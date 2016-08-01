ОТ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ – СОДА. Удивительно просто и без вреда для здоровья. Для меня этот рецепт настолько привычен, что думалось, все вокруг его знают и применяют. Речь о том, как быстро, надежно и без лекарств сбить высокую температуру. Пару дней назад ко мне за консультацией обратилась молодая женщина. Ее четырехлетний сын попал в больницу с гайморитом. Врачи кололи ему антибиотики, но температура 38.8 упорно не сбивалась уже в течение 10 дней. Кроме рекомендаций, касающихся конкретно лечения гайморита, я посоветовала мамочке дать мальчику выпить содовый раствор. И через несколько часов на страничке отзывов в группе появилась запись: «Мариночка, как же я рада знакомству с вами! У ребёнка темпера больше 10 дней, а её, оказывается, легко понизить пищевой содой!!! Знание свет! Спасибо за этот лучик и уверенность в себе!!!» И тут же, прямо в отзывах, Наташе стали задавать вопросы, как такое возможно. Вот ее ответ: «Сыну 4 года, разбавила в горячей воде пол ч.л.( без горки) соды, дала остыть, пол стакана, сын выпил не все, примерно половину и вот, это было вчера вечером, ночь и утро 36,6!!!!» Все восклицательные знаки сохранила, чтобы передать восторг, который испытала женщина, уже впадавшая в отчаяние при виде страданий сына. А еще она написала мне в личной переписке : «Хорошо, так просто все, легко и доступно…». Так как же пить соду при температуре? Рецепт предельно прост. Для взрослого чайная ложка на стакан воды, для ребенка ¼ - ½ чайной ложки без горки. Залить горячей (55-60 градусов) водой, остудить раствор до слегка теплого или комнатной температуры и выпить. Можно пить до 3 раз в сутки. Но, как правило, хватает 1-2 приемов. Хочу предупредить, что температуру до 38 градусов сбивать не надо. Организм борется с помощью температуры с заболеванием, и мешать ему не стоит. Соду подключать, если температура очень высокая и стойко держится. А антибиотики старайтесь исключать вообще. Здоровья Вам! Автор: Марина Венделовская Сохраните этот пост себе на стену - он вам еще пригодится. Температура бывает у всех..