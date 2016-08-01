Сытный, но легкий салатик! Состав: Зеленые яблоки 2 шт. Свежие огурцы 3-4 шт. Отварная куриная грудка. маслины 5-8 шт (разрезать на пополам) Черный молотый перец. Соус: Смешиваем либо 1% простой йогурт и 3 ложки нежирной сметаны. Либо йогурт и майонез легкий.