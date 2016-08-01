Овощное рагу с курицей Ингредиенты: • Куриное филе или куриная грудка - 600 гр • Картофель - 400 гр • Лук репчатый - 100 гр (3 небольшие луковицы) • Перец болгарский - 3 шт • Морковь - 100 гр (3 шт небольших размеров) • Помидоры - 600 гр • Чеснок - 2 зубчика • Лавровый лист - 2 шт • Масло растительное - 3 столовые ложки • Соль - по вкусу • Перец черный молотый - по вкусу Приготовление: 1. Помыть куриное филе и нарезать небольшими кусочками. 2. Картофель чистим, моем и нарезаем небольшими кубиками. 3. Лук и морковь чистим, моем и нарезаем полукольцами, сладкий болгарский перец моем, чистим от семечек, нарезаем кубиком. 4. Кабачки для рагу чистим и нарезаем небольшим кубиком. 5. Ставим утятницу на огонь и на растительном масле обжариваем кусочки курицы с каждой стороны по 3-5 минут. 6. Слоями укладываем остальные, уже нарезанные ингредиенты, не забывая солить и перчить, добавляем половину стакана воды и сверху, последним слоем, укладываем порезанные кружочками помидоры. 7. Закрываем утятницу крышкой и готовим рагу на среднем огне 40 минут. 8. Овощное рагу с курицей - самодостаточное блюдо и в гарнире не нуждается. Подавать в горячем виде, можно добавить мелко порезанную зелень (вашу любимую). Приятного аппетита!