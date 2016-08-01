Ловите шикарную подборку салатиков к Новому году

added today at 19:25
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Управа найдётся!
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added today at 18:02
Сколько можно ждать! Обязательно попробуй омлет по этому удивительному рецепту Мексиканская лепешка ИНГРЕДИЕНТЫ 500 г отварного картофеля 150 г муки 1 яйцо 100 г ветчины 100 г твердого сыра соль, перец по вкусу растительное масло для обжарки ПРИГОТОВЛЕНИЕ Отвари картофель, приготовь пюре, добавь к нему муку и яйцо. Из приготовленного теста сформируй лепешку, выложи ее на смазанную маслом разогретую сковороду. На лепешку помести начинку, сверху накрой ее второй картофельной лепешкой. Обжаривай
added today at 17:21
Самый большой сыр был произведен в Канаде, в конце прошлого века. Этот сыр весил 26 тонн, а его длина составляла почти 10 метров. Количество молока, которое ушло на изготовление этого гиганта – более 200 тонн. Да, любители сыра сейчас облизнулись – это же рай для таких людей. Лучшие сыры самого высокого качества производят на сыроварне в южноуральском селе Сыростан на Урале. Сыр, который там производят, уникален по своему вкусу и географическому происхождению. Его делают из местного молока, в ун
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added today at 16:39
Сломанные, кривые, отсутствующие зубы спереди не добавляют нам всем привлекательности и отталкивают от нас людей? Именно поэтому мы стараемся как можно меньше улыбаться и не показывать свои передние зубы СТОП комплексы! Встречайте - тотальная реабилитация улыбки Идeaльнaя yлыбкa бeз пoceщeния cтoмaтoлoгa - С ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ Dream Smile - http://postbar.ru/page/32433254 Dream Smile - это уникальное приспособление, которое сделает вашу улыбку неотразимой. С помощью него вы перестане
added today at 15:11
Запеченные шампиньоны с травами Количество порций: 4 шт. Ингредиенты: Шампиньоны — 800 г Сливочное масло — 50 г Чеснок — 3 зубчика Смесь прованских трав — 1 ч. л. Соль — по вкусу Перец — по вкусу Бальзамический уксус — 40 мл Приготовление: 1. Грибы режем на 2-4 части в зависимости от размера. Мелкие оставляем целыми. 2. Растапливаем сливочное масло, добавляем натертый чеснок, прованские травы, соль, перец и уксус. 3. Вливаем смесь в миску с шампиньонами и перемешиваем. 4.
added today at 14:03
12 ЛУЧШИХ ПАСТ ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ: БЫСТРО, ВКУСНО, ПОЛЕЗНО. 1. Из яиц и лука Натрите на крупной терке вареные яйца, а лук порубите как можно мельче. Размягчите и разотрите масло, смешайте его со сметаной, солью и перцем. Можно также добавить мелконарубленную зелень. 2. Из яиц и сырка «Дружба» Вареные яйца натрите на крупной терке. Сырок «Дружба» или подобный ему разотрите и тщательно смешайте с творогом в пропорции 2:1. Смешайте яйца, сырно-творожную массу, сметану, соль и мелкопорезанную з
added today at 13:02
Красивая овощная запеканка Ингредиенты: Кабачок молодой — 1 шт. Морковь крупная — 1 шт. Помидор — 2 шт. Яйцо — 3 шт. Сметана ( у меня 15 % ) — 100 г Сыр твёрдый — 50 г Чеснок ( по желанию ) — 3 зубчика Соль Приготовление: 1. Кабачок и морковь нарезать тонкими полосками при помощи овощечистки. Помидоры нарезать кружочками. 2. Каждую полосочку кабачка и моркови скрутить рулетиком. Выложить рулетика в шахматном порядке в форму для запекания ( у меня квадратная форма 20 х 20 см). 3. Кружочки по
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