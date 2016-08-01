added today at 00:02
Запечённая курочка с соусом филе бедра без кости и кожи 8 шт 800 гр лук 100 гр (у меня красный) протертые томаты 200 гр чеснок 2 зубчика пучок петрушки сухие травы , соль, перец Чеснок измельчаем. Лук режем кольцами и укладываем на дно формы. Курицу солим, перчим, посыпаем травами и чесноком, укладываем в форму на лук. Петрушку режем и смешиваем с протертыми томатами (у меня покупные) и заливаем курицу, так чтобы соус попал на дно и по бокам курицы. При желании можно ещё помидоры положить
added yesterday at 23:52
5 специй которые заставят кофе работать на нас 1. ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ. Черный перец оказывает сильное очищающее действие на систему пищеварения, выводит токсины, улучшает обмен веществ, стимулирует работу желудка, является антисептиком. Добавляйте его в горячий кофе по 1-2 горошинки, дайте настояться. 2. КАРДАМОН. Действует успокаивающе. Укрепляет желудок. Рекомендуется добавлять в кофе коробочки кардамона или свежий порошок. Придает кофе особый неповторимый аромат за счет действия эфирных масел.
Омлет по-денверски, запеченный в духовке. Омлет по-денверски - довольно популярный вид омлета. Это омлет со сладким перцем, ветчиной, луком, зачастую с тертым сыром и иногда еще и с грибами. Вам потребуется: половина большой луковицы 1 средний зеленый сладкий перец половинка большого красного сладкого перца (по желанию) 200 г ветчины 1 ст.л. растительного масла (плюс еще немного для смазывания формы) 1 ст.л. сливочного масла 8 яиц 1/2 стакана молока 200 г хорошо плавящегося сыра средней тверд
9 РЕЦЕПТОВ КРАСИВЫХ САЛАТОВ К НОВОМУ ГОДУ 2018 1) Классический салат из печени трески ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 банка печени трески 2 картофелины 2 яйца 1 луковица 2 ст. л. консервированного зеленого горошка Майонез Зеленый лук и укроп по вкусу 1/2 лимона ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Отварите в мундирах картофель, яйца. Почистите отваренный картофель, нарежьте кубиками. Также кубиками нарежьте яйца. Печень трески измельчите. Мелко нарежьте репчатый лук, зеленый лук и укроп. Смешайте все продукты вместе с зеле
added yesterday at 22:11
СЫРНАЯ ПОДЛИВА ДЛЯ МАКАРОН ИНГРЕДИЕНТЫ: две ложки муки 2 ст. л, молока 1 ст, сливочного масла 50 г, растительное масло, соль, перец, натертого сыра (можно два вида) 200 г, тмин, базилик ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Разогреем растительное масло, добавим в него муку, обжарим до золотистого цвета, медленно вольем стакан молока, размешивая, доводим до кипения, добавим натертый сыр, помешивая. Добавим приправы, мягкое сливочное масло (его необходимо заранее достать из холодильника), перемешаем. Подават
added yesterday at 20:45
Пять интересных фактoв о пользе гречки 1. По содepжанию нeзамeнимыx aминокислот белoк гречихи приближается к прoдуктам животного прoисхoждения и потомy считается почти равнoценнoй замeной мяса. При этом усваиваeтся грeча намнoгo лучше. 2. Гречкa стaбилизирyет yровeнь сaxaрa в крoви. После yпотрeблeния грeчнeвой каши в пищy, уpовень сахара пoвышается мeдлeнно, а не cкaчкообрaзно, кaк при упoтpеблении других углeводсодepжащих прoдyктoв. 3. Гречневaя крупa бoгата фолиевой киcлотой, кoтoрая
added yesterday at 20:02
Очeнь вкyсныe pебpышки Ингpедиeнты -Cвиныe pебpышки — 1 кг -Лyк — 3-4 шт. -Соeвый coyс -Cпeции -Cоль, пеpeц Пригoтовлениe Cвиные pебра моeм, pежeм на порциoнные куcки. Bыклaдывaeм в глyбокyю поcуду, дoбавляeм мeлко пopeзанный лyк, coeвый соуc, специи, сoль, пeрeц. Хoрoшо пepeмeшиваем и остaвляем нa 2-3 чaса. Мapиновaнные рeбpa выкладываeм в фopмy для запекaния, свеpxy накрывaeм фольгoй и cтaвим в разoгpетyю дo 180 гpадycoв дуxовкy нa 1,5 чaсa, зa 20 минут дo гoтoвнoсти убираем фoльгу.
added yesterday at 19:25
01:40
Управа найдётся!
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added yesterday at 18:02
Сколько можно ждать! Обязательно попробуй омлет по этому удивительному рецепту Мексиканская лепешка ИНГРЕДИЕНТЫ 500 г отварного картофеля 150 г муки 1 яйцо 100 г ветчины 100 г твердого сыра соль, перец по вкусу растительное масло для обжарки ПРИГОТОВЛЕНИЕ Отвари картофель, приготовь пюре, добавь к нему муку и яйцо. Из приготовленного теста сформируй лепешку, выложи ее на смазанную маслом разогретую сковороду. На лепешку помести начинку, сверху накрой ее второй картофельной лепешкой. Обжаривай
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