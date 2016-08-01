Запеченные шампиньоны с травами Количество порций: 4 шт. Ингредиенты: Шампиньоны — 800 г Сливочное масло — 50 г Чеснок — 3 зубчика Смесь прованских трав — 1 ч. л. Соль — по вкусу Перец — по вкусу Бальзамический уксус — 40 мл Приготовление: 1. Грибы режем на 2-4 части в зависимости от размера. Мелкие оставляем целыми. 2. Растапливаем сливочное масло, добавляем натертый чеснок, прованские травы, соль, перец и уксус. 3. Вливаем смесь в миску с шампиньонами и перемешиваем. 4. Даем грибам помариноваться 15-20 минут, затем перекладываем в огнеупорную форму и отправляем в предварительно разогретую до 200 °C духовку. Запекаем в течение 15-20 минут, в процессе пару раз перемешиваем. 5. Готовые грибы посыпаем зеленью и подаем. Приятного аппетита!