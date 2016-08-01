АБРИКОСОВОЕ ВАРЕНЬЕ - безумно вкусно! 😍

added today at 15:01
Хронический гайморит можно вылечить обычным черным чаем. Люди, страдающие хроническим гайморитом, знают, как быстро обычный насморк превращается в гайморит. Оказывается, лечение хронического гайморита народными средствами может быть выполнено при помощи самого обычного чая. Строго говоря, конечно, не только при помощи чая, но и при помощи еще двух не самых экзотических ингредиентов. Однако именно настойка крепкого черного чая чай является одним из ключевых элементов приведенного ниже рецепта
added today at 13:00
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added today at 11:30
Заметила, что на ноге начала увеличиваться косточка. Поэтому решила перейти на специальную корректирующую обувь. Заказала сандалии Само http://onepagesale.net/rd/2WNOMK Эти шлепки очень классные, удобные , невесомые, совсем не чувствуются, ногам комфортно и мягенько стопе . Они фиксируют большой палец, поэтому я больше не чувствую нагрузку на косточку. Заметила, что стопы стали меньше уставать. Так что корректирующая обувь – это ВЕЩЬ! Но обычно все такие модельки выглядят грубо. А
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added today at 09:00
Ингредиенты: Варенье (любое) - 0,5 л. Рис - 1 горсть Дрожжи - на кончике ножа Приготовление: В 2-х литровую банку выкладываем варенье , дрожжи и кипяченую, остывшую воду по "плечики" банки, рис, дрожжи. Натягиваем на банку медицинскую перчатку и завязываем ее (можно воспользоваться более современным приспособлением - гидрозатвором, приобретенным в магазине). Оставляем банку при комнатной температуре приблизительно на 3 недели. Через несколько дней перчатка поднимется и надуется. Когда перчат
added today at 07:00
Ингредиенты для персикового варенья: сахар-песок – 1,3 кг; вода – 1 стакан; персики – 1 кг; лимонная кислота – 0,25 ч.л.; ванилин – на кончике чайной ложки. Рецепт варенья из персиков: 1. Моем фрукты в проточной воде. Готовим две кастрюли: одну с кипятком, вторую с холодной водой, в которую добавлена чайная ложечка кислоты или свежий сок лимона. 2. Затем опускаем каждый персик в кипяток примерно на 10 секунд, вынимаем и сразу перекладываем в холодную воду. 3. Достаем фрукты, очищаем, складываем
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added today at 05:30
Бомбическое средство! http://b.newshopsale.ru/rd/LJwXgg Помогает вернуть гладкость плиточке в ванной без особых усилий. Для меня немаловажно агрессивность средства. В данном случае запах практически отсутствует, да и кожа рук не страдает (если вдруг кто без перчаток). При этом результат виден после первого же применения. Помимо плитки, я использовала эти таблетки для выведения ржавого налета в ванне, эффект тоже супер , хотя до этого ни одно средство не помогало! Я просто в шоке, одноз
added today at 05:00
Состав: Капуста белокочанная 1,5 кг, грибы 1,5 кг, лук репчатый 0,5 кг, морковь 0,5 кг, масло растительное 250 мл, сахар пол стакана, соль 1 ст. л., уксусная эссенция 1 ст. л., лавровый лист 5 листьев, перец черный горошком 8 шт. Приготовление: Грибы почистить, нарезать крупными кусочками.Затем отварить в подсоленной воде (когда вода закипит, добавить грибы и варить минут 5-7). Перекинуть на дуршлаг, чтобы дать лишней жидкости стечь. Нашинковать капусту соломкой. Посолить и помять хорошо руками.
added today at 04:00
Рассол: на 4 л воды: - 2 ст. сахара; - 2 ст. 6%-го столового уксуса; - 2 ст. подсолнечного масла; - 4 ст. ложки соли ( с небольшой горкой); - лавровый лист, перец горошком черный и душистый. Приготовление: Довести рассол до кипения. Перец промыть, наколоть вилкой в нескольких местах (перец не чистить, с ножкой бросить в кипящий раствор), кипятить 3-5 мин., разложить в чистые 3-литровые банки. Заливать частями, т.к. масло должно быть во всех банках. Закатать, укутать в одеяло на сутки. Указанного
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