мясной фарш (свинина+курица) - 1кг Конс. кукуруза - 200гр Зеленый горошек (свежий или замороженный) - 150гр Морковь - 1шт Лук - 1шт Панировочные сухари - 1ст Яйцо - 1шт Раст. масло - 2ст.л. Хмели-сунели - 1ч.л. Соль - 1ч.л. Молотый черный перец Приготовление: В фарш добавьте сухари, яйцо, хмели-сунели, соль и перец. Тщательно перемешайте и отбейте. На сковороде на масле обжарьте нарезанные мелкими кубиками лук и морковь. Дайте остыть. Смешайте обжаренные овощ
Наполеон для ленивых хозяек Ингредиенты: Печенье "Ушки" слоёные 800гр . КРЕМ 1 литр молока 3 шт яйца пол стакана сахара 6 столовых ложек муки немного ванильки Приготовление: всё хорошенько перемешала венчиком, чтобы не было комков и поставила на огонь варила при постоянном помешивании до тех пор пока не станет густой и начнёт булькать. Когда крем немного остынет добавить 150гр сливочного масла и опять взбить венчиком . Теперь начинаем собирать наш ленивый наполеон : "Ушки" обильно вмакиваем в кр
added today at 18:44
Желейные вишневые кoнфеты Состав: вишневый нектар 200г желатин 10г кокосовая стружка 10г Приготовление 1. В вишневом нектаре согласно инструкции замочить желатин. (мне нравится желатин др. Откер: замачивать всего 10 минут и расходится быстро и застывает быстро) 2. Когда набухнет, расворить желатин полностью (или в микроволновке на 300W на 1-2 минуты, или на водяной бане, но не кипятить) 3. В формочки залить нектар с желатином, сверху посыпать кокосовой стружкой (можно и орешками колотыми)
added today at 18:29
Рецепт хлеба. Иногда балую свою семью домашним хлебушком. Решила выставить фото и рецепт. Если кто-то попробует и поблагодарит, мне будет приятно. Думаю, нет ничего вкуснее домашнего хлеба, сделанного своими руками. Ингредиенты: 1 литр вода кипяченая дрожжи 50 гр., лучше всего сырые. масло растительное 3 ст. ложки сахар 2 ст. ложки соль 2 ч. ложки мука 1,5 - 1,7 кг. Приготовление: Желательно все добавлять по порядку, начиная с дрожжей, растворить их в теплой воде, затем масло растительное, сахар
added today at 17:00
БЕЗУМНО ЛЕГКИЙ И ВКУСНЫЙ салатик "Русалочка". Готовится за 15 минут! Классный вариант для ужина! И нeдолго и сытно Ингрeдиенты: Крaбовые палочки — 100 гр. Плавлeнный сырок — 1 шт. Яйцо — 3 шт. Огурeц — 1 шт. Мaйонез Пeрец черный Соль Чеcнок — 1-2 зубчика ✍Пошаговое описание: Шаг 1 Яйца и плавленный сырок трем на терке. Шаг 2 Крабовые палочки и огурец режем кусочками. Шаг 3 Добавляем майонез, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец. Шаг 4 Перемешиваем и подаем к столу.
added today at 16:00
Шоколадно-творожный пирог Нежный, рассыпчатый шоколадный слой и кремовый творожный создают вкусный гармоничный дуэт! Ингредиенты: Для шоколадного слоя: Шоколад — 100 г Сливочное масло — 100 г Сахар — 100 г Мука — 100 г Какао — 2 ст. л. Яйца — 2 шт. Разрыхлитель — 0,5 ч. л. Ванилин — 1 пакетик Соль — 1 щепотка Для творожного слоя: Творог — 200 г Сахар — 2 ст. л. Яйца — 1 шт. Ванилин — 1 пакетик Приготовление: 1. Шоколад поломать на кусочки, растопить вместе со сливочным маслом. Яйца взбит
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