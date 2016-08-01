Очень быстрый бисквит на кефире — пышный, воздушный, легкий! Ингредиенты: мука- 3 стакана; Кефир — 0,5 литра; яйцо — 2 штуки; сахар — 2 стакана сахара; сода — 1 ст.л. без горки, гасим уксусом; растительное масло — 2 ст.л. Приготовление: Наливаем в большую миску кефир, добавляем соду гашенную уксусом, яйца, сахар, муку и растительное масло. Взбить миксером, выливаем в форму и выпекаем в духовке при 180°С, до сухой спички. Этот бисквит прекрасно подходит в качестве основы для торта с кремом или можно просто так с вареньем. Приятного аппетита! Отличный рецепт для сладкого чаепития!