Перец фаршированный капустой на зиму

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Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 16:00
Дом там, где всегда тебя ждут! Где тепло, уютно и пахнет мамой...
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 15:01
Хронический гайморит можно вылечить обычным черным чаем. Люди, страдающие хроническим гайморитом, знают, как быстро обычный насморк превращается в гайморит. Оказывается, лечение хронического гайморита народными средствами может быть выполнено при помощи самого обычного чая. Строго говоря, конечно, не только при помощи чая, но и при помощи еще двух не самых экзотических ингредиентов. Однако именно настойка крепкого черного чая чай является одним из ключевых элементов приведенного ниже рецепта
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 13:00
Такие вот красотули у нас в деревне
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
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added today at 11:30
Заметила, что на ноге начала увеличиваться косточка. Поэтому решила перейти на специальную корректирующую обувь. Заказала сандалии Само 👉 http://onepagesale.net/rd/2WNOMK 😻Эти шлепки очень классные, удобные , невесомые, совсем не чувствуются, ногам комфортно и мягенько стопе 👣. Они фиксируют большой палец, поэтому я больше не чувствую нагрузку на косточку. Заметила, что стопы стали меньше уставать. 👍 Так что корректирующая обувь – это ВЕЩЬ! Но обычно все такие модельки выглядят грубо. 🌺🌺А
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 11:00
Оцените задумку 👍 👍 👍
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 10:00
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 09:00
Шикарное, вкусное, ароматное домашнее вино, да еще и с "гуманным ценником" - прекрасное решение к праздничному столу! А восхищение гостей, попробовавших этот "божественный" напиток, станет Вам наградой за труды и терпение! 🍷 🍷 🍷 🍷
📌 Ингредиенты: Варенье (любое) - 0,5 л. Рис - 1 горсть Дрожжи - на кончике ножа Приготовление: В 2-х литровую банку выкладываем варенье , дрожжи и кипяченую, остывшую воду по "плечики" банки, рис, дрожжи. Натягиваем на банку медицинскую перчатку и завязываем ее (можно воспользоваться более современным приспособлением - гидрозатвором, приобретенным в магазине). Оставляем банку при комнатной температуре приблизительно на 3 недели. Через несколько дней перчатка поднимется и надуется. Когда перчат
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 07:00
👉ВАРЕНЬЕ ИЗ ПЕРСИКОВ  
Ингредиенты для персикового варенья: сахар-песок – 1,3 кг; вода – 1 стакан; персики – 1 кг; лимонная кислота – 0,25 ч.л.; ванилин – на кончике чайной ложки. Рецепт варенья из персиков: 1. Моем фрукты в проточной воде. Готовим две кастрюли: одну с кипятком, вторую с холодной водой, в которую добавлена чайная ложечка кислоты или свежий сок лимона. 2. Затем опускаем каждый персик в кипяток примерно на 10 секунд, вынимаем и сразу перекладываем в холодную воду. 3. Достаем фрукты, очищаем, складываем
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
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added today at 05:30
💣Бомбическое средство! 👉 http://b.newshopsale.ru/rd/LJwXgg Помогает вернуть гладкость плиточке в ванной без особых усилий. Для меня немаловажно агрессивность средства. В данном случае запах практически отсутствует, да и кожа рук не страдает (если вдруг кто без перчаток). 😉 При этом результат виден после первого же применения. Помимо плитки, я использовала эти таблетки для выведения ржавого налета в ванне, эффект тоже супер 👍, хотя до этого ни одно средство не помогало! Я просто в шоке, одноз
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
added today at 05:00
ГРИБНАЯ СОЛЯНКА - вкуснейший рецепт!
Состав: Капуста белокочанная 1,5 кг, грибы 1,5 кг, лук репчатый 0,5 кг, морковь 0,5 кг, масло растительное 250 мл, сахар пол стакана, соль 1 ст. л., уксусная эссенция 1 ст. л., лавровый лист 5 листьев, перец черный горошком 8 шт. Приготовление: Грибы почистить, нарезать крупными кусочками.Затем отварить в подсоленной воде (когда вода закипит, добавить грибы и варить минут 5-7). Перекинуть на дуршлаг, чтобы дать лишней жидкости стечь. Нашинковать капусту соломкой. Посолить и помять хорошо руками.
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Домашние заготовки 2020 --►ВСТУПАЙ В ГРУППУ!
28 Aug
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Перец фаршированный капустой на зиму
Ингредиенты: 35-40 шт. сладкого перца, 3-3,5 кг. капусты, 1 шт. горького перца, 2 шт. моркови, 13 зубчиков чеснока, Зелень(укроп, петрушка). Маринад: 1 л. воды, 2 ст.л. соли, 1 ст. сахара, 0,5 ст. подсолнечного масла, 0,5 ст. 9% уксуса. Приготовление: Сладкий перец очистить от семян и бланшировать в кипящей воде 5 - 7 минут небольшими порциями, затем охладить. Капусту нашинковать, добавить в нее измельченную зелень, тертую морковь, чеснок и 1 горький перец (можно и больше - по вкусу) Все перемешать, немного присолить. Нафаршировать начинкой перцы и уложить их в банку. Затем залить их приготовленным рассолом из воды соли, сахара, растительного масла и уксуса. Накрыть крышкой и стерилизовать: 2 литровые банки - 30 мину, 1 литровые - 20 минут. После чего закупорить и перевернуть вверх дном. Оставить до полного остывания.