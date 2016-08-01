added today at 13:25
Готовим замечательное слоёное жаркое Ингредиенты: - 0,5 кг свиного мяса - растительное масло - специи - 2 луковицы - 1 морковь - 5 картошин - 150 г шампиньонов Приготовление: Хорошее второе блюдо с мясом и грибами. Подавать лучше в той посуде, что готовилось. Режем мясо крупными кусочками. Мясо надо замариновать. Можете выбрать ваш любимый маринад. Мариновать 12 часов. Обжариваем мясо до румяности на 4 столовых ложках растительного масла. 2 луковицы порежем четвертькольцами. 1 длинную морко
added today at 11:15
Пирог с повидлом и вишней Ингредиенты: Мука пшеничная высшего сорта – 650 г. Сахар – 35 г. Масло сливочное– 30 г. Яйца – 1 шт. Соль – 10 г. Дрожжи прессованные – 20 г. Вода для разведения дрожжей – 50 мл. Молоко – 230 г. Выход: 1 кг теста Технологический процесс: ОПАРА: В посуду, для приготовления теста, нальем 140 мл молока (70% от общего количества), добавим разведенные в воде дрожжи, всыпаем муку просеянную 390 г. (60%) и перемешаем до получения однородной массы. Поверхность опары посып
added today at 09:25
«Картофджын» – пирог с картошкой Ингредиенты: мука пшеничная высшего сорта, дрожжи, соль, молоко, сыр осетинский, картошка, масло сливочное Способ приготовления: Дрожжи, сахар и муку перемешать в стакане и добавить воду. Оставить на 10-15 минут. Муку просеять, в середине сделать углубление и добавлять разведенные дрожжи, соль и воду, замесить мягкое тесто. В тесто добавить подсолнечное масло и поставить подходить в теплое место. Тесто хорошо обмять. Для начинки сварить картофель, помять до
added today at 07:25
Жареная курица с кефиром Ингредиенты: 2 курицы, разрезанных на крупные куски Для рассола: 5 лимонов, разрезать пополам 24 лавровых листов 1 пучок свежей петрушки 1 пучок свежего тимьяна 1/2 стакана меда 1 головка чеснока, разрезать пополам горизонтально 3/4 чашки черного перца 2 чашки соли 7,5 л воды Для покрытия: 6 стаканов муки 1/4 стакана чесночного порошка 1/4 чашки лукового порошка 4 чайные ложки паприки 4 чайные ложки кайенского перца 4 чайные ложки соли 1 чайная ложка свежемолотого чер
added today at 00:25
Венский ореховый торт с шоколадной глазурью и апельсиновым джемом Ингредиенты Для бисквита: масло сливочное - 250 г, орехи грецкие - 250 г, сахарный песок -150 г, яйцо - 5 шт, сахарная пудра - 50 г, мука пшеничная - 50 г, разрыхлитель - 5 г, соль морская - 5 г __________________________ Для пропитки: апельсиновый джем - 100 мл __________________________ Шоколадный ганаш: сливки 20% жирности - 120 мл, мелкий сахар - 60 г, темный шоколад от 60-70% какао - 60 г,
added yesterday at 22:25
Треска, запеченная с картофелем Треска очень вкусная и полезная для нашего организма рыба, которая должна появляться на наших столах по возможности чаще. Если у вас нет трески, то замените ее на любую другую белую рыбу (пикшу, хек, минтай…). Для приготовления блюда нам потребуется: треска 400 г, картошка 4 шт, морковь и лук по 1 шт, яйца сырые 4 шт, молоко или сливки 150 — 200 мл, сыр 30-50 г, соль и перец, мука, зелень. Рыбу почистить, порезать на кусочки. Посолить. Порезать
added yesterday at 20:25
Яблочный пирог ИНГРЕДИЕНТЫ яйцо – 2 шт. сахар – 120 гр. (или 110 гр. сахара + 10 гр. ванильного сахара) яблочное пюре – 175 гр. (175 гр. очищенных мелко нарезанных яблок проварить 15 минут в 50 мл. воды до испарения жидкости, измельчить в пюре) мука – 250 гр. растительное масло – 50 гр. (или растопленное сливочное масло комнатной температуры) разрыхлитель – 7 гр. (1 ч.л. с горкой) яблоки – 2 (больших) сахарная пудра + 1/3 ч.л. корицы 1. Взбить яйца с сахаром до белой пышной масс
added yesterday at 18:22
🥞 Узбекские лепешки патир ИНГРЕДИЕНТЫ сыворотка (или молоко пополам с водой) - 250 мл. масло хлопковое - 3 ст.л. соль - 0,5 ч.л. сахар - 1 ст.л. дрожжи прессованные - 15 г мука - 500 г желток (для смазывания) - 1 шт. молоко (для смазывания) - 1 ст.л. кунжут для посылки - по желанию Очень простой способ приготовления. Вначале готовим тесто. Можно замесить руками или воспользоваться хлебопечкой. Теплую сыворотку добавить в просеянную муку. Дрожжи распустить. Все ингредиенты для т
added yesterday at 16:00
Ингредиенты Свежие огурцы - 2-3 шт. Мясо (говядина или свинина) - 400 г. Лук - 1 шт. Чеснок - 1 головка. Лимонный сок - по вкусу. Красный болгарский перец - 1 шт. Растительное масло - 50 мл. Соль - по вкусу. Способ приготовления Шаг 1 Огурцы помыть, нарезать тонкой и длинной соломкой и сбрызнуть лимонным соком. Шаг 2 Мясо нарезать соломкой, затем обжарить на разогретом растительном масле до готовности. Шаг 3 Лук и чеснок почистить, лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить. Шаг 4 Соедин
added yesterday at 14:05
Ингредиенты: Сахар — 2 ст.л. Молоко— 3 ст. Мука — 300 г Какао — 2 ст.л. Яйца — 3 шт. Растительное масло — 2-3 ст.л. Соль — щепотка Приготовление: 1. Яйца взбить с солью и сахаром. Готовьте тесто лучше в блендере: получится быстро и качественно, тесто однородное, без комков. 2. Затем влить в полученную смесь стакан молока и снова взбить. Всыпать муку, взбить, чтобы не осталось комков. Продолжая взбивать, постепенно влить в тесто оставшееся молоко. У вас должно получиться достаточно жидко
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