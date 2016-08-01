EnglishHelp
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 21:26
Домашний сыр за 3 часа. Невероятно вкусный сыр, который содержит только натуральные продукты и ничего лишнего. Ингредиенты -1 литр молока -1 ст.л.соли -200-300 г. сметаны -3 яйца Приготовление Молоко ставим кипятить, посолив его. В это время взбиваем сметану с яйцами. Как молоко закипит, добавляете сметанную смесь и помешивая кипятите около 5 мин. Как только масса отделиться от сыворотки, откидываем эту массу на ситечко.(если нет капронового сите, можно ис
•••
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 21:02
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 20:52
Мамочкам на заметку😻 Прически девочкам👸
03:13
5e070a4e23662_5e070a4e2de3b
1 098 views
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 20:32
Технологии, которые помогают решить глобальные проблемы Наш мир замечателен! Но мы не можем закрывать глаза на проблемы, которые в нем все-таки существуют. Сегодня поговорим о полезных технологиях, которые нужно принять и активно улучшать, чтобы наша жизнь, а также жизнь наших будущих поколений, была спокойной и счастливой. 🔶 Ликвидация парникового эффекта Популярная тема — сокращение вредных выбросов CO2. Но в глобальной картине мира этого мало. Нужно еще каким-то образом избавиться от угле
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 19:33
Домашняя микстура от кашля — убивает кашель наповал!
Яичная микстура может вылечить даже самый сильный кашель. Этот рецепт мне достался от бабушки, которая в свое время быстро ставила любого на ноги. Однажды она этим рецептом смогла вылечить даже сильный бронхит! Времени уже прошло много, но я до сих пор использую данное старинное народное средство для лечения кашля. Для приготовления яичной микстуры нужно сначала прокипятить стакан молока. Потом добавьте по столовой ложке сливочного масла и меда. Но кроме этого добавьте хорошо взбитый яичн
•••
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 18:31
5 вещей, которые ребенок точно потеряет в школе Если ваш ребенок все время что-то теряет или забывает в школе – не ругайтесь на него. Постарайтесь выяснить причину. А тем временем будьте готовы к тому, что не досчитаетесь: ❌Книжек, ручек, карандашей, пенала.. Этот список можно продолжать вечно. Все мелкие принадлежности так и горят в руках особенно младших школьников. ❌Сменки Самая распространенная потеряшка. Пакет с кроссовками то и дело хочет остаться в раздевалке, в спортшколе, магази
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 17:45
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Promo
added today at 17:07
Домашний эпилятор «Aimanfun» удаляет волосы без боли, без ожогов, без раздражения! Даже в труднодоступных местах! По цене одного похода в кино! Плати один раз и будь великолепна всегда! ПОДРОБНОСТИ ➡ http://postbar.ru/page/31393081
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 16:03
Далеко не все бизнес-идеи выстреливают так, как бы этого хотелось. И зачастую совсем не понятно, почему так происходит. Проверить идею заранее можно и даже нужно. Сегодня мы расскажем, как это сделать 💡.
Своё дело
Своё дело
01:37
Зачем и как проверять идеи для бизнеса
132 013 views
6 Comments
1.2K Shares
170 likes
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 15:51
05:01
НЕ ВЫКАПЫВАЙТЕ ХРИЗАНТЕМУ НА ЗИМУ ПОКА НЕ ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО
1 840 views
loading...
Show more
Полезные советы на все случаи жизни для дома
yesterday 11:47
113 711 participants in the group
Join
Join
ОТ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ – СОДА. Удивительно просто и без вреда для здоровья.     Для меня этот рецепт настолько привычен, что думалось, все вокруг его знают и применяют. Речь о том, как быстро, надежно и без лекарств сбить высокую температуру.     Пару дней назад ко мне за консультацией обратилась молодая женщина. Ее четырехлетний сын попал в больницу с гайморитом. Врачи кололи ему антибиотики, но температура 38.8 упорно не сбивалась уже в течение 10 дней.     Кроме рекомендаций, касающихся конкретно лечения гайморита, я посоветовала мамочке дать мальчику выпить содовый раствор. И через несколько часов на страничке отзывов в группе появилась запись:   «Мариночка, как же я рада знакомству с вами! У ребёнка темпера больше 10 дней, а её, оказывается, легко понизить пищевой содой!!! Знание свет! Спасибо за этот лучик и уверенность в себе!!!»   И тут же, прямо в отзывах, Наташе стали задавать вопросы, как такое возможно. Вот ее ответ: «Сыну 4 года, разбавила в горячей воде пол ч.л.( без горки) соды, дала остыть, пол стакана, сын выпил не все, примерно половину и вот, это было вчера вечером, ночь и утро 36,6!!!!»     Все восклицательные знаки сохранила, чтобы передать восторг, который испытала женщина, уже впадавшая в отчаяние при виде страданий сына. А еще она написала мне в личной переписке : «Хорошо, так просто все, легко и доступно…».     Так как же пить соду при температуре? Рецепт предельно прост. Для взрослого чайная ложка на стакан воды, для ребенка ¼ - ½ чайной ложки без горки. Залить горячей (55-60 градусов) водой, остудить раствор до слегка теплого или комнатной температуры и выпить. Можно пить до 3 раз в сутки. Но, как правило, хватает 1-2 приемов.   Хочу предупредить, что температуру до 38 градусов сбивать не надо. Организм борется с помощью температуры с заболеванием, и мешать ему не стоит. Соду подключать, если температура очень высокая и стойко держится. А антибиотики старайтесь исключать вообще.     Здоровья Вам!     Автор: Марина Венделовская     Сохраните этот пост себе на стену - он вам еще пригодится. Температура бывает у всех..
Незабудка )))
yesterday 13:11
Незабудка )))
❤
  • 0
светлана деменко
yesterday 14:00
светлана деменко
Сода это щелочь,а ребенку не вредно?
  • 0
Оля Чоботар (Литвин)
yesterday 15:37
Оля Чоботар (Литвин)
Супер!
  • 1
ЕЛЕНА БЕСЕДИНА
yesterday 17:54
ЕЛЕНА БЕСЕДИНА
И желудку прийдет п...... Пец от такого лекарства
  • 2
Надежда Яковлева (Шукель)
yesterday 17:56
Надежда Яковлева (Шукель)
Нууууу а от антибиотиков, желудку будет радость:-D :-D :-D :-D :-D :-P
  • 4
Светлана Черткова (Шешукова)
yesterday 19:21
Светлана Черткова (Шешукова)
А потом после соды сбивать давление да об этом вы не пишите.От соды оно поднимется.
  • 0
Мининур Шарапова
yesterday 20:52
Мининур Шарапова
❤
  • 0
Ирина Цицора
yesterday 23:51
Ирина Цицора
Соду гасят кипятком
  • 0
Татьяна Славнова
20:53
Татьяна Славнова
  • 0
Log in or sign up to add a comment