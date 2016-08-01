Ингредиенты: Варенье (любое) - 0,5 л. Рис - 1 горсть Дрожжи - на кончике ножа Приготовление: В 2-х литровую банку выкладываем варенье , дрожжи и кипяченую, остывшую воду по "плечики" банки, рис, дрожжи. Натягиваем на банку медицинскую перчатку и завязываем ее (можно воспользоваться более современным приспособлением - гидрозатвором, приобретенным в магазине). Оставляем банку при комнатной температуре приблизительно на 3 недели. Через несколько дней перчатка поднимется и надуется. Когда перчатка опадёт - вино готово!. Процеживаем вино через несколько слоев марли. Домашнее вино готово! Если Вы собираетесь долго хранить вино, то стоит его "закрепить", добавив рюмку спирта или две рюмки водки. После дегустации этого вина, покупать вино в магазине, поверьте, Вы уже не будете!