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Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 20:45
Пять интересных фактoв о пользе гречки 1. По содepжанию нeзамeнимыx aминокислот белoк гречихи приближается к прoдуктам животного прoисхoждения и потомy считается почти равнoценнoй замeной мяса. При этом усваиваeтся грeча намнoгo лучше. 2. Гречкa стaбилизирyет yровeнь сaxaрa в крoви. После yпотрeблeния грeчнeвой каши в пищy, уpовень сахара пoвышается мeдлeнно, а не cкaчкообрaзно, кaк при упoтpеблении других углeводсодepжащих прoдyктoв. 3. Гречневaя крупa бoгата фолиевой киcлотой, кoтoрая
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 20:02
Очeнь вкyсныe pебpышки Ингpедиeнты -Cвиныe pебpышки — 1 кг -Лyк — 3-4 шт. -Соeвый coyс -Cпeции -Cоль, пеpeц Пригoтовлениe Cвиные pебра моeм, pежeм на порциoнные куcки. Bыклaдывaeм в глyбокyю поcуду, дoбавляeм мeлко пopeзанный лyк, coeвый соуc, специи, сoль, пeрeц. Хoрoшо пepeмeшиваем и остaвляем нa 2-3 чaса. Мapиновaнные рeбpa выкладываeм в фopмy для запекaния, свеpxy накрывaeм фольгoй и cтaвим в разoгpетyю дo 180 гpадycoв дуxовкy нa 1,5 чaсa, зa 20 минут дo гoтoвнoсти убираем фoльгу.
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 19:25
Теперь новое время👍
ТЕХНИКУМ
ТЕХНИКУМ
01:40
Управа найдётся!
696 340 views
8 Comments
42 Shares
1.5K likes
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 19:10
Не забывайте, что 2021 год - год быка! Вот интересные подачи блюд! На заметочку!
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Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 18:02
Сколько можно ждать! Обязательно попробуй омлет по этому удивительному рецепту Мексиканская лепешка ИНГРЕДИЕНТЫ 500 г отварного картофеля 150 г муки 1 яйцо 100 г ветчины 100 г твердого сыра соль, перец по вкусу растительное масло для обжарки ПРИГОТОВЛЕНИЕ Отвари картофель, приготовь пюре, добавь к нему муку и яйцо. Из приготовленного теста сформируй лепешку, выложи ее на смазанную маслом разогретую сковороду. На лепешку помести начинку, сверху накрой ее второй картофельной лепешкой. Обжаривай
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 17:21
Самый большой сыр был произведен в Канаде, в конце прошлого века. Этот сыр весил 26 тонн, а его длина составляла почти 10 метров. Количество молока, которое ушло на изготовление этого гиганта – более 200 тонн. Да, любители сыра сейчас облизнулись – это же рай для таких людей. Лучшие сыры самого высокого качества производят на сыроварне в южноуральском селе Сыростан на Урале. Сыр, который там производят, уникален по своему вкусу и географическому происхождению. Его делают из местного молока, в ун
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 17:02
Когда не можешь определиться какой вкус выбрать
Шеф-повар
Шеф-повар
Promo
added today at 16:39
Сломанные, кривые, отсутствующие зубы спереди не добавляют нам всем привлекательности и отталкивают от нас людей? Именно поэтому мы стараемся как можно меньше улыбаться и не показывать свои передние зубы СТОП комплексы! ⚡Встречайте - тотальная реабилитация улыбки⚡ Идeaльнaя yлыбкa бeз пoceщeния cтoмaтoлoгa - С ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ Dream Smile - http://postbar.ru/page/32433254 Dream Smile - это уникальное приспособление, которое сделает вашу улыбку неотразимой. С помощью него вы перестане
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 16:02
Уха по-камчатски...
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 15:11
Запеченные шампиньоны с травами Количество порций: 4 шт. Ингредиенты: Шампиньоны — 800 г Сливочное масло — 50 г Чеснок — 3 зубчика Смесь прованских трав — 1 ч. л. Соль — по вкусу Перец — по вкусу Бальзамический уксус — 40 мл Приготовление: 1. Грибы режем на 2-4 части в зависимости от размера. Мелкие оставляем целыми. 2. Растапливаем сливочное масло, добавляем натертый чеснок, прованские травы, соль, перец и уксус. 3. Вливаем смесь в миску с шампиньонами и перемешиваем. 4.
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Шеф-повар
02:02
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Топ-5 вкуснейших салатов 1. Салат с семгой  Ингредиенты: соленая семга — 400 гр твердый сыр — 200 гр отварной картофель — 3 шт. вареные яйца — 3 шт. яблоки — 3 шт. лук — 3 луковицы, масло растительное для обжарки лука. майонез — 300 гр красная икра для украшения салата — 150 гр листья салата — для украшения Приготовление: 1. Натираем на крупной терке отварной картофель. 2. Яйца разделяем на белки и желтки и тоже натираем на терку отдельно белки от желтков. 3. Лук чистим, нарезаем полукольцами и обжариваем его на растительном масле до золотистого цвета. 4. Семгу нарежем небольшими кусочками — квадратиками. 5. Сыр и яблоки тоже натрем на терку. 6. Когда все продукты подготовлены, выкладываем салат на блюдо слоями, каждый слой смазываем тонким слоем майонеза: 1-й — слой — семга и обжаренный лук — смазываем майонезом. 2-й слой — картофель — смазываем майонезом. 3-й слой — яблоки — смазать слой майонезом. 4-й слой — сыр — смазать майонезом. 5-й слой — белок — смазываем майонезом. 6-й слой – желтки и немножко сыра — смазать майонезом. 7. Когда салат собран, даем пропитаться перед подачей на стол, в течение 3-х часов, а еще лучше накрыть его пищевой пленкой и поставить в холодильник на ночь для пропитки. Перед подачей на стол украшаем блюдо красной икрой и листьями салата. 2. Салат "Каприз"  Ингредиенты: картошка  окорочок  морковь  лук  грибы  яйца 3 шт  зеленый лук  Приготовление: Слоями:  картошка отварная 2 шт (на терке)  окорочек вареный 1 шт (мелко порезанный)  морковь 1/2 шт жареная  лук 1/2 шт жареный (с морковкой)  грибы 200 гр (заморож)  лук 1/2 жареный (с грибами)  яйца вареные 3 шт (отдельно белок и желток потереть)  зеленый лук  Картошку, мясо, грибы и белок смешать отдельно с майонезом. По желанию присаливать. Выложить слоями.  3. Салат "Большой праздник"  Ингредиенты: Сухарики 1 пачка не очень большая ветчина 200гр, грибы маринованные 200гр, яйца вареные 3 шт, майонез, соль, перец. Приготовление: Ветчину порезать соломкой, грибы произвольно, яйца кубиком, заправить майонезом, посолить, поперчить, перед подачей перемешать с сухариками. 4. Весенний салат  Ингредиенты: Помидор 2-3 шт. Куриная грудка 500 гр. Сыр твердых сортов 150 гр. Красная фасоль - одна банка. Зеленый салат. Сухарики. Для заправки можно взять легкий майонез или сметану. Приготовление: 1. Помидор, салат мелко нарезаем. Сыр трем на терке. 2. Куриную грудку разделываем на мелкие кусочки и тушим на слабом огне минут 20 до того пока вся жидкость не выкипит, можно слегка обжарить. 3. Смешиваем все нарезанные и готовые ингредиенты, заправляем майонезом (сметаной). Подаем салат, посыпав сверху сухариками. 5. Быстрый салат с фасолью  (и крабовыми палочками) Ингредиенты: Фасоль красная в собственном соку — 200 г Яйца — 2-3 шт. Крабовые палочки — 200 г Сметана, соль, перец, зелень Приготовление: 1. С фасоли слить сок. Крабовые палочки, яйца и зелень мелко порезать. 2. Затем все смешать, посолить, поперчить по вкусу и заправить сметаной. Салат готов!
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