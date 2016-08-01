Французские отбивные из свинины в духовке Ингредиенты: 1 кг свинины (я использовала ошеек) 1 кг любых грибов (я использовала шампиньоны) 3 шт. репчатого лука 100 грамм твердого сыра 100 грамм адыгейского сыра 2 шт. красного помидора горчица соль по вкусу черный молотый перец по вкусу Приготовление: Грибы помойте.Порежьте.Положите жариться на сковороду.Лук почистите.Порежьте полукольцами.Добавьте жариться к грибам.Готовые грибы с луком выложите в тарелку.Сыры натрите на крупной терке.Мясо порежьте на кусочки, примерно 1,5 см в ширину.Возьмите молоточек и пищевую пленку.Отбейте мясо с двух сторон, через пищевую пленку. Пищевую пленку используйте по желанию. Я ею пользуюсь, чтоб мясо не запачкало стены на кухни. На противень положите бумагу для выпечки и выложите отбитые отбивные.Обмажьте отбивные горчицей, посолите и поперчите.Выложите на отбивные жареные грибы.Помидоры помойте, порежьте полукольцам и положите сверху на грибы.Присыпьте отбивные сначала адыгейским сыром.Затем твердым сыром и поставьте в духовку запекаться на 35 минут. После чего можно сразу подавать к столу.