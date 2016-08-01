Предлагаю вашему вниманию, очень вкусное и ароматное варенье, по оригинальному грузинскому рецепту.

Варенье из слив "по-грузински" Это восхитительное варенье будет радовать вас долгими зимними вечерами. Ингредиенты: - 4 кг спелых слив, - 300 г ядер грецких орехов, - 1200 г сахара, - 2 ч. ложки натертого имбиря, - 2 ч ложки корицы, - 2 литра воды. Приготовление: 1. Сливы для этого варенья необходимо выбирать спелые и не битые. Сливы хорошо промыть в проточной воде и обсушить. Каждую сливу разделить на половинки и удалить косточку (если у вас есть специальное приспособление для удаления косточек, то можете воспользоваться им). 2. Грецкие орехи измельчить или оставить половинками (мне больше нравится торой вариант). 3. В глубокую кастрюлю для варки варенья выложить сливы, добавить сахар и воду. 4. Довести до кипения на медленном огне до закипания. После того, как варенье закипело, аккуратно снять пенку. Добавить корицу и натертый имбирь. Хорошо перемешать что бы специи равномерно распределились. 5. Варить в течение 40 минут, периодически помешивая и удаляя пенку. 6. После того как пройдет 40 минут, кастрюлю с вареньем снять с огня и дать полностью остыть. 7. После того как варенье остыло, добавить грецкие орехи (желательно прокаленные на сковороде). 8. Разлить варенье по стерильным банкам и закрыть плотными крышками. Варенье готово! Приятного чаепития!