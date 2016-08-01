АБРИКОСОВОЕ ВАРЕНЬЕ - безумно вкусно! 😍

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Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 15:01
Хронический гайморит можно вылечить обычным черным чаем. Люди, страдающие хроническим гайморитом, знают, как быстро обычный насморк превращается в гайморит. Оказывается, лечение хронического гайморита народными средствами может быть выполнено при помощи самого обычного чая. Строго говоря, конечно, не только при помощи чая, но и при помощи еще двух не самых экзотических ингредиентов. Однако именно настойка крепкого черного чая чай является одним из ключевых элементов приведенного ниже рецепта
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 13:00
Такие вот красотули у нас в деревне
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
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added today at 11:30
Заметила, что на ноге начала увеличиваться косточка. Поэтому решила перейти на специальную корректирующую обувь. Заказала сандалии Само 👉 http://onepagesale.net/rd/2WNOMK 😻Эти шлепки очень классные, удобные , невесомые, совсем не чувствуются, ногам комфортно и мягенько стопе 👣. Они фиксируют большой палец, поэтому я больше не чувствую нагрузку на косточку. Заметила, что стопы стали меньше уставать. 👍 Так что корректирующая обувь – это ВЕЩЬ! Но обычно все такие модельки выглядят грубо. 🌺🌺А
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 11:00
Оцените задумку 👍 👍 👍
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 10:00
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 09:00
Шикарное, вкусное, ароматное домашнее вино, да еще и с "гуманным ценником" - прекрасное решение к праздничному столу! А восхищение гостей, попробовавших этот "божественный" напиток, станет Вам наградой за труды и терпение! 🍷 🍷 🍷 🍷
📌 Ингредиенты: Варенье (любое) - 0,5 л. Рис - 1 горсть Дрожжи - на кончике ножа Приготовление: В 2-х литровую банку выкладываем варенье , дрожжи и кипяченую, остывшую воду по "плечики" банки, рис, дрожжи. Натягиваем на банку медицинскую перчатку и завязываем ее (можно воспользоваться более современным приспособлением - гидрозатвором, приобретенным в магазине). Оставляем банку при комнатной температуре приблизительно на 3 недели. Через несколько дней перчатка поднимется и надуется. Когда перчат
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 07:00
👉ВАРЕНЬЕ ИЗ ПЕРСИКОВ  
Ингредиенты для персикового варенья: сахар-песок – 1,3 кг; вода – 1 стакан; персики – 1 кг; лимонная кислота – 0,25 ч.л.; ванилин – на кончике чайной ложки. Рецепт варенья из персиков: 1. Моем фрукты в проточной воде. Готовим две кастрюли: одну с кипятком, вторую с холодной водой, в которую добавлена чайная ложечка кислоты или свежий сок лимона. 2. Затем опускаем каждый персик в кипяток примерно на 10 секунд, вынимаем и сразу перекладываем в холодную воду. 3. Достаем фрукты, очищаем, складываем
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
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added today at 05:30
💣Бомбическое средство! 👉 http://b.newshopsale.ru/rd/LJwXgg Помогает вернуть гладкость плиточке в ванной без особых усилий. Для меня немаловажно агрессивность средства. В данном случае запах практически отсутствует, да и кожа рук не страдает (если вдруг кто без перчаток). 😉 При этом результат виден после первого же применения. Помимо плитки, я использовала эти таблетки для выведения ржавого налета в ванне, эффект тоже супер 👍, хотя до этого ни одно средство не помогало! Я просто в шоке, одноз
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 05:00
ГРИБНАЯ СОЛЯНКА - вкуснейший рецепт!
Состав: Капуста белокочанная 1,5 кг, грибы 1,5 кг, лук репчатый 0,5 кг, морковь 0,5 кг, масло растительное 250 мл, сахар пол стакана, соль 1 ст. л., уксусная эссенция 1 ст. л., лавровый лист 5 листьев, перец черный горошком 8 шт. Приготовление: Грибы почистить, нарезать крупными кусочками.Затем отварить в подсоленной воде (когда вода закипит, добавить грибы и варить минут 5-7). Перекинуть на дуршлаг, чтобы дать лишней жидкости стечь. Нашинковать капусту соломкой. Посолить и помять хорошо руками.
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 04:00
👉Болгарский перец с семенами и хвостиками
Рассол: на 4 л воды: - 2 ст. сахара; - 2 ст. 6%-го столового уксуса; - 2 ст. подсолнечного масла; - 4 ст. ложки соли ( с небольшой горкой); - лавровый лист, перец горошком черный и душистый. Приготовление: Довести рассол до кипения. Перец промыть, наколоть вилкой в нескольких местах (перец не чистить, с ножкой бросить в кипящий раствор), кипятить 3-5 мин., разложить в чистые 3-литровые банки. Заливать частями, т.к. масло должно быть во всех банках. Закатать, укутать в одеяло на сутки. Указанного
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Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
yesterday 05:00
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АБРИКОСОВОЕ ВАРЕНЬЕ - безумно вкусно! 😍
В огромном тазу или широкой кастрюле варю его. . На 1 кг. абрикос-— 1 кг. сахара. Косточки удаляю и варю половинки , либо так — удаляю косточки не разрезая полностью фрукту, будут , ,как целые. На весь таз, а там может быть и 5 кг абрикос-— лью на дно —-1-2 стакана воды, чтобы сразу не пристало. Засыпаю сахар и сразу ставлю на огонь, небольшой, пока расстает сахар. А лучше делать так: —-сначала в таз-фрукты, потом посыпать сахаром, потом полить водой сахар, чтобы он намочился Доводите до кипения, но не кипятите ...Отставили . На след день-— опять доводите до кипения, но не кипятите И так каждый день, кол-во дней не определено, ничего с вареньем не случится. Когда жидкость превратится в прозрачный мед, а фрукты будут целые и янтарные, вот тогда можно закатывать в банки горячим ... Если любите, можно чуть-чуть ванильки добавить, но немножко ...
Эльвира Ширко
yesterday 05:57
Эльвира Ширко
❤
  • 1
Татьяна Ширингина (Шиндер)
yesterday 06:38
Татьяна Ширингина (Шиндер)
И так каждый день, пока не съешь все варенье! А готовность не важна! 😂😂😂
  • 1
yesterday 11:03
Татьяна Ткаченко
😂
  • 0
Екатерина Данилова
13:22
Екатерина Данилова
😃
  • 0
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