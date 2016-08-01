10 рецептов самых вкусных голубцов - обязательно сохраните 1. Голубцы с грибами Ингредиенты: Белокочанная капуста — 8–10 листьев Вода Соль — по вкусу Растительное масло — 2 ст. л. Для начинки: Свежие грибы — 500 г или сушеные грибы — 100 г Томатная паста — 1–2 ст. л. Рассыпчатая рисовая каша — 1/2 ст. Соль — по вкусу Приготовление: 1. Капустные листья проварить в кипящей воде 2–3 мин., вынуть из воды, дать воде стечь. 2. При необходимости жесткие прожилки листьев слегка отбить до мягкости деревянной тяпкой. 3. На каждый капустный лист положить 2–3 столовые ложки начинки и завернуть его. Голубцы поджарить в масле, затем тушить в гусятнице или в духовом шкафу на противне. 4. Подать с отварным картофелем и салатом из огурцов. 5. Для начинки сушеные грибы помыть и отварить, свежие грибы отварить, мелко нарезать, смешать с рисом и томатной пастой, посолить по вкусу. 2. Голубцы по-закарпатски Ингредиенты: Капуста — 3 кг Свиная корейка — 1 кг Свиной жир — 150 г Лук — 250 г Сметана — 130 г Томат-пюре — 40 г Молотый перец, соль Приготовление: 1. Из головок капусты вырезать сердцевину так, чтобы листья не рассыпались. Положить капусту в кастрюлю с подсоленным кипятком и варить на слабом огне несколько минут. Когда капуста остынет, отделить листья и на каждом срезать утолщенную часть. 2. Мясо нарезать тонкими ломтиками, отбить, посолить и поперчить. На лист положить ломтик мяса, потушенный в жиру лук, загнуть с двух сторон и свернуть рулетиком. 3. На дно кастрюли положить крышку меньшего диаметра, выстлать ее капустными листьями, сложить на них голубцы, накрыть также капустными листьями, залить подсоленным кипятком, добавить остатки жира и варить на слабом огне 1,5 ч. 4. Затем добавить в голубцы смешанную с томатом-пюре сметану и поставить в горячую духовку на 30–40 мин. 3. Сарми (болгарские голубцы) Ингредиенты: Телятина — 500 г Свинина — 300 г Лук зеленый — 1 пучок Рис — 1/2 ст. Йогурт — 1 ст. Листья виноградные или капустные — 30–40 шт. Масло сливочное — 100 г или масло растительное — 1/2 ст. Петрушка, мята, парика, перец, соль по вкусу Приготовление: 1. Лук измельчить и обжарить в масле, добавив немного воды, после чего перемешать с паприкой и отставить. 2. Добавить мелко нарезанное мясо, рис, перец, мяту и рубленую петрушку. Залить все горячей подсоленной водой и тушить до тех пор, пока рис не вберет всю воду. 3. Обдать листья горячей подсоленной водой и выложить на каждый по чайной ложке готовой начинки. 4. Свернуть голубцы и уложить в кастрюлю. Добавить 3/2 стакана воды и чайную ложку жира. Тушить на медленном огне под закрытой крышкой. 5. Йогурт слегка взбить, добавить размягченное масло, посыпать паприкой. Подавать соус вместе с голубцами. 6. Нафаршировать таким способом можно не только листья, но и сладкий перец, баклажаны или цукини. 4. "Ленивые" голубцы Ингредиенты: Капуста (кочан) — 1 шт. Мясо — 500 г Морковь — 1 шт. Лук репчатый — 2 шт. Бульон — 1 ст. Рис — 1/2 ст. Томат — 1 ст. л. Лавровый лист, перец, соль по вкусу Приготовление: 1. Кочан капусты обдать несколько раз водой и мелко нашинковать. 2. На дно кастрюли положить масло или маргарин и половину капусты. Нарезанное кусочками мясо, тертую морковь, томат обжарить. 3. В кастрюлю с капустой положить сначала мясо, потом морковь, на нее — сырой рис, оставшуюся капусту. 4. Добавить лавровый лист, перец, немного бульона и тушить до готовности. 5. Голубцы с рыбным фаршем Ингредиенты: Капуста — 1 кг Рис отварной — 100 г Зелень петрушки и укропа — 10 г Лук репчатый — 2 шт. Соус сметанный Масло сливочное — 2 ст. л. Соль, перец черный молотый — по вкусу Рыба (фарш) — 400 г Приготовление: 1. Подготовленный кочан капусты отварите до полуготовности в кипящей подсоленной воде. У вареных листьев срежьте утолщенную часть. Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на части масла. 2. Рыбный фарш смешайте с рисом, обжаренным луком, посолите, поперчите и перемешайте. 3. На подготовленные листья капусты уложите фарш, заверните, придавая изделию прямоугольную форму. 4. Голубцы обжарьте с обеих сторон на сливочном масле, после чего залейте сметанным соусом и запекайте в духовке в течение 8–10 минут. 5. Подавайте голубцы по 2 шт. на порцию, полив соусом, в котором они тушились, и украсив зеленью. 6. Голубцы с колбасой Ингредиенты: Пшеничный хлеб — 200 г Капуста — 1 шт. Варёная колбаса — 200 г Яйца куриные — 2 шт. Маргарин или смалец — 2 ст. л. Горчица — 2 ст. л. Яблоки — 4 шт. Соль — по вкусу Приготовление: 1. Замоченный и отжатый хлеб, колбасу пропустите через мясорубку, добавьте яйца, горчицу, соль. 2. Перемешайте. 3. Отделите от капустного кочана большие листья. Чтобы сделать их гибкими и эластичными, ошпарьте водой, подкислённой уксусом. 4. Приготовленный фарш положите на листья, сверните конвертом. 5. Обжарьте голубцы на смальце или маргарине. 6. Добавьте в сковороду немного горячей воды, голубцы обложите нарезанными яблоками и тушите, закрыв крышкой. 7. Голубцы с творогом "зимняя сказка" Ингредиенты: Капуста — 1/4 кочана Творог — 8 ст. л. Мука — 1 ст. л. Рис — 1 ст. л. Масло — 1 ст. л. Яйцо — 1 шт. Сахар — 2 ч. л. Соль — 1 ч. л. Сметана — 1 ст. л. Приготовление: 1. От кочана капусты средней величины отделить 5–6 листьев, опустив в кастрюлю с подсоленной кипяченой водой, и варить 5–10 минут. 2. Затем переложить капусту на дуршлаг, дать стечь воде. 3. Срезать с листьев толстые средние прожилки, положить на середину каждого листа фарш и завернуть. 4. После этого голубцы выложить в кастрюлю, залить 1/2 стакана сметаны и тушить в духовке до тех пор, пока капуста не станет мягкой. 5. Фарш: рис отварить в подсоленной воде, откинуть на решето, творог пропустить через мясорубку и смешать с сырым яйцом, мукой, отварным рисом, раствором соли и чайной ложкой растопленного сливочного масла. 8. Голубцы картофельные Ингредиенты: Картофель – 1 кг Лук репчатый — 200 г Морковь — 200 г Масло растительное — 50 г Сметана — 200 г Перец черный молотый — 3 г Соль — по вкусу Приготовление: 1. Эти голубцы лучше фаршировать в листья квашеной капусты. 2. Картофель помыть, почистить, натереть на мелкой терке. 3. Лук и морковь почистить, мелко нашинковать и пропассеровать на растительном масле. Смешать тертый картофель и пассерованные овощи, посолить и поперчить черным молотым перцем. 4. Укладывая приготовленный фарш на капустные листья, сформировать голубцы, уложить на противень, полить соусом из мелко рубленного жареного лука. 9. Голубцы с мясом и сыром Ингредиенты: Савойская капуста (большие листы) — 4 шт. Помидоры — 500 г Лук репчатый — 1 шт. Сыр (тертый) — 60 г Свинина (рубленая) — 175 г Яйцо — 1 шт. Ароматизированный уксус — 3 ст. л. Хлеб (ломтик, для тостов) — 1 шт. Оливковое масло — 3 ст. л. Картофель (мелкий) — 500 г Соль, перец — по вкусу Приготовление: 1. Капусту бланшировать около 2 минут, обдать холодной водой, листья разрезать пополам. Помидоры очистить и нарезать кубиками. 2. Луковицу порубить, смешать с 40 г сыра, свининой, яйцом и 1 ст. ложкой уксуса. Измельчить мякоть хлеба и добавить в фарш, посолить, поперчить. 3. Разложить фарш на листья, свернуть рулетиками, закрепить. Разогреть 1 ст. ложку масла, добавить помидоры, 50 мл воды, 2 ст. л. уксуса. 4. Тушить в этом соусе голубцы 15 минут. 5. Картофель разрезать на четвертушки. Жарить в 2 ст. ложках масла 15 минут. Посолить и поперчить. 6. Подать с соусом, посыпав сыром. 10. Голубцы кисло-сладкие Ингредиенты: Говяжий фарш — 500 г Капустные листы (большие) — 8 шт. Отварной рис — 100 г Репчатый лук — 50 г Томатный соус — 100 г Изюм — 50 г Соль — 1 ч. л. Перец — 1 ч. л. Томатная паста — 240 г Имбирь (тертый) — 50 г Ароматизированный уксус — 100 г Приготовление: 1. Положить капустные листья в стеклянную кастрюлю. 2. Закрыть и поместить в печь на 4–6 минут при 100 %, тушить до мягкости. 3. Соединить мясо, рис, измельченный лук, томатный соус, изюм, соль, перец. Хорошо перемешать. 4. Нафаршировать полученной смесью капустные листы, свернуть их наподобие сигар. Закрепить шов. 5. Положить швом вниз в кастрюлю. 6. Соединить остальные продукты, перемешать и вылить на голубцы. 7. Поместить в печь на 15–18 минут при 50 %. Капустные листы не должны развалиться. 8. Оставить на 5 минут перед подачей. Приятного аппетита!