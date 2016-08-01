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Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 21:26
Домашний сыр за 3 часа. Невероятно вкусный сыр, который содержит только натуральные продукты и ничего лишнего. Ингредиенты -1 литр молока -1 ст.л.соли -200-300 г. сметаны -3 яйца Приготовление Молоко ставим кипятить, посолив его. В это время взбиваем сметану с яйцами. Как молоко закипит, добавляете сметанную смесь и помешивая кипятите около 5 мин. Как только масса отделиться от сыворотки, откидываем эту массу на ситечко.(если нет капронового сите, можно ис
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Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 21:02
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 20:52
Мамочкам на заметку😻 Прически девочкам👸
03:13
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1 098 views
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 20:32
Технологии, которые помогают решить глобальные проблемы Наш мир замечателен! Но мы не можем закрывать глаза на проблемы, которые в нем все-таки существуют. Сегодня поговорим о полезных технологиях, которые нужно принять и активно улучшать, чтобы наша жизнь, а также жизнь наших будущих поколений, была спокойной и счастливой. 🔶 Ликвидация парникового эффекта Популярная тема — сокращение вредных выбросов CO2. Но в глобальной картине мира этого мало. Нужно еще каким-то образом избавиться от угле
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 19:33
Домашняя микстура от кашля — убивает кашель наповал!
Яичная микстура может вылечить даже самый сильный кашель. Этот рецепт мне достался от бабушки, которая в свое время быстро ставила любого на ноги. Однажды она этим рецептом смогла вылечить даже сильный бронхит! Времени уже прошло много, но я до сих пор использую данное старинное народное средство для лечения кашля. Для приготовления яичной микстуры нужно сначала прокипятить стакан молока. Потом добавьте по столовой ложке сливочного масла и меда. Но кроме этого добавьте хорошо взбитый яичн
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Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 18:31
5 вещей, которые ребенок точно потеряет в школе Если ваш ребенок все время что-то теряет или забывает в школе – не ругайтесь на него. Постарайтесь выяснить причину. А тем временем будьте готовы к тому, что не досчитаетесь: ❌Книжек, ручек, карандашей, пенала.. Этот список можно продолжать вечно. Все мелкие принадлежности так и горят в руках особенно младших школьников. ❌Сменки Самая распространенная потеряшка. Пакет с кроссовками то и дело хочет остаться в раздевалке, в спортшколе, магази
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 17:45
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
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added today at 17:07
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Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 16:03
Далеко не все бизнес-идеи выстреливают так, как бы этого хотелось. И зачастую совсем не понятно, почему так происходит. Проверить идею заранее можно и даже нужно. Сегодня мы расскажем, как это сделать 💡.
Своё дело
Своё дело
01:37
Зачем и как проверять идеи для бизнеса
132 001 views
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170 likes
Полезные советы на все случаи жизни для дома
Полезные советы на все случаи жизни для дома
added today at 15:51
05:01
НЕ ВЫКАПЫВАЙТЕ ХРИЗАНТЕМУ НА ЗИМУ ПОКА НЕ ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО
1 839 views
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Полезные советы на все случаи жизни для дома
1 Nov
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СОВЕТ 1: А СПОСОБ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ!!!   Недавно случайно на глаза попался, странный на мой взгляд, способ стирки (если можно так назвать) белого белья=)))А я ну просто обожаю белые вещи, у моей ляли их много, ну соответственно пятнышек от всякой пюрешки и прочих вкусняшек еще больше=)))   Запал мне этот рецептик в душу и благодаря поддержке мужа "Давай пробовать" решилась испытать его!!! Замесила всё,как в рецепте, ииииии... Я в восторге от результата!!! Мои кухонные полотенчики,как новыееееее!!!    А вот,собственно,и сам виновник моей радости)) В 5л кипятка добавить:  2 ст. л. растительного масла  2 ст. л. сухого отбеливателя (самого дешевого)  3/4 стакана стирального порошка   Ничего стирать и тереть не надо! просто подождать,пока остынет и прополоскать! и УСЁ!!! Этот рецепт относится к изделиям из натуральных тканей...
СОВЕТ 2: Для разумной хозяйки — мудрые советы.   - К смеси творога яйца муки для сырников добавить немного растительного масла. Они получаются пышнее и вкуснее .   - Секрет борща: свеклу для борща нужно почистить и варить целиком в бульоне все время пока варится бульон. Затем мясо и свеклу вынуть, бульон процедить и варить борщ как обычно только в самом конце приготовления вареную свеклу потереть на крупной терке, положить в уже готовый борщ. Дать закипеть и выключить. Вкус особенный, а цвет отличный.   - Шкурки с сала хорошо добавить при варке холодца из любого мяса( при разделке мяса срезть и заморозить). Холодец получается густой в шкурке много желирующих веществ.   - Щи и борщ будут насыщенней и вкуснее, если в них сварить целиковую картофелину, а затем размять. Разминать в кастрюле или в сковороде с зажаркой.   - Если печь открытый пирог с фруктовой или ягодной начинкой сок во время выпечки убегает и подгорает на противне. Но есть выход: воткните в начинку вертикально несколько макаронин с отверстием. Кипящий сок поднимается по этим трубочкам, а из пирога не выливается. Из готового пирога макаронины, вынуть.   - Никогда не выбрасывайте сало пожелтевшее или заветренное . Пропустите его через мясорубку и храните в холодильнике в банке при необходимости добавлять в щи или борщ. Для этого взять сальце добавить чеснок и растереть чеснок вместе с салом в ступке или чашке необыкновенный вкус обеспечен. Вылейте эту заправку в борщ когда он уже готов размешайте и отключите огонь.   - Горькие огурцы можно опустить на некоторое время в молоко добавив немного сахара. Горечь уйдет.   - Что бы в рисовой крупе не завелись жучки, положите в неё несколько металлических пробок от бутылок.   - Если любите рассыпчатую кашу тогда на стакан крупы нужно брать 2 стакана жидкости. Варить рассыпчатые каши можно на бульоне или на воде, крупу нужно засыпать в кипяток.   - Если в рассол с солеными огурцами добавить немного сухой горчицы, они станут вкуснее и дольше сохраняются.   - Ломтик лука, положенный в холодильник, поможет уничтожить все неприятные запахи.   - Для пряностей вредны: свет, высокая температура, повышенная влажность. Хранить нужно в плотно закрытых непрозрачных керамических, фарфоровых или из темного стекла банках, каждую пряность в отдельной ёмкости подальше от плиты.   - Нельзя сыпать специи из баночки, в которой они хранятся, непосредственно в кастрюлю с кипящим блюдом- они поглотят влагу из пара и потеряют свое качество.   - В посуду с мясом для тушения положить веточки вишни для запаха, аромата и непередаваемого вкуса.   - Шкурки от банана помогают развариваться мясу. В кастрюлю с мясом положить шкурку от банана. Вас приятно удивит полученный результат . Мясо будет мягким, сочным и душистым.   - В фарш всегда добавляйте сахар (на 1 кг фарша столовую ложку). Ваши котлеты, беляши, чебуреки и прочие изделия из котлетной массы всегда будут очень сочными. Кладите в фарш, плюс к основным специям (соль, перец) сухой сельдерей — он улучшает вкус мяса.
СОВЕТ 3: 80 СПОСОБОВ УДАЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЯТЕН На все случаи в жизни!   Как просто и быстро отмыть все пятна... от сока, крови, вина, пива, шампанского, травы, жвачки, томата, соусов, рыбы, консервов, ржавчины, йода, помады, яблок, малины, черешни, духов, губной помады, чернильные пятна, пятна от растительного масла, пятна жира….?   Мы знаем 80 способов удаления различных пятен.   1. Изделия из искусственных шелковых тканей нельзя сразу, без пробы, чистить такими средствами, как ацетон, перекись водорода, щавелевая, уксусная и лимонная кислота. 2. Пятна на изделиях из искусственной кожи нельзя удалять спиртом, бензином, ацетоном, а только теплой мыльной водой. 3. Пятна от фруктов и фруктовых соков можно удалить раствором глицерина и водки (в равных частях), а также, если держать ткань над посудой с кипящей водой и протирать пятно уксусом. 4. Старые пятна на одежде снять подогретым лимонным соком, держа изделие над посудой с кипящей водой. 5. Можно также удалить пятно лимонным соком, разбавленным пополам с водкой или денатуратом, затем протереть тряпочкой, смоченной раствором воды с нашатырным спиртом. 6. Свежие пятна от яблок, малины, черешни смоются тампоном, смоченным теплым молоком и мыльной водой. 7. Пятна от фруктового сока следует протереть нашатырным спиртом пополам с водой, затем все изделие постирать. 8. Винные пятна на платье из хлопчатобумажной ткани можно вывести кипящим молоком. 9. Свежие пятна от красного вина, фруктов нужно засыпать солью и промывать водой с мылом или протереть S-процентным раствором нашатырного спирта, а затем промыть. 10. Пятна от белого вина и шампанского протереть глицерином, подогретым до 40-50 градусов, потом промыть теплой водой. 11. Пятна от вина и пива с хлопчатобумажной скатерти можно вывести, если натереть их лимоном и подержать некоторое время на солнце. Затем скатерть прополоскать. 12. Винные пятна исчезают, если тщательно промыть их в теплом молоке, после чего прополоскать сначала в холодной, а затем в горячей воде. 13. Пятна от пива удаляют теплым нашатырным спиртом, затем простирывают ткань в теплой мыльной воде. 14. Свежие пятна от травы (зелени) можно удалить водкой, а лучше всего денатуратом. Можно также их снять раствором поваренной соли (1 чайная ложка на 1/2 стакана теплой воды). После удаления пятна ткань ополаскивается в теплой воде. 15. С белых тканей травяные пятна снимаются 3-процентным раствором перекиси водорода с небольшим добавлением нашатырного спирта. 16. Пятна от духов и одеколона на шелковой и шерстяной одежде смачивают винным спиртом или чистым глицерином, затем протирают ваткой, пропитанной серным эфиром или ацетоном. 17. Такие пятна на белых тканях смачивают сначала нашатырным спиртом, затем раствором гидросульфита (щепотка гидросульфита на стакан воды) и через 2-3 минуты - раствором щавелевой кислоты (щепотка кислоты на стакан воды). 18. Пятна от губной помады на шерсти и шелке легко выводятся чистым спиртом. 19. Пятно от краски для волос можно удалить раствором перекиси водорода с нашатырным спиртом или раствором гидросульфита (1 чайная ложка на стакан воды). Для этого раствор нужно подогреть до 60 градусов и ваткой, смоченной в нем, протереть пятно. Затем вещь постирать в теплой мыльной воде. 20. Пятна от пота исчезают, если при стирке изделия добавить в теплую мыльную воду немного нашатырного спирта (1 чайная ложка на 1 л воды). Можно также протереть пятно смесью водки и нашатырного спирта. 21. Пятна от пота на шерстяном изделии можно удалить тряпочкой, смоченной в крепко растворе соли; можно также протереть их спиртом. 22. Пятно от грязи нельзя очищать сразу, когда оно еще мокрое. Надо дать пятну высохнуть, потом очистить слабым раствором буры и протереть сухой тряпкой. 23. Пятна от мороженого молока выводятся смесью, в равных частях глицерина, нашатырного спирта и теплой воды. Этой смесью протереть пятно, после чего постирать вещь в теплой воде. 24. Пятна от молока снимаются в прохладной мыльной воде или в воде с добавлением буры или нашатырного спирта. 25. Пятно от марганцовки исчезнет, если загрязненное место намочить в сыворотке или простокваше на 3-4 часа, затем вещь выстирать. 26. Пятно от марганцовки на белой ткани можно удалить раствором щавелевой кислоты. Одна чайная ложка на 1/2 стакана воды, после чего вещь промыть в горячей, затем в теплой воде. 27. Пятна от чая удаляются смесью глицерина с нашатырным спиртом (4 части глицерина и 1 часть нашатырного спирта). Старые пятна на белой ткани лучше удалять раствором щавелевой кислоты (1/2 чайной ложки на стакан воды) или раствором гипосульфита (1 чайная ложка на 1/2 стакана воды). Затем вещь вычистить, выстирать в мыльной воде, добавив на 1 л воды 2 чайные ложки нашатырного спирта, и хорошо прополоскать. 28. Чайные пятна на белой ткани можно вывести перекисью водорода или несколькими каплями лимонного сока, после чего вещь постирать и прополоскать в теплой воде. 29. Пятна от кофе, какао удаляются нашатырным спиртом, наполовину разведенным водой. Особенно хороший эффект достигается, если сначала протереть пятно бензином. 30. Пятна от кофе, какао на тонких шелковых платьях можно вывести, если смочить пятно подогретым глицерином и оставить на 5 - 10 минут, затем прополоскать в теплой кипяченой воде. 31. Пятна от кофе и какао исчезают, если выстирать вещь в теплой соленой воде и прополоскать в холодной. 32. Пятна от кофе полностью удаляются перекисью водорода 33. Пятна от шоколада снимаются кипящей мыльной водой. 34. Пятна от плесени и сырости выводятся так: на хлопчатобумажных тканях - покрыть пятно слоем мелко истолченного сухого мела, сверху положить промокательную бумагу и провести несколько раз теплым утюгом; на шелковых и шерстяных тканях - пятно почистить скипидаром, затем покрыть тонким слоем сухой глины, положить сверху промокательную бумагу и прогладить теплым утюгом; с белой ткани - пятно смочить перекисью водорода, - затем простирать вещь и прополоскать в теплой воде; на цветных и окрашенных тканях - пятно смочить нашатырным спиртом. Но сначала нужно попробовать на отдельном кусочке, не влияет ли на окраску ткани. 35. Свежие пятна от плесени можно вывести, если протереть пятно несколько раз соком репчатого лука сывороткой простокваши, а затем выстирать вещь в горячей воде. 36. Пятна от табака можно удалить так. Натереть его яичным желтком, смешанным с денатурированным спиртом, промыть ткань в теплой, затем в горячей воде. 37. Свежее пятно от яиц на шелковой и хлопчатобумажной ткани можно снять, если промыть его в холодной воде, затем потереть ваткой, смоченной в слабом растворе уксуса, после чего изделие постирать в теплой воде. 38. Чернильные пятна можно вывести: раствором нашатырного спирта и питьевой соды (1 чайная ложка спирта и 1 - 2 чайные ложки соды на стакан воды); лимонным соком (для этого нужно выжать сок на ватку, приложить к пятну, вычищенное место промыть водой, затем насухо вытереть полотняной тряпочкой); с белых тканей - смесью перекиси водорода и нашатырного спирта (по одной чайной ложке на стакан воды); простоквашей (после чего изделие тщательно выстирать и прополоскать); с цветных тканей - смесью из глицерина и денатурированного спирта (2 части глицерина и 5 частей спирта); с полированной мебели - пивом (потереть пятно тряпкой, смоченной пивом, дать подсохнуть, затем смазать воском и почистить мягкой шерстяной тряпкой); на кожаных изделиях - теплым молоком; с клеенки - с помощью спичек. Для этого нужно намочить пятно водой и потереть головкой спички (при необходимости повторить). 39. Пятна от чернил и ржавчины на полотне и руках удаляет сок спелых помидоров. 40. Пятна от шариковой ручки выводятся с помощью денатурата. 41. Пятна от цветной туши удаляют водным раствором буры или нашатырным спиртом. Затем пятно промывают теплой мыльной водой с нашатырным спиртом. 42. Чернильные пятна с ковра удаляют кипящим молоком, лимонным соком или крепким раствором лимонной кислоты или уксуса. 43. Такие пятна можно также снять, если последовательно применять молоко и кислоту. 44. Свежие чернильные пятна на некрашеном полу прежде всего надо промокнуть ваткой или промокательной бумагой, а затем смочить лимонным соком, крепким раствором уксуса или щавелевой кислоты. 45. Чернильные пятна с линолеума удаляют наждачной бумагой или пемзой. После такой обработки на линолеуме остаются следы, которые нужно тщательно протереть растительным маслом (лучше всего льняным) или олифой, а затем хорошо отполировать шерстяной мягкой тряпкой. 46. Пятна от растительного масла можно снять керосином. Для этого нужно тряпочкой, смоченной в керосине, осторожно потереть запачканное место, затем постирать вещь в теплой воде с мылом. 47. Свежие жировые пятна на изделиях из шерсти или шелка можно вывести, если посыпать пятно тальком, накрыть промокательной бумагой и прогладить не очень горячим утюгом. Тальк можно оставить до следующего дня. Если же пятно не снялось, нужно потереть его ватой, смоченной очищенным бензином. Вату нужно время от времени менять. Обработанное место посыпать тальком и оставить на 1-2 часа для впитывания бензина. Вместо талька можно пользоваться мелом или зубным порошком. 48. Старые жировые пятна хорошо вычищаются, если покрыть их смесью, состоящей из 1 части нашатырного спирта, 1 части соли и 3 частей воды, затем повесить вещь для проветривания, после чего выстирать в чистой воде. 49. Мякотью теплого хлеба хорошо удаляются свежие жировые пятна. 50. Свежее жировое пятно можно вывести, если посыпать его солью и осторожно потереть. Сменять соль нужно несколько раз, пока пятно не исчезнет. Вместо соли можно применять муку. 51. Жирные пятна с ковров можно удалить смесью бензина и синтетического моющего порошка. Эту смесь нужно втереть в пятно, и оставить на несколько часов, затем промыть горячей водой. При старых пятнах чистку нужно повторять. 52. Пятна от воды или любой жидкости удаляют с дубовой мебели двумя способами: смесь растительного масла и соли наносят на пятно, затем через 1-2 часа смесь снимают, а пятно протирают сначала мокрой тряпкой, затем сухой и натирают воском; наносят на пятно пепел от папирос, смешанный с небольшим количеством растительного масла, затем полируют куском сухой шерстяной ткани. 53. Белые пятна на полированной мебели, появившиеся вследствие соприкосновения с горячими предметами, можно удалить, если натереть пятно куском парафина с воском, покрыть фильтровальной бумагой и придавить не слишком горячим утюгом. Спустя некоторое время протереть мягкой тряпкой. 54. Жирные пятна с мягкой мебели можно удалить, если положить на пятно глину, пропитанную уксусом. 55. Пятна "зеленки" со светлой полированной мебели можно свести обыкновенной школьной карандашной резинкой. Промокнув жидкость, потереть резинкой. 56. Свежие пятна от кислоты нужно сразу, же смочить нашатырным спиртом и затем промыть водой. Вместо нашатырного спирта можно применить двууглекислую соду, растворенную в воде (1 часть соды на 5 частей воды). 57. Пятна керосина можно удалить бензином, подложив кусок промокательной бумаги, затем посыпать жженой магнезией, прикрыть промокательной бумагой и положить под пресс. 58. Пятна от стеарина, парафина, воска с хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей различной окраски можно удалить бензином или скипидаром, предварительно осторожно соскоблив пятно. 59. Свежие такие пятна можно удалить следующим образом: пятно с лицевой и изнаночной стороны закрыть промокательной бумагой и прогладить теплым утюгом. Бумагу менять по мере ее засаливания. Оставшиеся следы пятен протереть денатурированным спиртом. 60. Пятна от йода несколько раз смочить водой, а затем натереть крахмалом. 61. Такое пятно можно вывести, если замочить его в растворе нашатырного спирта и воды (несколько капель нашатырного спирта на стакан воды). Затем простирать вещь в мыльной пене. 62. С цветных тканей пятна от йода выводят денатурированным спиртом или ацетоном. 63. Пятна крови сначала следует отмывать в холодной воде, а потом теплым мыльным раствором. Старые пятна протереть раствором нашатырного спирта (1 чайная ложка на стакан воды), затем - таким же раствором буры. 64. Пятна от крови с тонких шелковых изделий можно удалить густым раствором картофельного крахмала и холодной воды. Этой массой смазать пятно с лицевой и изнаночной стороны, дать хорошо просохнуть, стряхнуть и при необходимости выстирать одежду. 65. Пятна от ржавчины с белых тканей можно удалить раствором гидросульфита(1 чайная ложна на стакан воды). Для этого раствор надо подогреть до 60-70 градусов, опустить в него ткань с пятном на несколько минут, а затем сполоснуть в теплой воде. 66. Можно также применять раствор уксусной или щавелевой кислоты (1 чайная ложка на стакан воды). Нагрев раствор почти до кипения, на короткое время опустить в него на несколько минут ткань с пятном, после чего тщательно промыть, добавив в воду немного питьевой соды или нашатырного спирта. Если же пятно не исчезнет, нужно повторить весь процесс обработки еще раз. 67. Для цветных тканей гидросульфит применять не рекомендуется, так как он обесцвечивает окраску. 68. Если пятно от ржавчины слабое, удалить его можно лимонным соком. Для этого надо смочить пятно несколько раз соком, затем слегка проутюжить, после чего промыть водой. 69. Есть специальные средства, которые помогут удалить пятна ржавчины, это порошок "Тарторен" и отбеливатель "Универсальный". 70. С цветных тканей ржавчину можно удалить смесью из равных частей глицерина, тертого белого мела и воды. Натереть этой смесью пятно, оставить на сутки, а затем вещь постирать. 71. Подпалины со светлых шерстяных изделий можно удалить водным раствором перекиси водорода и нашатырного спирта (на 1/2 стакана воды 1 чайная ложка перекиси водорода, несколько капель нашатырного спирта). 72. Можно еще смочить пятно соком репчатого лука и оставить на несколько часов, а затем изделие постирать. 73. Подпаленные пятна на шерстяных, хлопчатобумажных и шелковых тканях удаляют денатурированным спиртом. 74. Пятна от рыбы, консервов и супа можно удалить смесью из I чайной ложки глицерина, 1/2 чайной ложки нашатырного спирта, 1 чайной ложки воды. 75. С изделий из натурального и искусственного шелка эти пятна можно удалить смесью из 1 столовой ложки глицерина, 0,5 чайной ложки нашатырного спирта и 1 столовой ложки водки. 76. Пятна от рыбьего жира можно удалить слабым раствором уксуса. 77. Пятна от соусов исчезнут, если смочить их глицерином, подогретым до 35-40 градусов, оставить на 20 минут, затем смыть теплой водой. 78. Пятна от томата нужно протереть 10-процентным раствором щавелевой кислоты, затем промыть водой. 79. Пятна от мух удаляют разбавленным нашатырным спиртом, после чего промывают водой. Изделия со старыми пятнами нужно замочить на несколько часов в мыльном растворе с небольшим добавлением чистого бензина, затем почистить щеткой, смоченной мыльным раствором. 80. Пятна от силикатного клея можно удалить горячим мыльным раствором с добавлением 1 чайной ложки соды или раствором 10-процентного фтористого натрия.
СОВЕТ 4: ЗАБЫВАЕМ ПРО ДАВЛЕНИЕ! Самый лучший рецепт!   Взять 10 лимонов средней величины, помыть не сильно горячей водой, дать ей стечь, порезать, как в чай, и все сложить в трехлитровую банку.   Затем положить туда 0,5 л меда, 0,5 л сока алоэ, 0,5 л спирта (или коньяка или водки).   Банку закрыть капроновой крышкой и поместить в темное место строго на 40 дней. На 41-й день пить по 1 ст. ложке за полчаса до еды 3 раза в день.   Улучшение наступает на 10-14 день. После этого проблема исчезнет!   Если постигнет сильный стресс, также надо попить. Также этот настой можно применять от простуды.
Вот почему нужно делать маски для волос из обычного аспирина… Результат — шикарная грива! Представительницы женского пола в погоне за красивыми волосами часто используют массу косметических средств, а иногда даже медикаменты. Сегодня наша редакция расскажет тебе, как восстановить волосы с помощью маски из аспирина. Особенно полезно это средство для девушек с окрашенными волосами. После бассейна и длительного пребывания под солнцем волосы теряют насыщенный цвет. Вернуть им блеск и прежнюю красоту поможет наша эффективная маска! Аспирин для волос Вот почему нужно полоскать волосы раствором обычного аспирина… Результат — шикарная грива!   ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ   ● 5 таблеток аспирина ● 120 мл теплой кипяченой воды ● 1 ст. л. мёда ● 1 ст. л. оливкового масла   ПРИГОТОВЛЕНИЕ   Смешай все ингредиенты таким образом, чтобы мёд полностью растворился. Вотри маску в кожу головы и подожди 15 минут, затем смой ее теплой водой. Такая маска увеличит объем волос и предаст им насыщенный цвет.   Также аспирин используют при борьбе с перхотью. Для этого возьми 2 таблетки аспирина и хорошенько размельчи их. Затем добавь лекарство в то количество шампуня, которое ты используешь при повседневном мытье волос. Вотри смесь в кожу головы и подожди 10 минут, потом тщательно смой ее. Результат не заставит себя ждать: перхоти станет намного меньше! Если ты оценила по достоинству эту идею, поделись с подругами нашей статьей о восстановлении волос! Редакция «Так Просто!» Это настоящая творческая лаборатория! Команда истинных единомышленников, каждый из которых специалист в своем деле, объединенных общей целью: помогать людям. Мы создаем материалы, которыми действительно стоит делиться, а ом неиссякаемого вдохновения служат для нас любимые читатели!
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ (НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА)   ■ Доказано, что обиды могут переродиться в злокачественные опухоли. Поэтому не накапливайте в себе обиды, а прощайте и отпускайте. Хорошо снимает чувство обиды так называемый "плач дельфина", которым от природы одарены маленькие дети. Вы замечали, как всхлипывают дети? Два коротких вдоха и один продолжительный выдох. Вспомнили? Вот это и есть тот самый "плач дельфина". Такой плач «растворяет» обиду, пока она не засела глубоко в подсознании.   ■ При полипах в матке. Собранные в сентябре побеги еловых веток заварить кипятком (ст. л. измельчённого сырья на стакан кипятка) и пить вместо чая по полстакана.   ■ При кровоточивости дёсен марлевые тампоны смачивайте в спиртовой настойке чистотела и делайте аппликации на дёсны.   ■ Не выбрасывайте волокнистую часть тыквы, делайте из неё компрессы на пятки, и они станут гладкими и нежными.   ■ При гипертонии, атеросклерозе 50 г клубники залейте 200 мл кипятка, настаивайте 2 часа и пейте по 50 мл 3—4 раза в день.   ■ Чтобы избавиться от грибка на пальцах и ногтях, смазывайте поражённое место соком мандаринов.   ■ Лекарства от старости не существует, но вы можете наполнить организм омолаживающими гормонами. Исследование показало, что сидение на корточках и нагрузка на ноги увеличивают естественную выработку гормона молодости. Увеличение гормона отражается на повышении настроения и приносит физическую пользу.   ■ Трофические язвы рекомендуется присыпать порошком из высушенных листьев крапивы.   ■ Медики установили, что человек наиболее уязвим для гипертонического криза в вечерние часы. Принимая лекарства за час-два до возможного ухудшения, можно избежать беды.   ■ При тромбофлебите перед сном делайте тёплые ножные ванны в настое сушеницы.   ■ При сахарном диабете полезно пить томатный сок. Он способствует нормальному обмену веществ и выводит из организма шлаки и яды.   ■ Касторовое масло удаляет бородавки, папилломы, родинки, коричневые пятна. Смазывайте несколько раз в день.   ■ Если сердце барахлит, ежедневно выпивайте 6—7 чашек зелёного чая. В нём содержатся вещества, препятствующие образованию сгустков крови, отчего уменьшается риск развития инфаркта миокарда.   ■ Небольшая порция любых орехов, съеденных ежедневно, помогает снизить уровень холестерина в крови.   ■ Раз в день натирайте дёсны морской солью. Они перестанут кровоточить, а корни зубов укрепятся.   ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
101 полезный совет на все случаи жизни для каждого
101 полезный совет на все случаи жизни для каждого
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