Перец фаршированный капустой на зиму

Ингредиенты: 35-40 шт. сладкого перца, 3-3,5 кг. капусты, 1 шт. горького перца, 2 шт. моркови, 13 зубчиков чеснока, Зелень(укроп, петрушка). Маринад: 1 л. воды, 2 ст.л. соли, 1 ст. сахара, 0,5 ст. подсолнечного масла, 0,5 ст. 9% уксуса. Приготовление: Сладкий перец очистить от семян и бланшировать в кипящей воде 5 - 7 минут небольшими порциями, затем охладить. Капусту нашинковать, добавить в нее измельченную зелень, тертую морковь, чеснок и 1 горький перец (можно и больше - по вкусу) Все перемешать, немного присолить. Нафаршировать начинкой перцы и уложить их в банку. Затем залить их приготовленным рассолом из воды соли, сахара, растительного масла и уксуса. Накрыть крышкой и стерилизовать: 2 литровые банки - 30 мину, 1 литровые - 20 минут. После чего закупорить и перевернуть вверх дном. Оставить до полного остывания.