Красивая овощная запеканка Ингредиенты: Кабачок молодой — 1 шт. Морковь крупная — 1 шт. Помидор — 2 шт. Яйцо — 3 шт. Сметана ( у меня 15 % ) — 100 г Сыр твёрдый — 50 г Чеснок ( по желанию ) — 3 зубчика Соль Приготовление: 1. Кабачок и морковь нарезать тонкими полосками при помощи овощечистки. Помидоры нарезать кружочками. 2. Каждую полосочку кабачка и моркови скрутить рулетиком. Выложить рулетика в шахматном порядке в форму для запекания ( у меня квадратная форма 20 х 20 см). 3. Кружочки помидор выложить вдоль формы по всему периметру. Приготовить заливку. Для этого взбить яйца, сметану, добавить соль и сыр. 4. Залить заливкой овощи. Сверху по желанию посыпать мелкорубленным чесноком. Запекать в духовке 25 - 30 минут при температуре 180 градусов.