АБРИКОСОВОЕ ВАРЕНЬЕ - безумно вкусно! 😍

В огромном тазу или широкой кастрюле варю его. . На 1 кг. абрикос-— 1 кг. сахара. Косточки удаляю и варю половинки , либо так — удаляю косточки не разрезая полностью фрукту, будут , ,как целые. На весь таз, а там может быть и 5 кг абрикос-— лью на дно —-1-2 стакана воды, чтобы сразу не пристало. Засыпаю сахар и сразу ставлю на огонь, небольшой, пока расстает сахар. А лучше делать так: —-сначала в таз-фрукты, потом посыпать сахаром, потом полить водой сахар, чтобы он намочился Доводите до кипения, но не кипятите ...Отставили . На след день-— опять доводите до кипения, но не кипятите И так каждый день, кол-во дней не определено, ничего с вареньем не случится. Когда жидкость превратится в прозрачный мед, а фрукты будут целые и янтарные, вот тогда можно закатывать в банки горячим ... Если любите, можно чуть-чуть ванильки добавить, но немножко ...