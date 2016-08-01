Картошка, запечённая в чесночном масле Ингредиенты на 5 картошек: - Масло сливочное — 100 г - Чеснок — 4 зубочка - Петрушка — 3 ст. л. - Сметана — 1 ст. л. - Сыр твердых сортов — 5 ст. л. Приготовление: 1. Масло выложить в миску. 2. Чеснок почистить, раздавить и измельчить. Петрушку мелко порезать, сыр натереть на мелкой терке. Все соединить, добавить сметану, посолить, поперчить, хорошо размешать. 3. Очищенный картофель разрезать вдоль и уложить в форму, слегка смазанную маслом. Сверху выложить чесночное масло. Запекать в духовке при температуре 220 градусов. Приятного аппетита!