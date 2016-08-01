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Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 22:11
СЫРНАЯ ПОДЛИВА ДЛЯ МАКАРОН ИНГРЕДИЕНТЫ: две ложки муки 2 ст. л, молока 1 ст, сливочного масла 50 г, растительное масло, соль, перец, натертого сыра (можно два вида) 200 г, тмин, базилик ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Разогреем растительное масло, добавим в него муку, обжарим до золотистого цвета, медленно вольем стакан молока, размешивая, доводим до кипения, добавим натертый сыр, помешивая. Добавим приправы, мягкое сливочное масло (его необходимо заранее достать из холодильника), перемешаем. Подават
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 20:45
Пять интересных фактoв о пользе гречки 1. По содepжанию нeзамeнимыx aминокислот белoк гречихи приближается к прoдуктам животного прoисхoждения и потомy считается почти равнoценнoй замeной мяса. При этом усваиваeтся грeча намнoгo лучше. 2. Гречкa стaбилизирyет yровeнь сaxaрa в крoви. После yпотрeблeния грeчнeвой каши в пищy, уpовень сахара пoвышается мeдлeнно, а не cкaчкообрaзно, кaк при упoтpеблении других углeводсодepжащих прoдyктoв. 3. Гречневaя крупa бoгата фолиевой киcлотой, кoтoрая
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 20:02
Очeнь вкyсныe pебpышки Ингpедиeнты -Cвиныe pебpышки — 1 кг -Лyк — 3-4 шт. -Соeвый coyс -Cпeции -Cоль, пеpeц Пригoтовлениe Cвиные pебра моeм, pежeм на порциoнные куcки. Bыклaдывaeм в глyбокyю поcуду, дoбавляeм мeлко пopeзанный лyк, coeвый соуc, специи, сoль, пeрeц. Хoрoшо пepeмeшиваем и остaвляем нa 2-3 чaса. Мapиновaнные рeбpa выкладываeм в фopмy для запекaния, свеpxy накрывaeм фольгoй и cтaвим в разoгpетyю дo 180 гpадycoв дуxовкy нa 1,5 чaсa, зa 20 минут дo гoтoвнoсти убираем фoльгу.
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 19:25
Теперь новое время👍
ТЕХНИКУМ
ТЕХНИКУМ
01:40
Управа найдётся!
745 692 views
7 Comments
42 Shares
1.6K likes
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 19:10
Не забывайте, что 2021 год - год быка! Вот интересные подачи блюд! На заметочку!
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Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 18:02
Сколько можно ждать! Обязательно попробуй омлет по этому удивительному рецепту Мексиканская лепешка ИНГРЕДИЕНТЫ 500 г отварного картофеля 150 г муки 1 яйцо 100 г ветчины 100 г твердого сыра соль, перец по вкусу растительное масло для обжарки ПРИГОТОВЛЕНИЕ Отвари картофель, приготовь пюре, добавь к нему муку и яйцо. Из приготовленного теста сформируй лепешку, выложи ее на смазанную маслом разогретую сковороду. На лепешку помести начинку, сверху накрой ее второй картофельной лепешкой. Обжаривай
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 17:21
Самый большой сыр был произведен в Канаде, в конце прошлого века. Этот сыр весил 26 тонн, а его длина составляла почти 10 метров. Количество молока, которое ушло на изготовление этого гиганта – более 200 тонн. Да, любители сыра сейчас облизнулись – это же рай для таких людей. Лучшие сыры самого высокого качества производят на сыроварне в южноуральском селе Сыростан на Урале. Сыр, который там производят, уникален по своему вкусу и географическому происхождению. Его делают из местного молока, в ун
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 17:02
Когда не можешь определиться какой вкус выбрать
Шеф-повар
Шеф-повар
Promo
added today at 16:39
Сломанные, кривые, отсутствующие зубы спереди не добавляют нам всем привлекательности и отталкивают от нас людей? Именно поэтому мы стараемся как можно меньше улыбаться и не показывать свои передние зубы СТОП комплексы! ⚡Встречайте - тотальная реабилитация улыбки⚡ Идeaльнaя yлыбкa бeз пoceщeния cтoмaтoлoгa - С ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ Dream Smile - http://postbar.ru/page/32433254 Dream Smile - это уникальное приспособление, которое сделает вашу улыбку неотразимой. С помощью него вы перестане
Шеф-повар
Шеф-повар
added today at 16:02
Уха по-камчатски...
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Шеф-повар
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Овощное рагу с курицей  Ингредиенты:  • Куриное филе или куриная грудка - 600 гр  • Картофель - 400 гр  • Лук репчатый - 100 гр (3 небольшие луковицы)  • Перец болгарский - 3 шт  • Морковь - 100 гр (3 шт небольших размеров)  • Помидоры - 600 гр  • Чеснок - 2 зубчика  • Лавровый лист - 2 шт  • Масло растительное - 3 столовые ложки  • Соль - по вкусу  • Перец черный молотый - по вкусу  Приготовление:  1. Помыть куриное филе и нарезать небольшими кусочками.  2. Картофель чистим, моем и нарезаем небольшими кубиками.  3. Лук и морковь чистим, моем и нарезаем полукольцами, сладкий болгарский перец моем, чистим от семечек, нарезаем кубиком.  4. Кабачки для рагу чистим и нарезаем небольшим кубиком.  5. Ставим утятницу на огонь и на растительном масле обжариваем кусочки курицы с каждой стороны по 3-5 минут.  6. Слоями укладываем остальные, уже нарезанные ингредиенты, не забывая солить и перчить, добавляем половину стакана воды и сверху, последним слоем, укладываем порезанные кружочками помидоры.  7. Закрываем утятницу крышкой и готовим рагу на среднем огне 40 минут.  8. Овощное рагу с курицей - самодостаточное блюдо и в гарнире не нуждается. Подавать в горячем виде, можно добавить мелко порезанную зелень (вашу любимую).  Приятного аппетита!
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