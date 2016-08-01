Топ-5 вкуснейших салатов 1. Салат с семгой Ингредиенты: соленая семга — 400 гр твердый сыр — 200 гр отварной картофель — 3 шт. вареные яйца — 3 шт. яблоки — 3 шт. лук — 3 луковицы, масло растительное для обжарки лука. майонез — 300 гр красная икра для украшения салата — 150 гр листья салата — для украшения Приготовление: 1. Натираем на крупной терке отварной картофель. 2. Яйца разделяем на белки и желтки и тоже натираем на терку отдельно белки от желтков. 3. Лук чистим, нарезаем полукольцами и обжариваем его на растительном масле до золотистого цвета. 4. Семгу нарежем небольшими кусочками — квадратиками. 5. Сыр и яблоки тоже натрем на терку. 6. Когда все продукты подготовлены, выкладываем салат на блюдо слоями, каждый слой смазываем тонким слоем майонеза: 1-й — слой — семга и обжаренный лук — смазываем майонезом. 2-й слой — картофель — смазываем майонезом. 3-й слой — яблоки — смазать слой майонезом. 4-й слой — сыр — смазать майонезом. 5-й слой — белок — смазываем майонезом. 6-й слой – желтки и немножко сыра — смазать майонезом. 7. Когда салат собран, даем пропитаться перед подачей на стол, в течение 3-х часов, а еще лучше накрыть его пищевой пленкой и поставить в холодильник на ночь для пропитки. Перед подачей на стол украшаем блюдо красной икрой и листьями салата. 2. Салат "Каприз" Ингредиенты: картошка окорочок морковь лук грибы яйца 3 шт зеленый лук Приготовление: Слоями: картошка отварная 2 шт (на терке) окорочек вареный 1 шт (мелко порезанный) морковь 1/2 шт жареная лук 1/2 шт жареный (с морковкой) грибы 200 гр (заморож) лук 1/2 жареный (с грибами) яйца вареные 3 шт (отдельно белок и желток потереть) зеленый лук Картошку, мясо, грибы и белок смешать отдельно с майонезом. По желанию присаливать. Выложить слоями. 3. Салат "Большой праздник" Ингредиенты: Сухарики 1 пачка не очень большая ветчина 200гр, грибы маринованные 200гр, яйца вареные 3 шт, майонез, соль, перец. Приготовление: Ветчину порезать соломкой, грибы произвольно, яйца кубиком, заправить майонезом, посолить, поперчить, перед подачей перемешать с сухариками. 4. Весенний салат Ингредиенты: Помидор 2-3 шт. Куриная грудка 500 гр. Сыр твердых сортов 150 гр. Красная фасоль - одна банка. Зеленый салат. Сухарики. Для заправки можно взять легкий майонез или сметану. Приготовление: 1. Помидор, салат мелко нарезаем. Сыр трем на терке. 2. Куриную грудку разделываем на мелкие кусочки и тушим на слабом огне минут 20 до того пока вся жидкость не выкипит, можно слегка обжарить. 3. Смешиваем все нарезанные и готовые ингредиенты, заправляем майонезом (сметаной). Подаем салат, посыпав сверху сухариками. 5. Быстрый салат с фасолью (и крабовыми палочками) Ингредиенты: Фасоль красная в собственном соку — 200 г Яйца — 2-3 шт. Крабовые палочки — 200 г Сметана, соль, перец, зелень Приготовление: 1. С фасоли слить сок. Крабовые палочки, яйца и зелень мелко порезать. 2. Затем все смешать, посолить, поперчить по вкусу и заправить сметаной. Салат готов!