Сутoчные малосольные огурчики на минералке – это, просто, бомба! Упругие и хрустящие! Ингредиенты: — 1 кг огурцов — 1 литр минеральной воды — 2 столовые ложки соли без горки — укроп — 5 зубчиков чеснока Огурцы нужно помыть и обрезать хвостики. Затем уложить в емкость для засолки, переложив укропом и чесноком. Минералку вылить в глубокую миску и добавить соль. При этом минеральная вода начнет бурлить, так должно быть. Огурцы залить рассолом и поставить в холодильник. Через сутки малосольные огурчики готовы! Приятного аппетита!