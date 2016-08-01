Картошка запеченная в кефире под сыром... Картошка 10 шт Кефир 0.5 1 луковица 3 зуб чеснока Сыр 150 гр Соль, перец, укроп. Картошку очистить,нарезать,выложить в противень.Лук порезать полу кольцами ,поджарить 3-5 минут на под. масле..Выложить лук на картошку...Кефир вылить в миску ,добавить измельченный чеснок,укроп,соль,перец.Залить получившимся соусом картошку ..Поставить в духовку на минут 30..Затем достать и посыпать потертым сыром и поставить еще на минут 15 в духовку. Автор: Ира Красильникова