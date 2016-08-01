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Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 15:01
Хронический гайморит можно вылечить обычным черным чаем. Люди, страдающие хроническим гайморитом, знают, как быстро обычный насморк превращается в гайморит. Оказывается, лечение хронического гайморита народными средствами может быть выполнено при помощи самого обычного чая. Строго говоря, конечно, не только при помощи чая, но и при помощи еще двух не самых экзотических ингредиентов. Однако именно настойка крепкого черного чая чай является одним из ключевых элементов приведенного ниже рецепта
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 13:00
Такие вот красотули у нас в деревне
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
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added today at 11:30
Заметила, что на ноге начала увеличиваться косточка. Поэтому решила перейти на специальную корректирующую обувь. Заказала сандалии Само 👉 http://onepagesale.net/rd/2WNOMK 😻Эти шлепки очень классные, удобные , невесомые, совсем не чувствуются, ногам комфортно и мягенько стопе 👣. Они фиксируют большой палец, поэтому я больше не чувствую нагрузку на косточку. Заметила, что стопы стали меньше уставать. 👍 Так что корректирующая обувь – это ВЕЩЬ! Но обычно все такие модельки выглядят грубо. 🌺🌺А
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 11:00
Оцените задумку 👍 👍 👍
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 10:00
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 09:00
Шикарное, вкусное, ароматное домашнее вино, да еще и с "гуманным ценником" - прекрасное решение к праздничному столу! А восхищение гостей, попробовавших этот "божественный" напиток, станет Вам наградой за труды и терпение! 🍷 🍷 🍷 🍷
📌 Ингредиенты: Варенье (любое) - 0,5 л. Рис - 1 горсть Дрожжи - на кончике ножа Приготовление: В 2-х литровую банку выкладываем варенье , дрожжи и кипяченую, остывшую воду по "плечики" банки, рис, дрожжи. Натягиваем на банку медицинскую перчатку и завязываем ее (можно воспользоваться более современным приспособлением - гидрозатвором, приобретенным в магазине). Оставляем банку при комнатной температуре приблизительно на 3 недели. Через несколько дней перчатка поднимется и надуется. Когда перчат
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 07:00
👉ВАРЕНЬЕ ИЗ ПЕРСИКОВ  
Ингредиенты для персикового варенья: сахар-песок – 1,3 кг; вода – 1 стакан; персики – 1 кг; лимонная кислота – 0,25 ч.л.; ванилин – на кончике чайной ложки. Рецепт варенья из персиков: 1. Моем фрукты в проточной воде. Готовим две кастрюли: одну с кипятком, вторую с холодной водой, в которую добавлена чайная ложечка кислоты или свежий сок лимона. 2. Затем опускаем каждый персик в кипяток примерно на 10 секунд, вынимаем и сразу перекладываем в холодную воду. 3. Достаем фрукты, очищаем, складываем
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
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added today at 05:30
💣Бомбическое средство! 👉 http://b.newshopsale.ru/rd/LJwXgg Помогает вернуть гладкость плиточке в ванной без особых усилий. Для меня немаловажно агрессивность средства. В данном случае запах практически отсутствует, да и кожа рук не страдает (если вдруг кто без перчаток). 😉 При этом результат виден после первого же применения. Помимо плитки, я использовала эти таблетки для выведения ржавого налета в ванне, эффект тоже супер 👍, хотя до этого ни одно средство не помогало! Я просто в шоке, одноз
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 05:00
ГРИБНАЯ СОЛЯНКА - вкуснейший рецепт!
Состав: Капуста белокочанная 1,5 кг, грибы 1,5 кг, лук репчатый 0,5 кг, морковь 0,5 кг, масло растительное 250 мл, сахар пол стакана, соль 1 ст. л., уксусная эссенция 1 ст. л., лавровый лист 5 листьев, перец черный горошком 8 шт. Приготовление: Грибы почистить, нарезать крупными кусочками.Затем отварить в подсоленной воде (когда вода закипит, добавить грибы и варить минут 5-7). Перекинуть на дуршлаг, чтобы дать лишней жидкости стечь. Нашинковать капусту соломкой. Посолить и помять хорошо руками.
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 04:00
👉Болгарский перец с семенами и хвостиками
Рассол: на 4 л воды: - 2 ст. сахара; - 2 ст. 6%-го столового уксуса; - 2 ст. подсолнечного масла; - 4 ст. ложки соли ( с небольшой горкой); - лавровый лист, перец горошком черный и душистый. Приготовление: Довести рассол до кипения. Перец промыть, наколоть вилкой в нескольких местах (перец не чистить, с ножкой бросить в кипящий раствор), кипятить 3-5 мин., разложить в чистые 3-литровые банки. Заливать частями, т.к. масло должно быть во всех банках. Закатать, укутать в одеяло на сутки. Указанного
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Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
09:00
245 541 participants in the group
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Шикарное, вкусное, ароматное домашнее вино, да еще и с "гуманным ценником" - прекрасное решение к праздничному столу! А восхищение гостей, попробовавших этот "божественный" напиток, станет Вам наградой за труды и терпение! 🍷 🍷 🍷 🍷
📌 Ингредиенты: Варенье (любое) - 0,5 л. Рис - 1 горсть Дрожжи - на кончике ножа Приготовление: В 2-х литровую банку выкладываем варенье , дрожжи и кипяченую, остывшую воду по "плечики" банки, рис, дрожжи. Натягиваем на банку медицинскую перчатку и завязываем ее (можно воспользоваться более современным приспособлением - гидрозатвором, приобретенным в магазине). Оставляем банку при комнатной температуре приблизительно на 3 недели. Через несколько дней перчатка поднимется и надуется. Когда перчатка опадёт - вино готово!. Процеживаем вино через несколько слоев марли. Домашнее вино готово! Если Вы собираетесь долго хранить вино, то стоит его "закрепить", добавив рюмку спирта или две рюмки водки. После дегустации этого вина, покупать вино в магазине, поверьте, Вы уже не будете!