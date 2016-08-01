Щербет с арахисом 1. Арахис 1 стакан 2. Молоко 1 стакан 3. Сахар песок 3,5 стаканов 4. Масло сливочное 80 грамм Шаг 1 Для сытного десерта лучше брать молоко максимальной жирности. В посуду выливаем молоко и добавляем туда 3 стакана сахара (0,5 ст. оставить на потом). Постоянно помешивая, ставим молоко на маленький огонь и увариваем 30 минут. Шаг 2 Арахис также необходимо поджарить на сковороде до золотистого цвета, чтобы шелуха легко снималась. Шаг 3 Дошла очередь и до отложенной части сахара: высыпаем сахар на сухую сковороду, чтобы получилась карамель, а наш щербет смог приобрести коричневый цвет. Добавляем приготовленную карамель к молочно-сахарному сиропу. Шаг 4 Варим до готовности. В среднем, щербет будет готов через час варки. Добавляем сливочное масло. Шаг 5 Форма, в которую будет вылит домашний щербет, может быть простой или же фигурной. Дно формы застелить бумагой для выпекания и засыпать орехи. Далее заливаем будущий щербет и переносим в прохладное место для застывания. Когда щербет полностью застыл, его можно подавать к чаю.