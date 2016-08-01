added today at 21:26
Домашний сыр за 3 часа. Невероятно вкусный сыр, который содержит только натуральные продукты и ничего лишнего. Ингредиенты -1 литр молока -1 ст.л.соли -200-300 г. сметаны -3 яйца Приготовление Молоко ставим кипятить, посолив его. В это время взбиваем сметану с яйцами. Как молоко закипит, добавляете сметанную смесь и помешивая кипятите около 5 мин. Как только масса отделиться от сыворотки, откидываем эту массу на ситечко.(если нет капронового сите, можно ис
added today at 20:52
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added today at 20:32
Технологии, которые помогают решить глобальные проблемы Наш мир замечателен! Но мы не можем закрывать глаза на проблемы, которые в нем все-таки существуют. Сегодня поговорим о полезных технологиях, которые нужно принять и активно улучшать, чтобы наша жизнь, а также жизнь наших будущих поколений, была спокойной и счастливой. Ликвидация парникового эффекта Популярная тема — сокращение вредных выбросов CO2. Но в глобальной картине мира этого мало. Нужно еще каким-то образом избавиться от угле
added today at 19:33
Яичная микстура может вылечить даже самый сильный кашель. Этот рецепт мне достался от бабушки, которая в свое время быстро ставила любого на ноги. Однажды она этим рецептом смогла вылечить даже сильный бронхит! Времени уже прошло много, но я до сих пор использую данное старинное народное средство для лечения кашля. Для приготовления яичной микстуры нужно сначала прокипятить стакан молока. Потом добавьте по столовой ложке сливочного масла и меда. Но кроме этого добавьте хорошо взбитый яичн
added today at 18:31
5 вещей, которые ребенок точно потеряет в школе Если ваш ребенок все время что-то теряет или забывает в школе – не ругайтесь на него. Постарайтесь выяснить причину. А тем временем будьте готовы к тому, что не досчитаетесь: Книжек, ручек, карандашей, пенала.. Этот список можно продолжать вечно. Все мелкие принадлежности так и горят в руках особенно младших школьников. Сменки Самая распространенная потеряшка. Пакет с кроссовками то и дело хочет остаться в раздевалке, в спортшколе, магази
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Зачем и как проверять идеи для бизнеса
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